Oda siunčia signalus: mitybos specialistė paaiškino, ką išduoda spuogai, niežulys ir bėrimai

Būtent apie odos ir gyvensenos ryšį laidoje „Gyvensenos paraštėse“ kalbėjosi mokslininkė Edita Kondrotienė ir mitybos specialistė, homeopatė Deimantė Rapalytė-Kuliešienė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Labai dažnai odos problemas mes gebame užtušuoti kosmetikos priemonių pagalba, bet, deja, odos problemos labai dažnai išduoda apie daugybę sisteminių sutrikimų organizme – nuo miego, streso, netgi lėtinio sisteminio uždegimo“, – laidoje sakė E. Kondrotienė.
Pasak jos, šiandien jau nebekyla abejonių, kad žmogaus gyvensena ir odos būklė yra glaudžiai susijusios. Mokslas vis daugiau dėmesio skiria ne tik simptomų slopinimui, bet ir priežasčių paieškai.
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Oda ir žarnynas – ryšys, kurio ignoruoti nebegalime
D. Rapalytė-Kuliešienė sako, kad jos pačios kelias į sveikatos sritį prasidėjo nuo asmeninės patirties. Paauglystėje ji pati kentėjo nuo stiprios aknės, vėliau susidūrė su saulės alergija ir opiniu kolitu.
„Pačios mano patirtis, nelabai gera su savo pačios sveikata, atvedė mane iki studijų ir noro padėti kitiems“, – pasakojo specialistė.
Pasak jos, šiandien vis daugiau mokslinių tyrimų patvirtina glaudų ryšį tarp žarnyno ir odos sveikatos. Ilgą laiką mikrobiota buvo siejama tik su žarnynu, tačiau šiandien jau kalbama apie daugybę žmogaus mikrobiotų – odos, burnos, kvėpavimo takų, urogenitalinę ir kitas. Jos tarpusavyje susijusios simbiotiniais ryšiais.
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„Mūsų mikrobiotos gali padėti viena kitai arba, jeigu kažkuri mikrobiota sutrinka, gali kentėti mūsų kitas organas, kaip pavyzdys – oda“, – aiškino D. Rapalytė-Kuliešienė.
Specialistės teigimu, būtent žarnyno ir odos ryšys šiandien yra viena svarbiausių temų kalbant apie aknę, dermatitus ar kitas odos problemas.
„Kaip žarnynas mūsų dirba, ką mes kasdien į jį įdedame, tai tikrai atsispindi mūsų odoje“, – sakė ji.
Uždegimą skatinanti mityba tampa kasdienybe
Pasak specialistės, viena didžiausių šiuolaikinio žmogaus problemų – nuolat augantis uždegiminio maisto kiekis racione.
„Kodėl mes turime tiek daug odos problemų? Tai yra padidėjęs uždegiminio maisto fonas mūsų racione. Tikrai tiek jauni žmonės, tiek suaugę žmonės vartoja per daug uždegiminio maisto, kuris atsispindi po to mūsų odos būklėje“, – sakė D. Rapalytė-Kuliešienė.
Prie tokių produktų ji priskiria itin perdirbtą maistą, cukrų, saldintus gėrimus, transriebalus, hidrintus riebalus, rafinuotus produktus ir greito maisto kultūrą.
Kai kuriems žmonėms odos būklę gali bloginti ir stipriai perdirbti pieno produktai, o tarp jaunimo itin populiarūs saldinti gėrimai – net ir tie, kuriuose cukrų pakeičia saldikliai.
„Tarp jaunimo labai populiarūs saldinti gėrimai. Nebūtinai su cukrumi, gali būti ir su saldikliais, kurie irgi ne itin palankūs sveikatai“, – pastebėjo specialistė.
Ji sako dažnai jaunimui kartojanti paprastą taisyklę: jeigu ant pakuotės nesuprantate bent vieno ingrediento, tokį produktą geriau palikti lentynoje.
