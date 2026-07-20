Padažnėjo liga, kurios simptomai vos pastebimi: pasakė, į kokius organizmo ženklus atkreipti dėmesį

Kartais kirmėlinės ligos simptomų neturi
Vasarą dirbant soduose ar daržuose, o vaikams žaidžiant smėlio dėžėse, didėja rizika užsikrėsti kirmėlinėmis ligomis nuo užteršto dirvožemio, kuriame gali būti parazitų kiaušinėlių. Egzistuoja rizika užsikrėsti kirmėlinėmis ligomis ir nuo neplautų uogų, daržovių ar per neplautas rankas.
„Yra eilė įvairių simptomų, kurie gali atsirasti užsikrėtus kirmėlinėmis infekcijomis, pavyzdžiui, pilvo skausmas, pykinimas, vidurių užkietėjimas, padidėjęs apetitas arba, priešingai, jo praradimas ir svorio kritimas, odos bėrimai, dilgėlinė, niežėjimas išangės srityje, ypač naktį.
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Jei šiomis ligomis užsikrečia vaikai, jie įprastai tampa dirglesni, sunkiau užmiega ar griežia dantimis nakties metu“, – vardina E. Ramaškienė.
Vaistininkė pabrėžia, kad nemaža dalis užsikrėtusiųjų, gali nejausti jokių simptomų, todėl tikslią diagnozę dėl kirmėlinių ligų gali patvirtinti tik laboratoriniai tyrimai.
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Patarimai, kurie padės apsisaugoti
Rankų higiena – pirma ir viena pagrindinių prevencinių priemonių, kuri padės apsisaugoti nuo kirmėlinių ligų. Labai svarbu rankas plauti ne tik po daržo darbų, bet ir žaidimų lauke, kontakto su gyvūnais ir prieš valgį.
Net jei daržoves ir uogas auginate savo darže, svarbu jas kruopščiai nuplauti, taip pat reikėtų nevalgyti ką tik nuskintų uogų, prieš vartojimą svarbu nusiplauti ir uogas, ir rankas. Svarbu reguliariai kirpti nagus ir mokyti vaikus nekandžiotų nagų, nes po jais gali kauptis parazitų kiaušinėliai.
„Jei kirmėlinių ligų diagnozė buvo patvirtinta, svarbu įsiminti, jog reikia gydyti visą šeimą. Štai smulkiosios kirmėlės ypač lengvai plinta tarp šeimos narių, todėl profilaktinis gydymo kursas yra taikomas visiems šeimos nariams vienu metu, net jei simptomų ir nejaučiate“, – paaiškina E. Ramaškienė.
Gydantis nuo kirmėlinių ligų reikalingas pakartotinis gydymo kursas, nes dalies parazitų kiaušinėliai, veisiasi ir toliau bręsta, tad pakartotinę vaistų dozė svarbu suvartoti po 2–3 savaičių.
„Skirtingai nei antibiotikai, dauguma antiparazitinių preparatų veikia selektyviai, todėl jų tiesioginis poveikis naudingoms žarnyno bakterijoms yra mažesnis.
Vis dėlto, parazitai gali laikinai sudirginti žarnyną ir sukelti pilvo diskomfortą ar viduriavimą, todėl gydymo metu ar po jo, rekomenduojama vartoti probiotikų kursą“, – prideda E. Ramaškienė.