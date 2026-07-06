Mokslininkai skelbia, koks vitaminas yra ypač svarbus senstant – daugeliui jo trūksta

2026 m. sukaks 100 metų nuo tada, kai Džordžas Minotas ir Viljamas Merfis paskelbė, kad mityba, kurioje gausu kepenėlių, gali išgydyti perniciozinę anemiją – anuomet labai mirtiną ligą. Jų darbas pakeitė mediciną ir galiausiai paskatino mokslininkus nustatyti, kad būtent vitaminas B12, esantis kepenyse, gydo šią ligą.
Tačiau kelias į proveržį prasidėjo nuo netikėtos užuominos, gautos atliekant eksperimentus su gyvūnais. Amerikietis gydytojas ir patologas Džordžas Viplis įrodė, kad kepenys padeda šunims pasveikti nuo kraujo netekimo sukeltos anemijos. Ši būklė atsiranda, kai organizmas dėl kraujavimo praranda didelį kiekį raudonųjų kraujo kūnelių.
Perniciozinėa anemijos mechanizmas skiriasi: problema yra ne kraujavimas, o nepakankamas vitamino B12 įsisavinimas. Nepaisant to, Dž. Viplio eksperimentai nukreipė mokslininkų dėmesį į kepenis.
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Perniciozinės anemijos pacientų, kurie buvo arti mirties, būklė dažnai žymiai pagerėdavo per kelias savaites, kai jie pradėdavo vartoti kepenėlėmis praturtintą maistą. Sėkmingas gydymas galiausiai paskatino mokslininkus išskirti tamsiai raudonos spalvos junginį, kuris dabar žinomas kaip vitaminas B12 arba kobalaminas.
Šio vitamino stoka primena „normalų senėjimą“
Vitamino B12 trūkumas iki šiol tebėra paplitęs, ypač tarp vyresnio amžiaus žmonių, veganų, vegetarų ir pacientų, sergančių ligomis, kurios trukdo šio vitamino įsisavinimui organizme. Kai kurie žmonės nevartoja pakankamai vitamino B12, nes jis natūraliai randamas daugiausia gyvūninės kilmės maisto produktuose, įskaitant mėsą, žuvį, kiaušinius ir pieno produktus. Kitiems sunku jį tinkamai įsisavinti.
Su amžiumi ši problema tampa vis dažnesnė. Kai kuriems vyresnio amžiaus žmonėms gaminasi mažiau skrandžio rūgšties, kurios reikia, kad B12 būtų atpalaiduotas iš maisto. Kitiems išsivysto autoimuninis gastritas: imuninė sistema pažeidžia skrandžio ląsteles, dalyvaujančias rūgšties ir baltymo, reikalingo vitamino B12 įsisavinimui – gamyboje.
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Vitamino B12 trūkumo simptomai gali išryškėti palaipsniui ir dažnai klaidingai priskiriami normaliam senėjimui. Žmonės gali jausti stiprų nuovargį, silpnumą ar dusulį. Kai kuriems atsiranda rankų ir kojų tirpimas ar dilgčiojimas, pusiausvyros sutrikimai, atminties problemos arba „smegenų rūkas“. Šie simptomai nėra būdingi tik vitamino B12 trūkumui, todėl būtini kraujo tyrimai prastos savijautos priežasčiai nustatyti.
Energijos trūkumas
Žmogaus organizme vitaminas B12 tiesiogiai reikalingas tik dviem fermentams – baltymams, kurie padeda vykti cheminėms reakcijoms organizme. Vienas iš jų padeda organizmui gaminti DNR, kurios ląstelėms reikia besidalijant. Kitas padeda mitochondrijoms apdoroti tam tikrus riebalus ir baltymų sudedamąsias dalis. Mitochondrijos – tai mažytės struktūros ląstelių viduje, padedančios paversti maistą naudinga energija.
Todėl mitochondrijų funkcija sulaukia vis didesnio susidomėjimo tarp mokslininkų, kurie tyrinė senėjimą, raumenų funkciją ir vitamino B12 kiekį organizme.
2026 m. paskelbtas tyrimas aiškinosi, kas vyksta, kai ląstelėms trūksta vitamino B12. Mokslininkai nustatė, kad mažas vitamino B12 kiekis gali pakenkti DNR mitochondrijų viduje ir sumažinti energijos gamybą.
Tyrime su senstančiomis pelėmis buvo nustatyta, kad vitamino B12 maisto papildai pagerino keletą raumenų mitochondrijų sveikatos rodiklių, įskaitant mitochondrijų skaičių ir struktūrą. Apibendrinant, šie tyrimai nurodo vieną iš galimų priežasčių, kodėl kai kurie žmonės, turintys mažą vitamino B12 kiekį, skundžiasi nuovargiu dar prieš nustatant akivaizdžią anemiją.
Šie rezultatai nereiškia, kad vitamino B12 papildai gali sustabdyti senėjimą ar veikti kaip energijos šaltinis žmonėms, kurių vitamino B12 lygis jau yra normalus.
Taigi, jei nuolat jaučiate nuovargį, ar tikrai verta mokėti už staiga išpopuliarėjusias vitamino B12 injekcijas? Daugumai žmonių – ne. Vitamino B12 injekcijos yra pripažintas gydymo būdas diagnozuotam šio vitamino trūkumui, ypač kai sutrikęs jo įsisavinimas.
Tačiau yra mažai įrodymų, kad B12 injekcijos padidina energiją, skatina svorio netekimą ar gerina darbingumą žmonėms, kurių B12 lygis jau yra normalus. Protingas pirmasis žingsnis – išsiaiškinti, kas sukelia nuovargį.
Vitamino B12 istorija yra neįprasta, nes organizmui jo reikia labai nedaug, tačiau trūkumo pasekmės gali būti rimtos. Dar gerokai prieš mokslininkams suprantant jo cheminę sudėtį, gydytojai pastebėjo, kad kažkas, esantis kepenyse, gali atkurti jėgas, apetitą ir gyvybingumą sunkiai sergantiems pacientams.
Praėjus šimtmečiui, mokslininkai vis dar bando geriau suprasti, kaip veikia vitaminas B12. Be kita ko, o tyrimai gali padėti paaiškinti, kaip ląstelės išlaiko energiją ir funkcionuoja organizmui senstant.
Parengta pagal „Science Daily“ inf.
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