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Reta, bet sveikatai pavojinga būklė – vaistininkė įspėjo moteris dėl intymios higienos priemonių

2026 m. liepos 16 d. 18:39
Rinkoje šiandien gausu menstruacinės higienos priemonių – nuo įprastų tamponų ir higieninių paketų iki vis populiarėjančių menstruacinių taurelių ar kelnaičių. „Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė paaiškina, kaip išsirinkti bei tinkamai naudoti šias higienos priemones, kad sumažintumėte riziką savo sveikatai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Egzistuoja vienkartinių ir ekologiškų pasirinkimų
Renkantis higienos priemones, svarbu įvertinti menstruacijų gausą bei atsižvelgti į gyvenimo būdo įpročius. Pasak vaistininkės T. Gečienės – klasikinis pasirinkimas yra higieniniai įklotai, kurie yra tinkami merginoms, kurioms ką tik prasidėjo menstruacijos, moterims po gimdymo, operacijų.
„Tamponai yra patogus pasirinkimas aktyvioms moterims, nes jie tinkami naudoti sportuojant ar plaukiojant. Šią priemonę svarbu rinktis atsižvelgiant į sugerties lygį, atitinkantį išskyrų gausumą bei reguliariai keisti kas 4–6 valandas.

„Sveikatos kodas“. Nevaisingumas

Daugkartinė, ekonomiška ir aplinkai draugiškesnė alternatyva yra menstruacinės kelnaitės ar menstruacinės taurelės, kurias reikėtų rinktis pagal dydį. Taurelė gali būti naudojama iki 10–12 valandų, o esant gausioms mėnesinėms, ją reikėtų ištuštinti kas 6 valandas.
Prieš naudojant menstruacinę taurelę būtina ją nuplauti šiltu vandeniu bei švelniu, bekvapiu muilu po kiekvieno naudojimo, o prieš kiekvieną ciklą – sterilizuoti nuplaunant verdančiu vandeniu“, – paaiškina T. Gečienė.
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Kas yra toksinio šoko sindromas ir kodėl svarbu apie jį žinoti?
Sportuojant, plaukiojant ar daug judant tamponai ar menstruacinės taurelės yra patogios higienos priemonės, tačiau svarbu jas keisti laiku ir laikytis rankų higienos. Pasitaiko atvejų, kai uždelstas priemonių keitimas gali sukelti toksinio šoko sindromą ar kitas infekcijas.
„Toksinio šoko sindromas (TŠS) – reta, tačiau pavojinga būklė, kurią sukelia bakterijų išskiriami toksinai. Ši būklė gali būti susijusi su per ilgai naudojamais tamponais, retais atvejais – menstruacinėmis taurelėmis, taip pat gali atsirasti dėl kitų infekcijų“, – vardina T. Gečienė.
„Eurovaistinės“ vaistininkės teigimu, pagrindiniai TŠS simptomai yra staigiai pakilusi aukšta temperatūra, silpnumas, galvos svaigimas, vėmimas, akių, burnos ar gerklės paraudimas, viduriavimas ir bėrimas, ypač delnuose ir ant padų.
Norint sumažinti šios infekcijos riziką, svarbu laikytis higienos, reguliariai keisti ar ištuštinti menstruacines priemones ir neviršyti rekomenduojamo jų naudojimo laiko. „TŠS simptomai gali vystytis greitai – per kelias valandas ar dieną – todėl svarbu į juos reaguoti nedelsiant ir kreiptis į gydytoją“, – prideda T. Gečienė.
Toksinio šoko sindromas (TŠS)menstruacijosmenstruacinės taurelės

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