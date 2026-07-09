Burnos gaiviklis nepadeda? Įspėjo, ką gali slėpti nemalonus kvapas

„Žmonės apie nemalonų burnos kvapą vaistinėje kalba dažniau nei anksčiau, tačiau ši tema vis dar išlieka jautri. Dalis klientų nedrąsiai užsimena apie problemą arba ieško priemonių jai spręsti, vengdami tiesiai įvardyti priežastį. Vis dėlto augant dėmesiui burnos sveikatai ir bendrai savijautai, žmonės tampa atviresni, dažniau ieško profesionalių patarimų“, – pastebi „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Evelina Šeibokaitė.
Ji priduria, kad gyventojai vis dažniau domisi ne tik greitu būdu pagerinti burnos kvapą, bet ir tuo, kodėl ši problema kartojasi. Tokiais atvejais svarbu įvertinti kasdienius įpročius, o prireikus – kreiptis į odontologą, šeimos gydytoją ar gastroenterologą.
Pasak vaistininkės, kartais iš pirmo žvilgsnio paprastas prašymas rekomenduoti gaivinimo priemonę pokalbio metu atskleidžia visai kitą problemos kryptį.
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„Vienas pacientas prašė rekomenduoti stipresnį burnos gaiviklį, nes nemalonus kvapas jį vargino jau ilgą laiką. Išsiaiškinus paaiškėjo, kad jis reguliariai valosi dantis, tačiau taip pat skundžiasi dažnu rėmeniu ir rūgštaus skrandžio turinio atpylimu. Tokiu atveju gaivinimo priemonės gali padėti tik trumpam“, – pasakoja ji.
Dažniausiai kaltos bakterijos
Vis dėlto dažniausiai nemalonaus burnos kvapo priežastys slypi pačioje burnos ertmėje. Problema gali paaštrėti, jei žmogus apsiriboja tik greitu dantų valymu ir neskiria dėmesio sunkiau pasiekiamoms vietoms.
„Nemalonus kvapas dažnai atsiranda dėl ant dantų, liežuvio ar tarpdančiuose besikaupiančių bakterijų, dantenų ligų, ėduonies ar burnos sausumo. Todėl vien dantų valymo ne visada pakanka – svarbu pasirūpinti ir tarpdančiais bei liežuviu“, – aiškina E. Šeibokaitė.
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Kasdienei priežiūrai ji rekomenduoja rinktis fluoridų turinčią dantų pastą, kuri padeda apsaugoti dantis nuo ėduonies, taip pat naudoti tarpdančių siūlą arba tarpdančių šepetėlius. Papildomai reikėtų valyti ir liežuvį, nes ant jo paviršiaus, ypač užpakalinėje dalyje, kaupiasi bakterijos, negyvos ląstelės ir maisto likučiai.
„Liežuvį rekomenduojama valyti kasdien, tam naudojant specialų liežuvio valiklį. Visapusiška burnos higiena yra vienas efektyviausių būdų ne tik palaikyti gaivų burnos kvapą, bet ir užkirsti kelią įvairioms burnos sveikatos problemoms“, – akcentuoja vaistininkė.
Nemalonų burnos kvapą gali paskatinti ir iš pirmo žvilgsnio įprasti kasdieniai įpročiai. Vienas svarbiausių veiksnių – burnos sausumas, nes sumažėjus seilių kiekiui bakterijoms daugintis susidaro palankesnės sąlygos.
„Nemalonų kvapą gali skatinti rūkymas, dažnas kavos vartojimas, ilgos pertraukos tarp valgymų, tam tikri maisto produktai. Pasitaiko ir atvejų, kai žmonės per retai keičia dantų šepetėlį“, – teigia E. Šeibokaitė.
Skalavimo skystis nepakeičia dantų valymo
Ieškant greito sprendimo, dažnai pasirenkami burnos skalavimo skysčiai, pastilės ar purškalai. Tokios priemonės gali būti naudingos kaip papildoma pagalba, tačiau jų poveikis dažniausiai priklauso nuo to, kas sukėlė nemalonų kvapą.
„Burnos skalavimo skysčiai, pastilės ar purškalai dažniausiai suteikia trumpalaikį poveikį. Jei nemalonų kvapą lemia dantenų uždegimas, ėduonis, burnos sausumas, refliuksas ar kiti sveikatos sutrikimai, vien šių priemonių nepakaks. Ilgalaikio rezultato galima tikėtis tik tada, kai randama ir šalinama priežastis“, – pabrėžia vaistininkė.
Ji priduria, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai burnos skalavimo skystis naudojamas kaip dantų valymo pakaitalas. Tai viena dažnesnių klaidų, nes burnos skalavimo skystis gali tik papildyti kasdienę priežiūrą, bet ne pakeisti mechaninį apnašų pašalinimą.
Kai kvapas įspėja apie kitas ligas
Jei nemalonus burnos kvapas nepraeina net kruopščiau prižiūrint burną ir laikantis odontologo rekomendacijų, verta įsitikinti, ar jis nėra susijęs su kitomis sveikatos problemomis. Tokiais atvejais priežastis gali būti virškinimo sistemos, kvėpavimo takų ar medžiagų apykaitos sutrikimai.
„Pavyzdžiui, sergant nekontroliuojamu cukriniu diabetu iš burnos kartais gali būti jaučiamas salstelėjęs ar acetoną primenantis kvapas. Vis dėlto vien pagal kvapo pobūdį nustatyti priežasties neįmanoma. Svarbiausia stebėti, ar nemalonus kvapas išlieka ilgai ir ar kartu atsiranda kitų simptomų“, – atkreipia dėmesį E. Šeibokaitė.
Sunerimti reikėtų, jei kartu pasireiškia nuolatinis rėmuo, rūgštaus turinio atpylimas, rijimo sunkumai, lėtinis kosulys, užsitęsęs nosies užgulimas ar pasikartojantys sinusų uždegimai. Gydytojo konsultacijos taip pat nereikėtų atidėlioti, jei kraujuoja ar patinsta dantenos, atsiranda burnos opelių, vargina burnos sausumas, nepaaiškinamai krenta svoris, padidėja troškulys, dažnėja šlapinimasis ar jaučiamas bendras silpnumas.
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