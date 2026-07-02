Onkologai prašo – nustokite duše daryti vieną dalyką: gali prišaukti vėžį

„Nevaldomi vėžio rizikos veiksniai yra amžius, genetika, ankstesnis cheminių medžiagų ir radiacijos poveikis – jei žala padaryta, jos neatitaisysi“, – sako JAV dirbantis hematologas-onkologas ir epidemiologas Adeelis Khanas.
Tačiau jūs galite išvengti kenksmingo cheminių medžiagų poveikio, ypač atsirandančio dėl kasdienių produktų, pavyzdžiui priemonių, kurias naudojate duše.
„Vėžio vystymasis yra daugiapakopis procesas, o pakartotinis sąlytis su kenksmingomis medžiagomis, esančiomis mūsų maiste, vandenyje ir vartojimo produktuose, gali sukelti ląstelių pažaidą“, – sako dr. Jamesas McCloskey, medicinos mokslų daktaras iš Johno Theurerio vėžio centro.
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Pasak jo, moksliniai duomenys ne tik leidžia suprasti, kaip žmogui organizmui kenkia alkoholis ir rūkymas, bet ir suteikia pagrindo pasisakyti už griežtesnį kenksmingų cheminių medžiagų reguliavimą.
Taigi, onkologai prašo būti atidiems ir nustoti duše daryti vieną dalyką.
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Medikai įspėja, kad nuolatinis stipriai parfumuotų prausiklių naudojimas gali padidinti vėžio riziką. „Ironiška, bet produktai, kurie, mūsų manymu, valo ir atgaivina, gali mums pakenkti“, – sako medicinos onkologas Sudarsanas Kollimuttathuillamas.
J. McCloskey atkreipia dėmesį, kad daugelyje šių prausiklių yra cheminių medžiagų, kurios gali kelti pavojų sveikatai, įskaitant vėžio riziką.
„Ftalatai, kurie sudėtyje dažnai užsimaskuoja po terminu „kvapiosios medžiagos“, gali imituoti hormonus – šis procesas siejamas su padidėjusia krūties vėžio rizika“, – sako J. McCloskey.
„Parabenai veikia kaip estrogenai ir kelia panašų susirūpinimą. Sulfatai sukuria putojimą, tačiau jų gamybos metu gali susidaryti vėžį sukeliantis šalutinis produktas, vadinamas 1,4-dioksanu. Galiausiai, kai kurie konservantai, pavyzdžiui, DMDM hidantoinas, lėtai išskiria formaldehidą – žinomą kancerogeną“, – priduria J. McCloskey.
Ar kvapiosios medžiagos kūno prausikliuose yra saugios?
Onkologai pastebi, kad daugėja tyrimų apie stipriai parfumuotų kūno prausiklių poveikį žmogaus organizmui.
„Svarbu būti sąžiningiems: neturime įrodymų, kad kiekvienas kūno prausiklis su kvapiosiomis medžiagomis yra kenksmingas. Tyrėjai bando suprasti, ar pakartotinis poveikis per ilgesnį laiką gali kelti pavojų kai kurių žmonių sveikatai“, – teigė S. Kollimuttathuillamas.
Jam antrina A. Khanas. Pasak onkologo, retkarčiais naudojamas kūno prausiklis su kvapiosiomis medžiagomis daugeliui žmonių nesukels pavojaus sveikatai.
Vis dėlto jis teigia, kad pagrįstai siūloma sumažinti stipriai parfumuotų produktų naudojimą, ypač jei turite jautrią odą, sergate astma, migrena, esate nėščia arba juos perkate savo vaikams.
Medikai taip pat pabrėžia, kad vėžys retai išsivysto dėl vienos priežasties. Liga dažniausiai būna sveikatai nepalankių veiksnių visumos rezultatas. Todėl jie nekelia panikos, bet ramiai prašo privengti galimai žalingų produktų.
Parengta pagal „Parade“ inf.
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