Skaidulos – maistas gerosioms bakterijoms
Kalbėdama apie odos problemas, D. Rapalytė-Kuliešienė išskiria vieną dažnai nuvertinamą mitybos elementą – skaidulas.
„Skaidulos yra maistas mūsų žarnyno bakterijoms“, – pabrėžė specialistė.
Ji pateikia paprastą palyginimą. „Jūsų žarnynas yra tarsi žemė, tarsi dirva. Pavasarį mes ją turime suragėjusią, sausą po žiemos. Ką mums reikia padaryti? Palaistyti, paberti trąšų. Lygiai tą patį mes turime daryti su mityba – panaikinti tai, ką įdedame blogo, ir įdėti daug skaidulų turintį maistą“, – aiškino D. Rapalytė-Kuliešienė.
Pasak jos, nuo žarnyno bakterijų priklauso ne tik virškinimas, bet ir imuninė sistema, nuotaika bei daugybė kitų organizmo funkcijų.
„Skaidulų svarba jau prilygsta baltymų svarbai“, – sakė ji.
Judėjimas reikalingas ne tik figūrai
Dar viena tema, kurią aptarė specialistės, – fizinis aktyvumas. Pasak D. Rapalytės-Kuliešienės, judėjimas padeda aktyvinti kraujotaką, todėl deguonis ir maistinės medžiagos geriau pasiekia audinius, įskaitant ir odą.
„Jeigu mes sportuojame, fiziškai aktyviai judame, mūsų kraujotaka aktyvuojasi, pasiplečia kraujagyslės, tuomet deguonis ir maistinės medžiagos kur kas aktyviau pasiekia tos pačios odos ląsteles“, – pasakojo specialistė.
Ne mažiau svarbi ir limfinė sistema. „Limfa mėgsta judėjimą. Jeigu mes judame, automatiškai geriau šalinami toksinai ir taip mes pasiekiame geresnių rezultatų odos atspindyje“, – sakė ji.
Specialistė primena, kad judėjimas nuo seno buvo siejamas su sveikata. „Ne veltui mes turime iš senų senovės, kad judėti, prakaituoti – tai yra sveikata“, – sakė D. Rapalytė-Kuliešienė.
Stresas ir miego trūkumas matomi veide
Pasak specialistų, šiandien sunku rasti žmogų, kuris nepatirtų streso. Tačiau ilgalaikis stresas turi pasekmių ne tik emocinei savijautai.
„Kai mes patiriame stresą, didėja kortizolio kiekis organizme. Kortizolis turi įtakos insulino gamybai. Kuo daugiau išskiriama insulino, tuo daugiau yra išskiriama ir riebalų“, – aiškino D. Rapalytė-Kuliešienė.
Ilgalaikis stresas gali veikti ir odos regeneracinius procesus. „Jeigu mes turime lėtinio streso foną, automatiškai stringa ir regeneraciniai procesai mūsų odoje“, – sakė specialistė.
Dar viena problema – miego stoka.
„Jeigu mes neišmiegam pakankamai valandų paroje, negalime duoti organizmui to poilsio, to reikiamo kiekio laiko, kad atsistatytų viskas, ir tai mes jaučiame savo odoje“, – sakė ji.
E. Kondrotienė pabrėžia, kad žmogaus organizmas mėgsta reguliarumą. „Mūsų organizmas labai protingas, jis laukia mūsų miego, jis laukia valgymo, jis laukia sporto, jis laukia vakare atsipalaidavimo prieš miegą, jis laukia mūsų įpročių“, – sakė mokslininkė.
Kas penktas paauglys – nutukęs
Laidoje daug dėmesio skirta ir elektroninių cigarečių bei kaitinamojo tabako problemai.
Pasak mokslininkės E. Kondrotienės, šiandien didelį nerimą kelia tai, kad ilgalaikių tyrimų apie šių produktų poveikį vis dar trūksta.
