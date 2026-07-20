Naujas tyrimas pateikė duomenų apie kavos poveikį kepenims

Išvada, kad kava gali apsaugoti kepenis, yra moksliniuose tyrimuose nuolat pasikartojantis teiginys. Ne kartą pastebėta, kad kavą geriantys žmonės rečiau serga kepenų vėžiu, kepenų ciroze ir nealkoholine suriebėjusių kepenų liga.
Mokslininkai mano, kad tai iš dalies lemia kavoje esantys cheminiai junginiai, kurie mažina uždegimą. Kavoje taip pat yra chlorogeninės rūgšties, kuri, kaip nustatyta, gerina kepenų reakciją į insuliną.
„Švarūs miestai“. Kokią kavą mėgo Jonas Basanavičius?
JAV įsikūrusio Cedars-Sinai sveikatos mokslų universiteto mokslininkai stebėjo maždaug 355 000 suaugusiųjų vidutiniškai 13 metų ir nustatė, kad 5 ar daugiau puodelių kavos per dieną vartojimas buvo susijęs su 47 proc. mažesne rizika susirgti kepenų vėžiu ir 32 proc. mažesne rizika susirgti kepenų ciroze.
Kavos mėgėjai taip pat turėjo 42 proc. mažesnę tikimybę per tyrimo laikotarpį mirti nuo su kepenimis susijusių ligų.
Parengta pagal „The Washington Post“ inf.
Kavakepenų ligoskepenų vėžys
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