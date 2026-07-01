Vilniečiai kviečiami į nemokamas mankštas: padės nuo nugaros skausmų ir sustiprins dubens dugną

Būtent todėl „Hila“ Reabilitacijos ir sporto medicinos centras Vilniuje liepos 14–30 d. kviečia gyventojus į nemokamas kineziterapeutų vedamas mankštas, skirtas nugaros ir dubens dugno stiprinimui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Didžiausias priešas nugarai – ne sunkus darbas
Kaip pastebi „Hila“ kineziterapeutė Deimantė Grincevičiūtė, paradoksalu, tačiau nugarai dažnai labiausiai kenkia ne sunkus fizinis darbas, o jo stoka. Ilgos valandos prie kompiuterio, mažas kasdienis fizinis aktyvumas ir pasikartojančios kūno padėtys ilgainiui keičia organizmo biomechaniką, todėl įvairūs atramos ir judėjimo sistemos sutrikimai vis dažniau pasireiškia ir darbingo amžiaus žmonėms.
„Sveikatos kodas“. Metabolinis sindromas
„Dažnai manoma, kad pagrindinis nugaros priešas yra didelis fizinis krūvis, tačiau praktikoje kur kas dažniau susiduriame su priešinga situacija – organizmui kenkia per mažas judėjimas.
Ilgainiui vienos raumenų grupės tampa per silpnos, kitos nuolat perkraunamos, todėl organizmui darosi vis sunkiau išlaikyti taisyklingą laikyseną ir efektyviai paskirstyti krūvį. Būtent tada pradeda formuotis prielaidos įvairiems atramos ir judėjimo sistemos sutrikimams“, – aiškina specialistė.
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Kodėl nereikėtų laukti pirmųjų skausmo signalų?
Anot kineziterapeutės, viena didžiausių klaidų – manyti, kad į specialistus verta kreiptis tik tuomet, kai skausmas tampa nuolatiniu kasdienybės palydovu. Pasak jo, organizmas apie pakitusią jo funkciją dažniausiai pradeda signalizuoti gerokai anksčiau.
„Iki atsirandant skausmui žmogus gali pastebėti, kad po darbo dienos jaučiasi didesnis sustingimas, tenka dažniau keisti kūno padėtį, mažėja judesių amplitudė ar greičiau pavargstama atliekant įprastus veiksmus. Tokie ženklai rodo, kad atramos ir judėjimo sistema nebefunkcionuoja optimaliai. Būtent šiame etape tikslingi pratimai yra veiksmingiausi, nes padeda atkurti taisyklingus judesių modelius ir sumažinti didesnių sutrikimų riziką“, – sako D. Grincevičiūtė.
Jos teigimu, dėl šios priežasties svarbu rinktis tokį fizinį aktyvumą, kuris padėtų kryptingai stiprinti silpnesnes raumenų grupes bei vidinius raumenis, kurie stabilizuoja stuburą.
Judėti daugiau ne visuomet geriau
Nors fizinis aktyvumas neabejotinai svarbus, specialistė pabrėžia, kad ne kiekviena veikla vienodai padeda išvengti atramos ir judėjimo sistemos problemų. Pasak jos, svarbu ne tik judėti daugiau, bet ir suprasti, kokių judesių organizmui šiandien labiausiai trūksta.
„Žmonės dažnai mano, kad jei vakare išeina pasivaikščioti ar savaitgalį nuvažiuoja dviračiu, to pakanka kompensuoti visą savaitę praleistą sėdint biure. Tačiau gydomoji mankšta nuo įprasto fizinio aktyvumo skiriasi tuo, kad jos metu tikslingai aktyvinamos tos raumenų grupės, kurios kasdienėje veikloje dirba per mažai arba netaisyklingai. Todėl ji padeda gerinti savijautą, o kartu ir šalinti pačias problemų priežastis“, – aiškina D. Grincevičiūtė.
Gerai savijautai svarbūs ir dubens dugno raumenys
Vis daugiau dėmesio specialistai skiria ir dubens dugno raumenims, nors visuomenėje jie vis dar dažniausiai siejami tik su moterų sveikata po gimdymo.
„Dubens dugno raumenys yra svarbi visos kūno stabilizavimo sistemos dalis. Jie kartu su diafragma, pilvo ir giliaisiais nugaros raumenimis padeda palaikyti taisyklingą laikyseną, užtikrina stuburo stabilumą ir dalyvauja atliekant kasdienius judesius. Susilpnėjus šiems raumenims gali atsirasti dubens dugno funkcijos sutrikimų, taip pat lėtinis juosmens skausmas ar sumažėjęs fizinis pajėgumas“, – sako D. Grincevičiūtė.
Anot jos, dėl šios priežasties dubens dugno stiprinimo pratimai naudingi ne tik moterims po gimdymo, bet ir vyrams, vyresnio amžiaus žmonėms bei visiems, kurie didžiąją dienos dalį praleidžia sėdėdami.
Kviečia judėti kartu
Siekdamas paskatinti vilniečius daugiau dėmesio skirti judėjimui ir prevencijai, „Hila“ Reabilitacijos ir sporto medicinos centras šią vasarą organizuoja nemokamas kineziterapeutų vedamas mankštas dviejose sostinės vietose – „Business Stadium Central“ stogo terasoje ir verslo parko „Park Town“ terasoje.
Liepos 14 d. 12.00 val. verslo parko „Park Town“ terasoje, Lvivo g. 101, vyks nugaros stiprinimo mankšta, skirta dirbantiems sėdimą darbą, jaučiantiems nugaros įtampą ar norintiems sustiprinti nugaros raumenis bei pagerinti laikyseną.
Liepos 28 d. 16.30 val. toje pačioje vietoje organizuojama dubens dugno stiprinimo mankšta, skirta moterims ir vyrams, norintiems sustiprinti dubens dugno raumenis, pagerinti kūno stabilumą ir bendrą savijautą.
Dar dvi nemokamos mankštos vyks „Business Stadium Central“ stogo terasoje, Šeimyniškių g. 19C: liepos 17 d. 12.00 val. – nugaros stiprinimo, o liepos 30 d. 16.30 val. – dubens dugno stiprinimo mankštos.
Visų užsiėmimų trukmė – iki 1 valandos. Dalyvavimas nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija: „Park Town“ mankštos, „Business Stadium Central“ mankštos.