Galvos skausmas, pykinimas ir svaigulys: ką šie simptomai reiškia vasarą svečioje šalyje?

Kaip kūnas reaguoja į karštį?
Atvykstant į šalį, kurioje oro temperatūra svyruoja nuo 35 laipsnių karščio, žmogaus organizmas patiria stresą – širdis ima plakti greičiau, svyruoja kraujospūdis, gausiai prakaituojama.
„Žmogaus organizmo termoreguliacijos mechanizmai patiria iššūkius – esant didelei oro drėgmei bei temperatūrai suprastėja kūno vėsinimosi galimybės“, – paaiškina vaistininkas I. Popa.
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Vaistininkas pažymi, jog per karščius, kūnui prisitaikant prie naujų aplinkos sąlygų, kartu su prakaitu organizmas netenka ir naudingų mineralų, elektrolitų: natrio, magnio, kalio, chloridų. Elektrolitai reguliuoja organizmo skysčių pusiausvyrą, nervų sistemos bei raumenų darbą.
„Stingant elektrolitų, žmogus gali jausti silpnumą, galvos skausmą, pykinimą, mėšlungį, svaigulį ar didelį nuovargį. Elektrolitų balansui palaikyti, natūralus pasirinkimas galėtų būti kokosų vanduo, bet esant didesniai dehidratacijai ar jaučiant ryškius jos simptomus rekomenduočiau elektrolitų miltelius ar tabletes, kuriuose gausu kalio, natrio ir gliukozės.
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Pratinantis prie naujo klimato, taip pat rekomenduojama vartoti mažiau kavos, valgyti daugiau lengvo maisto, vandeningų produktų, pavyzdžiui, agurkų, arbūzų, pomidorų, salotų, vaisių“, – vardina I. Popa.
Vaistinių preparatų vartojimas karščių metu
Kelionės metu rekomenduojama naudoti ne tik saulės kremą su SPF50+ apsauga, bet ir priemones po buvimo saulėje, kurios atvėsins ir sudrėkins odą, taip pat nepamiršti lūpų apsaugos su SPF filtru.
Be elektrolitų, į kelioninę vaistinėlę rekomenduojama įtraukti ir termometrą, pleistrų, vaistų nuo skausmo, antihistamininių vaistų nuo alergijų, viduriavimą valdančių preparatų.
„Sergant lėtinėmis ligomis, turint padidėjusį kraujospūdį ar kitų lėtinių ligų, svarbu ne tik nepamiršti į kelionės vaistinėlę įsidėti vartojamus vaistus, bet ir žinoti, kad vartojant kai kuriuos iš jų, organizmas tampa jautresnis karščiui.
Pavyzdžiui, kraujospūdžiui mažinti skirti beta adrenoblokatoriai ne tik atlieka savo pagrindinę funkciją – lėtina širdies ritmą ir mažina kraujospūdį, – bet gali susilpninti organizmo gebėjimą prisitaikyti prie karščio“, – paaiškina vaistininkas I.Popa.
Sergant lėtinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis vaistininkas rekomenduoja vengti intensyviausios saulės šilumos nuo 11 iki 16 valandos, gerti pakankamai vandens, taip pat riboti fizinę veiklą, aktyviau judėti vakare, kai oro temperatūra kiek sumažėja.
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