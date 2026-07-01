Šios uogos – aukso gysla širdžiai: ragina valgyti dažniau

Kiekvienas iš šių junginių teikia skirtingą naudą organizmui, ir yra tam tikras minimalus kiekis, kurį žmonės turi suvartoti, kad išliktų sveiki kuo ilgiau.
Vienas iš mažiau žinomų komponentų yra flavanoliai – natūralių, augalinės kilmės junginių grupė, veikianti kaip antioksidantai.
Flavanoliai palaiko širdies sveikatą, o ankstesni tyrimai parodė, kad vartojant 500 mg per parą, žymiai sumažėja mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
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Tačiau tyrimai rodo, kad dauguma žmonių nesuvalgo pakankamai flavanolių. Todėl svarbu žinoti, kuriuose produktuose jų yra daugiausia.
Flavanolių gausu vaisiuose, daržovėse ir pupelėse. Jų taip pat yra arbatoje ir kakavos produktuose.
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Kokiuose maisto produktuose yra daugiausia flavanolių?
Ne visuose vaisiuose ir daržovėse yra vienodas flavanolių kiekis. Štai kur jų yra daugiausia:
1. Slyvos (500 g) — 450 mg
2. Spanguolės (250 g) — 300 mg
3. Gervuogės (200 g) — 250 mg
4. Žalioji arbata (250 ml, vienas puodelis) — 200 mg
5. Fava pupelės (80 g) — 140 mg
6. Vyšnios (400 g, apie 30) — 130 mg
7. Obuoliai su odele (vienas vidutinio dydžio obuolys) — 110 mg
8. Braškės (200 g) — 90 mg
9. Mėlynės (150 g) — 80 mg
10. Pinto pupelės (40 g, du valgomieji šaukštai) — 70 mg
„Skirtingi vaisiai ir daržovės pasižymi labai skirtinga maistine nauda. Svarbūs ne tik vitaminai ir mineralai. Gerėjant mokslo supratimui apie šiuos junginius, atsiranda reali galimybė mitybos rekomendacijas padaryti konkretesnes ir veiksmingesnes“, – sakė Jungtinėje Karalystėje esančio Redingo universiteto profesorius Gunteris Kuhnle.
Parengta pagal „Euronews“ inf.
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