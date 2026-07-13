Persišaldėte nuo oro kondicionierių? Patarė, kokių klaidų nekartoti

Peršalimo priežastis
Vasarą, ypač karščio bangų metu, padažnėja persišaldymo atvejų, kartais, jų pasitaiko ne rečiau, nei rudens ar žiemos sezonu metu. Vasarą peršalimo priežastis dažnai tampa ne bakterijos ar infekcijos, bet staigūs temperatūrų pokyčiai, pavyzdžiui, kai iš lauke tvyrančios šilumos, žmogus patenka į stipriai atšaldytas biuro patalpas ar automobilius.
„Mūsų organizmas nėra pratęs prie staigių temperatūros pokyčių, todėl staigus kontrastas sukelia organizmui stresą – kvėpavimo takų gleivinė susitraukia, sumažėja jos apsauginės funkcijos, nusilpsta imunitetas, o virusams ir bakterijoms tai yra puikiai proga įsitvirtinti organizme.
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Pirmas žingsnis išvengti peršalimo nuo oro kondicionierių vasarą yra užtikrinti, jog vidaus patalpų ar automobilio temperatūra nebūtų mažesnė nei 6–8 laipsniai nuo lauko temperatūros, t.y. jei lauke yra 30 laipsnių šiluma, vidaus patalpų temperatūra netūrėtų būti žemesnė nei 22 laipsniai“, – paaiškina vaistininkas Mindaugas Rutalė.
Vaistininkas pabrėžia, kad kondicionieriaus oro srautas neturėtų būti nukreiptas tiesiai į sėdimą ar gulimą žmogų, ypač į kaklo, pečių ar apatinės nugaros dalies sritį – būtent šios vietos yra jautriausios peršalimui ir raumenų įtempimams.
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Didesnę riziką persišaldyti dėl didelio temperatūrų skirtumo turi vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, taip pat lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis – astma, lėtiniu bronchitu – sergantys asmenys. Jiems staigus atvėsimas gali sukelti ne tik peršalimo simptomus, bet ir paūminti esamą ligą.
Vaistininkas M. Rutalė atkreipia dėmesį, kad kartais oro kondicionierių naudojimas gali sukelti ne peršalimo, o alerginės reakcijos simptomus. Jei į vėsinamą patalpą įėjus pradedate sloguoti, slogą lydi ašarojančios, niežtinčios akys, o karščiavimo ar kitų peršalimo simptomų nėra, tikėtina, kad šiuos simptomus sukėlė kondicionieriaus filtruose besikaupiančiomis dulkės, pelėsio sporos ar dulkių erkės.
Visgi, jei oro kondicionieriai sukėlė ne alergijos, o peršalimo simptomus, M. Rutalė rekomenduoja pirmiausia išbandyti natūralias priemones.
„Nosies plovimas druskos tirpalu padės pašalinti susikaupusias gleives ir sudrėkinti nosies gleivinę. Inhaliacijos eukalipto ar pušų eteriniais aliejais gali palengvinti atsikosėjimą. Peršalimo metu taip pat svarbu vartoti daug skysčių, arbata su medumi, citrina ir imbieru – padės sudirgusią bei perštinčią gerklę“, – vardina vaistininkas M. Rutalė.
Vaistininkas pabrėžia, kad dauguma peršalimų vasaros metu būna lengvos formos ir praeina per kelias dienas, tačiau simptomus lygi karščiavimas ir jis trunka ilgiau nei tris dienas, atsiranda stiprus galvos skausmas ar pasunkėja kvėpavimas, būtina kreiptis į gydytoją.