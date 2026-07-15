Plaukų priežiūra vasarą: paaiškino, kokie plaukai nuo saulės spindulių kenčia labiausiai

Labiausiai kenčia dažyti plaukai
Vasarą plaukai kenčia ne tik nuo žalingų UV saulės spindulių, bet ir nuo chloruoto vandens baseinuose – ypač kenčia dažyti plaukai, kurių žvyneliai jau yra paveikti ir silpnesni, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Cheminiai dažai atidaro plaukelio žvynelį ir pašalina natūralų melanino pigmentą, šis procesas paverčia dažytą plauką labiau pažeidžiamu išorės veiksniams. Dažytas plaukas tampa porėtesnis – kenksmingos medžiagos į jį įsiskverbia giliau, o drėgmė išgaruoja greičiau.
„Sveikatos kodas“. Nevaisingumas
Saulės spinduliai taip pat veikia, kaip stipri cheminė balinimo priemonė – jie aktyvuoja deguonį plaukuose, sukeldami fotocheminę reakciją, kuri tiesiogiai suardo dažų molekules. Dėl šių priežasčių spalva išblunka, praranda blizgesį ir gyvumą“, – paaiškina G. Nienė.
Vaistininkė pataria – siekiant apsaugoti plaukus vasarą, visų pirma, reikėtų išbandyti paprastas priemones, tokias, kaip galvos aksesuarai, kepuraitės ir skaros. Tuo pačiu, plaukams būtina apsauga su SPF filtru, tai gali būti purškiklis ar serumas plaukams.
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Klaida – plaukų aliejaus naudojimas paplūdimyje
„Pastebima, kad kai kurie žmonės, o ypač ilgaplaukės moterys paplūdimyje gausiai tepa plaukus aliejais ir ilgai būna saulėje.
Nors kai kurie aliejai gali padėti sumažinti drėgmės netekimą, jie neužtikrina apsaugos nuo UV spindulių. Ilgalaikis saulės ir jūros vandens poveikis gali sausinti plauką ir pažeisti jo kutikulę, todėl rekomenduojama naudoti priemones su UV filtrais ir vengti pernelyg intensyvaus kaitinimo“, – pažymi G. Nienė.
Vietoj įprasto aliejaus vasarą, vaistininkė rekomenduoja rinktis specialias plaukų drėkinimo priemones su SPF apsauga.
Chloruoto vandens poveikis
Chloruotas baseino vanduo taip pat veikia plaukų struktūrą, dažnai maudantis chloruotame vandenyje, plaukai tampa porėti, šiurkštūs ir sunkiai prižiūrimi. Jei plaukai yra dažyti, chloruotas vanduo sparčiau blukina jų spalvą.
Efektyviausia priemonė plaukų apsaugai nuo chloruoto vandens yra plaukų kepuraitė.
„Prieš dėvint kepuraitę reikėtų suvilgyti plaukus gėlu vandeniu, o po maudynių baseine, juos išplauti ir naudoti kondicionierių ar drėkinamąja kaukę“, – prideda G. Nienė.
Net ir kruopščiai prižiūrimi plaukai vasarą susiduria su įvairiais aplinkos veiksniais, tad pasibaigus vasaros sezonui rekomenduojama namuose naudoti giliai maitinančias plaukų kaukes, kurios padės plaukų atsistatymui.
SPFplaukų priežiūrasaulės spinduliai
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