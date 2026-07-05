Kalcis ir vitaminas D neapsaugo nuo lūžių: gydytoja papasakojo, kas iš tikrųjų padeda

Tačiau naujas tyrimas, publikuotas žurnale „British Medical Journal“, rodo, kad šie papildai gali būti ne tokie efektyvūs, kaip daugelis mano. Tyrėjai išsiaiškino, kad daugumai sveikų suaugusiųjų kalcio ir vitamino D papildai neduoda beveik jokios naudos saugantis nuo griuvimų ir lūžių.
Mokslininkai išanalizavo 69 atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų duomenis, kuriuose dalyvavo beveik 154 tūkstančiai suaugusių žmonių. Jie tyrė, ar kalcis, vitaminas D arba jų derinys sumažina griuvimų ir lūžių riziką sveikiems suaugusiems.
Rezultatai parodė, kad nei vitaminas D, nei kalcis atskirai nesumažino lūžių ar griuvimų rizikos. Šių dviejų papildų derinys taip pat parodė tik nežymų lūžių rizikos sumažėjimą, tačiau šis poveikis buvo nepakankamai reikšmingas, kad būtų laikomas kliniškai vertingu daugumai žmonių.
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Dauguma tyrimų dalyvių gyveno savarankiškai ir nepriklausė didelės lūžių ar griuvimų rizikos grupėms.
Rezultatai išliko nepakitę net ir po to, kai tyrėjai atsižvelgė į tokius veiksnius kaip amžius, lytis, anksčiau patirti lūžiai ar griuvimai bei kalcio kiekis mityboje.
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Galiausiai mokslininkai priėjo prie išvados, kad turimi duomenys nepagrindžia tikslingumo reguliariai vartoti kalcį ar vitaminą D lūžių ir griuvimų profilaktikai daugumai suaugusių žmonių.
Ar tai reiškia, kad nereikia vartoti vitamino D ar kalcio?
Gydytoja Nneoma Oparaji, turinti gyvensenos medicinos ir nutukimo gydymo sertifikatą, papasakojo, kad nors tyrimo rezultatai rodo nedidelę šių papildų naudą, tai nereiškia, kad jų vartojimą reikėtų visiškai nutraukti.
„Pagrindinė išvada nėra ta, kad visi suaugusieji turėtų nustoti vartoti kalcį ar vitaminą D“, – pažymėjo N. Oparaji.
Pasak jos, tyrimo rezultatai rodo, kad individualus požiūris į kaulų sveikatą yra efektyvesnis už universalias rekomendacijas.
„Daugelis dalyvių neturėjo deficito, o papildomas vartojimas automatiškai nereiškia geresnio rezultato. Lūžių rizikai įtakos turi ne tik maistinės medžiagos, bet ir raumenų jėga, fizinis aktyvumas bei griuvimo rizika“, – paaiškino gydytoja.
Šios išvados sutampa su ankstesniais rezultatais, kurie taip pat rodė, kad vitamino D ir kalcio papildai duoda nežymią naudą saugantis nuo griuvimų ir lūžių tarp apskritai sveikų, savarankiškai gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių.
Kam vis dėlto naudingi kalcio ir vitamino D papildai?
Tuo pat metu straipsnyje pažymima, kad kai kurioms žmonių kategorijoms tokie papildai visgi gali būti naudingi.
Tai galioja asmenims, kuriems nustatytas vitamino D deficitas, sergantiems osteoporoze, nepakankamai būnantiems saulėje, turintiems lūžių anamnezėje ar ilgą laiką bei dažnai vartojantiems geriamuosius steroidinius preparatus.
„Jei priklausote vienai iš šių grupių ir svarstote apie papildų vartojimo pradžią arba nutraukimą, pirmiausia vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Jis įvertins jūsų rizikos veiksnius ir nustatys, ar jums reikalingi tyrimai, mitybos pokyčiai, medikamentinis gydymas ar papildai“, – rašoma straipsnyje.
Efektyvūs būdai išvengti lūžių
Ekspertai pabrėžė, kad kaulų sveikatai palaikyti būtinas kompleksinis požiūris, o ne tik papildų vartojimas.
„Stiprūs kaulai formuojasi dėka fizinio aktyvumo, teisingos mitybos ir rizikų mažinimo, o ne tik vartojant papildus. Savo pacientams rekomenduoju pirmiausia susitelkti į bazinius dalykus“, – sakė N. Oparaji.
Prie tokių pagrindų, pasak jos, priskiriama:
Jėgos treniruotės: pratimai su svoriais arba su savo kūno svoriu padeda auginti raumenų masę, gerina pusiausvyrą ir palaiko kaulų stiprumą.
Patogi avalynė: batai, kurie gerai guli ant kojos, turi patikimą padą ir pakankamą atramą, padeda sumažinti paslydimo ar pusiausvyros praradimo riziką.
Paskirtų vaistų peržiūra: kai kurie vaistai kaip šalutinį poveikį gali padidinti griuvimų riziką; verta paprašyti gydytojo arba vaistininko peržiūrėti jūsų vartojamus preparatus.
Regėjimo patikrinimas: prastas regėjimas yra vienas pagrindinių griuvimo rizikos veiksnių, todėl reguliarūs akių patikrinimai padeda laiku pastebėti problemas.
Subalansuota mityba: racionas, kuriame gausu baltymų, produktų su dideliu kalcio kiekiu, taip pat vitamino K, magnio ir kalio, prisideda prie bendros kaulų ir raumenų sveikatos.
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