Siekiant sumažinti demencijos riziką, PSO rekomenduoja aktyvų socialinį gyvenimą

PSO dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvines funkcijas stimuliuojančia veikla, pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ar kortų žaidimus. Savo 2019 m. gairėse organizacija teigė, kad nėra pakankamai mokslinių įrodymų, jog socialinė sąveika mažina demencijos riziką.
PSO teigimu, iki 45 proc. demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantys veiksniai, o priemonės, gerinančios bendrą sveikatos būklę, padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos.
Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek tiems, kurie jau serga šia liga.
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Skirtingai nei 2019 m., PSO dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms, turintiems klausos praradimą. Ji taip pat nurodo teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek lauke.
PSO tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų kaip vitaminas B, vitaminas E, omega-3 kapsulės ir multivitaminai poveikio tais atvejais, kai nėra nustatyto jų trūkumo, teigdama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai.
Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonai žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti neįmanoma.
Pasak PSO, demencijos riziką žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos, tarp jų – aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.