„Mūsų seneliai rūkė tabaką, pypkes ir ilgalaikiai tyrimai rodo aiškias žalas konkrečioms organizmo sistemoms. Tačiau šiandien, kai kalbame apie elektronines cigaretes, kaitintą tabaką ar veipus, ilgalaikių tyrimų dar neturime pakankamai“, – kalbėjo mokslininkė.
Ji atkreipė dėmesį ir į tai, kad kai kuriais atvejais net nėra aišku, kokias medžiagas jaunas žmogus yra pavartojęs.
E. Kondrotienė priminė HBSC – tarptautinio paauglių gyvensenos ir sveikatos stebėsenos tyrimo – duomenis. Pasak jos, 2022 m. tyrimas atskleidė nerimą keliančias tendencijas: Lietuvos moksleiviai yra tarp mažiausiai fiziškai aktyvių Europoje, kas penktas 5–9 klasių mokinys turi antsvorį arba nutukimą, tik apie trečdalis mokinių kasdien valgo daržoves ir vaisius, o saldumynai, saldinti bei energiniai gėrimai išlieka dažna kasdienybės dalis.
Tyrimas taip pat parodė, kad apie 41,8 proc. moksleivių yra bandę vartoti alkoholį, apie trečdalis – rūkyti įprastas cigaretes, o apie 10,5 proc. rūko reguliariai. Elektronines cigaretes yra bandęs kas ketvirtas moksleivis, o kas penktas šiuo metu rūko.
„Mes nežinome, kaip tos medžiagos paveiks mūsų endokrininę sistemą, kepenų sveikatą, žarnyno sveikatą, visą organizmą“, – sakė D. Rapalytė-Kuliešienė.
Pasak jos, svarbiausia prevencija yra ne vien draudimai, o kalbėjimasis, edukacija ir realių pasekmių parodymas.
„Kalbėjimasis, edukacija yra numeris vienas, ką mes galime padaryti“, – sakė specialistė.
Ji pabrėžė, kad tėvai turi ieškoti būdų, kaip pasiekti jauną žmogų per jam suprantamus autoritetus – trenerius, sportininkus, sveikos gyvensenos žmones ar specialistus.
E. Kondrotienė taip pat atkreipė dėmesį į mamos vaidmenį. „Jeigu mama pati traukia veipą arba elektroninę cigaretę, tai ko mes norim iš savo vaiko? Tyrimai rodo, kad mamos vaidmuo labai svarbus kenksmingos elgsenos vengimui“, – sakė mokslininkė.
Kodėl odos problemų daugėja net tarp vaikų?
Pasak D. Rapalytės-Kuliešienės, odos problemų šiandien daugėja ne tik tarp paauglių, bet ir tarp mažų vaikų.
„Kartais net juokauju, kad gimęs vaikutis jau gimsta su odos problemomis – dermatitu ar kitais odos sutrikimais“, – sakė specialistė.
Ji tai sieja su daugybe veiksnių: uždegimą skatinančiu maistu, mažesniu skaidulų kiekiu, saldintais gėrimais, streso fonu, hormoniniais pokyčiais, genetika ir aplinkos poveikiu.
Ypač jautrus laikotarpis – paauglystė, kai keičiasi hormonai, aktyvėja riebalinių liaukų veikla ir oda dažniau reaguoja akne, bėrimais ar padidėjusiu jautrumu.
Paslėptas alkis: kai valgome, bet organizmui vis tiek trūksta
E. Kondrotienė laidoje atkreipė dėmesį ir į vadinamąją paslėpto alkio problemą. Tai situacija, kai žmogus valgo pakankamai vaisių, daržovių, tačiau organizmui vis tiek trūksta svarbių vitaminų, mineralų ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų.
Pasak mokslininkės, šią problemą lemia ne tik individualūs mitybos pasirinkimai, bet ir platesni veiksniai – urbanizacija, nualinti dirvožemiai, oro tarša, civilizacijos progresas, o viso to rezultatas –maistinių medžiagų mažėjimas mūsų kasdien vartojamuose vaisiuose, daržovėse ir uogose.
