Kodėl baltymų dabar tiek daug? Gydytojas paaiškino, ar ši tendencija pagrįsta

Kas lėmė baltymų populiarumą?
Pasak gydytojo, baltymų populiarumą lėmė ne viena priežastis. Vis daugiau žmonių domisi sveika gyvensena, sportuoja ir daugiau dėmesio skiria savo savijautai bei mitybai. Be to, baltymai svarbūs ne tik raumenų augimui ir atsistatymui po fizinio krūvio – jie ilgiau suteikia sotumo jausmą, todėl gali padėti lengviau kontroliuoti apetitą ar kūno svorį.
„Baltymai yra svarbūs raumenų augimui bei atsistatymui po fizinio krūvio, todėl jie tapo itin paklausūs. Be to, jie suteikia didesnį sotumo jausmą nei angliavandeniai, todėl daugelis renkasi daug baltymų turinčius produktus norėdami lengviau kontroliuoti apetitą ar kūno svorį“, – sako V. Morozovas.
„Sveikatos kodas“. Metabolinis sindromas
Vis dėlto, anot jo, šią tendenciją stiprina ne tik mokslas, bet ir socialiniai tinklai bei rinkodara.
„Socialiniai tinklai ir sveikatingumo specialistai aktyviai skatina vartoti daugiau baltymų, todėl ši tema tapo itin populiari. Didelę įtaką daro ir rinkodara – ant pakuočių ryškiai pažymėtas didelis baltymų kiekis dažnai suvokiamas kaip sveikesnio produkto ženklas“, – aiškina gydytojas.
Susiję straipsniai
Kada baltymams verta skirti daugiau dėmesio?
Nors susidomėjimas baltymais auga, gydytojas primena, kad daugumai sveikų žmonių jų netrūksta, jei mityba yra įvairi ir subalansuota.
„Sveikam suaugusiam žmogui per parą reikia apie 1–1,5 gramo baltymų vienam kilogramui kūno svorio. Jei maitinamasi įvairiai – valgoma mėsa, žuvis, kiaušiniai ir pieno produktai – baltymų dažniausiai pakanka. Didesnis jų poreikis atsiranda ribojant kalorijų kiekį, aktyviai sportuojant ar siekiant auginti raumenų masę“, – sako V. Morozovas.
Didesnį dėmesį baltymų kiekiui gydytojas rekomenduoja skirti ir tam tikroms žmonių grupėms.
„Senjorams baltymų gali trūkti dėl sumažėjusio apetito, lėtinių ligų ar pasikeitusių mitybos įpročių. Vaikams ir paaugliams jų reikia augančiam organizmui, o besilaikantiems dietų svarbu kalorijas mažinti ne baltymų sąskaita. Todėl verta stebėti ne tik tai, ką valgome, bet ir ko atsisakome“, – pažymi gydytojas.
Baltymai naudingi, tačiau stebuklų nedaro
Pasak V. Morozovo, daug baltymų turintys produktai gali būti patogus sprendimas žmonėms, kuriems sunkiau surinkti pakankamą baltymų kiekį įprastu maistu – pavyzdžiui, aktyviai sportuojantiems, mažinantiems suvartojamų kalorijų kiekį ar gyvenantiems intensyviu ritmu.
Vis dėlto gydytojas ragina nepamiršti įvertinti ir produkto sudėties.
„Daug baltymų turintys produktai gali būti patogus pasirinkimas, tačiau svarbu atkreipti dėmesį ne tik į baltymų kiekį, bet ir į produkto sudėtį. Jei jame gausu pridėtinio cukraus, saldiklių ar kitų priedų, papildomų baltymų nauda gali būti gerokai mažesnė“, – sako jis.
Jis taip pat primena, kad vien didesnis baltymų kiekis dar nereiškia sveikesnės mitybos.
„Baltymais praturtinti produktai nėra stebuklingas sprendimas. Jie taip pat turi kalorijų, todėl, jei siekiate numesti svorio, jų kiekis yra ne mažiau svarbus nei kitų produktų. Norint auginti raumenis vien baltymų neužtenka – būtinas ir fizinis krūvis, tik tuomet organizmas gali panaudoti šią statybinę medžiagą“, – pabrėžia V. Morozovas.
Anot gydytojo, svarbiausia ne aklai sekti madingomis tendencijomis, o įvertinti savo individualius poreikius.
„Jeigu abejojate, ar kasdien gaunate pakankamai baltymų, baltymais praturtinti produktai gali būti patogus pasirinkimas. Tačiau jie turėtų papildyti subalansuotą mitybą, o ne ją pakeisti. Sveikatai didžiausią naudą duoda ne vienas produktas, o visuma – įvairi mityba, fizinis aktyvumas ir kasdieniai įpročiai“, – reziumuoja gydytojas Valerijus Morozovas.
Augant susidomėjimui baltymais, keičiasi ir parduotuvių asortimentas. Šiandien pirkėjai gali rinktis ne tik baltyminius gėrimus, bet ir putėsius, sūrius, desertus bei kitus baltymais praturtintus produktus. Atsižvelgdamas į šią tendenciją, prekybos tinklas „Rimi“ pirkėjams siūlo ir privataus prekės ženklo „Protein Lab“ produktų liniją, kurioje – baltyminiai gėrimai, putėsiai, įvairūs pieno produktai ir kiti kasdieniai produktai, padedantys paprasčiau papildyti mitybą baltymais.