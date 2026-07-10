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Tinstančios kojos vasarą: paaiškino, kada tai – rimtos ligos signalas

2026 m. liepos 10 d. 09:29
Karštomis vasaros dienomis daugelis pastebi, kad vakare batai tampa ankštesni, o kulkšnys ir pėdos – patinusios. Nors dažniausiai toks kojų tinimas yra natūrali organizmo reakcija į karštį, kartais jis gali būti ir rimtesnių sveikatos sutrikimų požymis. „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė paaiškina, kada patinimui numalšinti pakaks nakties poilsio, ir kada reikėtų kreiptis į medikus.
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Dažniausios tinimo priežastys
Viena dažniausių kojų tinimo priežasčių vasarą yra aukšta oro temperatūra. Karštyje plečiasi kraujagyslės, kraujo apykaita vyksta lėčiau, daugiau skysčių kaupiasi pėdose ir kulkšnyse – dėlto dienos pabaigoje jaučiame sunkumą kojose ir pėdų patinimą, rašome pranešime žiniasklaidai.
„Kojų tinimą vasaros metu gali lemti ne tik karštis, bet ir kiti veiksniai. Šiltuoju metų sezonu, dažnai valgome daugiau sūrių užkandžių, kuriuose yra daugiau natrio – šis mikroelementas skatina skysčių kaupimą organizme.

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Karštomis dienomis gausiau prakaituojame, todėl organizmas netenka daugiau skysčių. Pajutęs skysčių trūkumą organizmas pradeda juos kaupti, todėl audiniuose didėja vandens tūris ir stiprėja kojų tinimas“, – paaiškina vaistininkas M. Rutalė.
„Eurovaistinės“ vaistininkas pažymi, kad vasarą su kojų tinimo nepatogumais dažniau susiduria besilaukiančios moterys, ar moterys naudojančios hormoninės kontracepcijos preparatus bei vyresnio amžiaus žmonės.
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„Padidėjusį kojų tinimą galim lemti ir tam tikri nuolat vartojami vaistai, pavyzdžiui, kraujospūdį mažinantys vaistai, kai kurie vaistai nuo diabeto ar nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. Jei pastebėjote, kad patinimas atsirado pradėjus naudoti naujai išrašyta preparatą, būtina pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku“, – pažymi M. Rutalė.
Kada verta kreiptis į medikus?
Nors dažniausiai kojų tinimas vasaros metu praeina savaime, tačiau pasitaiko atvejų, kai galūnių tinimas signalizuoja rimtesnius sveikatos sutrikimus.
„Jei patinimas atsiranda tik vienoje kojoje, o ne abiejose, ir jis yra staigus – tai ženklas, jog reikia nedelsti ir kreiptis į gydytojus. Tokio tipo patinimas gali būti giliųjų venų trombozės požymis, ši būklė yra pavojinga.
Giliojoje venoje, dažniausiai blauzdos, šlaunies ar dubens srityje formuojasi kraujo krešulys, kuris gali atitrūkti, pasiekti plaučius ir sukelti plaučių emboliją – gyvybei pavojingą komplikaciją“, – paaiškina vaistininkas M. Rutalė.
Jei kojų patinimą lydi skausmas, paraudimas, karščio jausmas vienoje kojos zonoje, matote odos spalvos pokyčius ar žaizdas, kurios ilgai negyja.
„Kreiptis į gydytoją reikėtų, jei kojų patinimas nepraeina kitą dieną, tinimas reguliariai kartojasi ir palaipsniui didėja. Pastarasis simptomas gali ženklinti lėtinį venų nepakankamumą, širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimus“, – priduria M. Rutalė.
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