„Yra dalykų, kurių mes negalime 100 procentų valdyti patys – užterštas oras, klimatas, nualinti dirvožemiai. Todėl kai kalbame apie sunkiai valdomus aplinkos veiksnius, aš kaip mokslininkė matau terapinę pagalbą papildomų priemonių įvedime“, – kalbėjo E. Kondrotienė.
Polifenoliai – augalų apsauga, kuri gali būti naudinga ir žmogui
Kalbėdamos apie mitybą specialistės daug dėmesio skyrė polifenoliams – natūraliems augalų junginiams, kurie pastaraisiais metais sulaukia vis daugiau mokslininkų dėmesio.
„Polifenoliai, jei kalbėtume paprastai, yra augalo spalva“, – aiškino E. Kondrotienė.
Plačiau kalbant, polifenoliai yra fenoliniai junginiai, kurie ne tik suteikia augalui spalvą, skonį ar aromatą, bet ir padeda jam apsisaugoti nuo neigiamų aplinkos veiksnių.
„Polifenolių tema man yra labai artima. Tai yra unikalūs cheminiai junginiai, randami maisto produktuose, dažniausiai augaliniuose, kurie pasižymi įvairiomis savybėmis“, – sakė D. Rapalytė-Kuliešienė.
Pasak jos, šiandien žinoma apie 8000 skirtingų polifenolių rūšių, o mokslininkai jų atranda vis daugiau.
„Polifenoliai pasižymi stipriomis priešuždegiminėmis savybėmis, mažina oksidacinius pažeidimus organizme, turi stiprų antibakterinį, antigrybelinį poveikį“, – sakė specialistė.
Ji pasakojo, kad jos pačios susidomėjimas polifenoliais prasidėjo nuo aronijos.
„Man pasidarė labai įdomu, kad jeigu tos medžiagos gali apsaugoti augalą taip stipriai nuo UV spindulių, nuo pelėsio, grybelio, atšiauraus vėjo, tai kiek jos gali padaryti nukeliavusios į mūsų organizmą“, – sakė D. Rapalytė-Kuliešienė.
Tarp daugiausiai tyrinėjamų polifenolių šiandien minimi kurkuminas ir resveratrolis. Kurkuminas, išgaunamas iš dažinių ciberžolių, siejamas su priešuždegiminėmis, antioksidacinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Tyrimuose jis nagrinėjamas psoriazės, atopinio dermatito, aknės, radiacinio dermatito ir žaizdų gijimo kontekste.
„Buvo atliktas tyrimas, rodantis, kad kurkumino papildomas vartojimas gali ženkliai sumažinti riebalų liaukų veiklą, mažinti uždegimą odoje, padėti aknės valdyme“, – sakė D. Rapalytė-Kuliešienė.
Kalbėdama apie psoriazę, specialistė pabrėžė, kad tyrimuose stebėtas uždegimo, niežulio ir bendros odos būklės pagerėjimas.
Resveratrolis, randamas tamsiose uogose ir kai kuriuose augaluose, tyrinėjamas širdies ir kraujagyslių sveikatos, uždegimo mažinimo, odos būklės ir sebumo reguliavimo kontekstuose.
„Su resveratroliu irgi yra tikrai labai daug tyrimų. Stebima, kad jis gali sumažinti riebalų liaukų aktyvumą ir turėti pozityvų pokytį aknės situacijoje“, – sakė specialistė.
Kodėl polifenolius sunku pasisavinti?
Vis dėlto E. Kondrotienė atkreipė dėmesį, kad polifenoliai turi vieną svarbų iššūkį – jie prastai pasisavinami.
„Yra viena bėda – polifenoliai, kurkuminas, resveratrolis turi blogą prieinamumą prie ląstelės. Jie yra blogai pasisavinami, blogai tirpsta vandenyje“, – aiškino mokslininkė.
