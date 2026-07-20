Lietuvių darželiuose žydinti gėlė stebina: skatina žaizdų gijimą, mažina niežulį ir gerina virškinimą

„Vaistinė medetka – lietuviams labai artimas darželio augalas. Bet ji kaupia daug įvairių medžiagų. Viena iš jų – flavonoidai, kurie mažina uždegiminius procesus, veikia kaip antioksidantas“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Sveikatos kodas“ pasakojo vaistininkė Giedrė Tautkevičienė.
Be to, pasak jos, vaistinė medetka pasižymi ir antibakterinėmis savybėmis, todėl apsaugo nuo žaizdų užkrėtimo.
Profesorė Nijolė Savickienė antrino, kad medetkose gausu beta-karoteno, kuris ir nulemia jų žiedų gelsvą arba oranžinę spalvą.
„Sveikatos kodas“. Kaklo echoskopija gali išgelbėti gyvybę?
Svarbu, kad liuteinas, likopenas, flavoksantinas ir kiti karotenoidai suteikia medetkoms antioksidacinį poveikį.
„Iš liaudies medicinos medetką žinome kaip vaistažolę, kuri gerina žaizdų gijimą“, – paaiškino G. Tautkevičienė.
Susiję straipsniai
Pažeistos odos draugas
Šeimos gydytoja Vilma Jackevičienė pridūrė, kad medetka skiriama odos ligoms gydyti, taip pat tinka nudegimams ir nušalimams palengvinti.
„Tai yra puikus vaistinis augalas, kurio žiedynas tinka pažeistos odos, gleivinių gydymui, padeda audiniams atsinaujinti, veikia antiseptiškai“, – sakė N. Savickienė.
„Dažniausiai ją skiriame išoriniam naudojimui. Medetkų tepalas yra naudojamas sumušimų, nedidelių žaizdų ir įbrėžimų gydymui. Jis mažina uždegimą, niežulį, paraudimą“, – pasakojo V. Jackevičienė.
Tačiau medetkų ekstrakto vartojimas vertinamas kiek dviprasmiškai. Europos vaistų agentūra iki šiol nėra parengusi klinikiniais tyrimais paremtos monografijos, kada ir kaip medetka tinka vartoti per burną.
„Beje, tyrimais pastebėta, kad jokiu būdu nedera skirti medetkos nėščiosioms“, – įspėjo N. Savickienė.
Gerina virškinimą
Šeimos gydytoja V. Jackevičienė teigė, kad medetkų tinktūrą skiria esant virškinamojo trakto uždegimams, gastritui, kolitui.
„Yra įrodyta, kad vaistinių medetkų žiedyno ekstraktas turi teigiamą poveikį kepenims, turi galimybę aktyvinti tulžies sekreciją“, – sakė N. Savickienė.
Profesorė pabrėžė, kad sklandus virškinimas yra svarbus bet kurios ligos atveju. Juk organizmui reikia įsisavinti maistines medžiagas, kurios padėtų kovoti su liga.
„Dėl savo sudėtyje esančių polisacharidų ir eterinių aliejų, ji turi imunomoduliacinį poveikį (…) Tai reiškia, kad medetka gerina imuninės sistemos atsaką, padeda jai sureaguoti į dirgiklį, kurio organizme neturėtų būti“, – paaiškino G. Tautkevičienė.
Medetkavaistininkėpolifenoliai
Rodyti daugiau žymių