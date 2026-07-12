Norite išvengti kaulų retėjimo? Šis užkandis – aukso gysla moterims nuo 50 metų

Kodėl po menopauzės retėja kaulai?
Neapsigaukite! Kaulai nėra nekintančios struktūros. Tai gyvi audiniai, kurie nuolat yra ir atsinaujina visą gyvenimą. Tačiau pasiekus menopauzę, ši trapi pusiausvyra pasikeičia. Estrogeno sumažėjimas pagreitina kaulų retėjimą, todėl moters skeletas tampa silpnesnis ir išauga lūžių riziką.
Štai kodėl osteoporozė tampa vidutinio ir vyresnio amžiaus moterų rūpesčiu. Klubo ir stuburo lūžiai gali pakeisti gyvenimą, o kartais ir jį reikšmingai sutrumpinti. Todėl gydytojai pataria kalcį, vitaminą D ir fizinį aktyvumą.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
Tačiau svarbu ir tai, ką valgome kasdien. Mokslas pastebi, kad paprastas ir gardus užkandis gali turėti išskirtinės naudos kaulų sveikatai.
Kokį poveikį turi džiovintos slyvos?
Remiantis 11 tyrimų apžvalga, paskelbta žurnale „Nutrients“, kasdien suvalgant 5–10 saldžių džiovintų slyvų, pagerėjo pomenopauzinio amžiaus moterų kaulų mineralų tankis.
Didžiausia apsauga pastebėta juosmens stuburo srityje, kuri yra ypač pažeidžiama osteoporozės. Mokslininkai mano, kad slyvose esantys vitaminai ir mineralai gali padėti sulėtinti kaulų retėjimą ir išlaikyti stiprią nugarą senstant.
Susiję straipsniai
Apatinės nugaros dalis laiko didelę kūno svorio dalį ir yra viena iš dažniausių vietų, kur įvyksta su osteoporoze susiję lūžiai. Lūžis šioje srityje gali sukelti lėtinį skausmą, ūgio praradimą, susikūprinusią laikyseną ir daugybę kitų sveikatos problemų, kurios turi įtakos savarankiškumui ir gyvenimo kokybei.
Todėl moterims ypatingai svarbu stiprinti būtent šią kūno dalį.
Kaip džiovintas slyvas įtraukti į savo mitybą?
Padidinti slyvų vartojimą nebūtinai turi būti sudėtinga. Keletas paprastų patarimų padės pasiekti dienos tikslą ir galbūt prisidės prie tvirtų kaulų:
– Įmaišykite susmulkintų slyvų į rytinę avižinę košę ar jogurtą.
– Įdėkite kelias džiovintas slyvas į popietinį užkandį kartu su migdolais ar graikiniais riešutais;
– Įmaišykite džiovintas slyvas į kokteilius. Jos suteiks natūralaus saldumo;
– Susmulkinkite ir įmaišykite į salotas su ožkos sūriu ir žalumynais;
– Džiovintas slyvas galite valgyti ir vienas, jei tik yra ūpo.
Kadangi džiovintos slyvos yra natūraliai saldžios, galbūt suvalgius jų nebesinorės deserto. Be to, džiovintose slyvose yra skaidulų, kalio, vitamino K ir kitų maistinių medžiagų.
Tiesa, nėra vieno maisto produkto, kuris galėtų atstoti visapusišką gerą kaulų priežiūrą. Būtina reguliari mankšta, pakankamas kalcio ir vitamino D suvartojimas bei apsilankymai pas gydytoją. Tačiau slyvų valgymas yra nebrangus, mažai pastangų reikalaujantis įprotis, pagrįstas moksliniais tyrimais.
To negalima pasakyti apie kiekvieną socialiniuose tinkluose išpopuliarėjančią sveikatingumo tendenciją.
Prieš imdamiesi reikšmingesnių mitybos pokyčių, pasitarkite su gydytoju, ypač jei turite virškinimo problemų arba vartojate vaistus. Tačiau daugumai moterų džiovintos slyvos yra paprastas ir saugus žingsnis siekiant apsisaugoti nuo osteoporozės.
Parengta pagal „Woman's World“ inf.
džiovintos slyvosmenopauzėkaulų retėjimas
Rodyti daugiau žymių