Pasak jos, būtent todėl pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama technologijoms, kurios gali pagerinti šių medžiagų pasisavinimą.
Laidoje aptarta Lietuvos mokslininkų sukurta „Miosol“ technologija – skysta dviejų polifenolių, kurkumino ir resveratrolio, forma, kai blogai pasisavinami polifenoliai įterpiami į mikrokapsules skystyje.
„Mikrokapsulė – tai mažytė medžiagų pernešimo sistema, mažesnė už plauką, ji akimi nematoma“, – paaiškino E. Kondrotienė.
Pasak jos, tokia skysta polifenolių forma padeda apsaugoti veikliąsias medžiagas nuo skrandžio rūgščių, fermentų ir druskų poveikio, nedirgina skrandžio ir gali būti tinkama žmonėms, kuriems sunku vartoti įprastas kapsules ar tabletes.
„Tyrimai rodo, kad ši skysta polifenolių forma užtikrina iki šešių kartų efektyvesnį polifenolių medžiagų pasisavinimą, nedirgina skrandžio“, – sakė mokslininkė.
Ji pabrėžė, kad skysti polifenoliai gali būti tik papildoma mitybos priemonė, o ne maisto pakaitalas. „Svarbu subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Visada reikia pasitarti su mitybos specialistu, gydytoju ar vaistininku“, – sakė E. Kondrotienė.
Socialiniai tinklai – tarp įkvėpimo ir iliuzijos
Laidos viešnia atkreipė dėmesį ir į socialinių tinklų įtaką žmonių požiūriui į savo odą, mitybą ir papildų vartojimą.
„Matau dvi puses. Viena iš jų tikrai pozityvi, nes jaunas žmogus, matydamas sveikos gyvensenos pavyzdį, ima jį kopijuoti. Tai gali padėti užsimotyvuoti, pradėti sveikiau gaminti, daugiau judėti“, – sakė D. Rapalytė-Kuliešienė.
Tačiau yra ir kita pusė: „Tai gali iškreipti sveiką požiūrį į mūsų išvaizdą, į mūsų odos būklę. Mes matome nugrimuotą, užtušuotą odą, filtrus. Per kamerą galime įjungti labai daug funkcijų ir oda atrodys puiki.“
Ji primena, kad reali oda nėra tobula. „Labai retai sutiksime tokią odą, kuri būtų genetiškai labai lygi, sveika, be apgamėlio ar raukšlelės. Oda yra gyva“, – pabrėžė D. Rapalytė-Kuliešienė.
Todėl prieš sekant socialiniuose tinkluose pateikiamais patarimais verta pasitarti su specialistais. „Nesvarbu, kad žmogus, kurį mėgstu, pareklamavo produktą ir jam tiko. Nebūtinai tai, kas veikia vienam, veiks kitam“, – sakė ji.
Simptomas nėra priešas – tai organizmo žinutė
Apibendrindama pokalbį E. Kondrotienė pabrėžia, kad žmogaus organizmas nuolat siunčia signalus apie tai, kas vyksta jo viduje.
„Kūnas mūsų nemoka kalbėti ir apie sveikatos sutrikimus jis bando išduoti simptomais“, – sakė mokslininkė.
Pasak jos, odos problemos – spuogeliai, sausėjimas, jautrumas, paraudimai, niežėjimas – dažnai yra pasekmė, o ne pirminė problema.
„Užmaskavę spuogelį ar laikinai nuslopinę simptomą, dažnai pašaliname tik pasekmę, bet ne tikrąją priežastį“, – pabrėžė E. Kondrotienė.
Todėl ilgalaikiai pokyčiai prasideda ne vien nuo kosmetikos priemonių, bet nuo gilesnio žvilgsnio į gyvenseną: mitybą, judėjimą, miegą, stresą, žalingus įpročius, žarnyno būklę, hormonų balansą ir lėtinį uždegimą.
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