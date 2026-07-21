Planuojate vykti į festivalį ar kelių dienų išvyką? 10 priemonių, kurias verta įsidėti į vaistinėlę

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Giedrė Stankevičienė įvardija, kad šalia nakvynei gamtoje įprastų atributų verta nepamiršti ir vaistinėlės, galinčios praversti netikėtais atvejais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Ne kartą teko pastebėti, kad galvodami apie vasariškas pramogas ir lydimi entuziazmo, žmonės yra linkę pervertinti savo jėgas ir galvoti, kad jiems tikrai nieko blogo nenutiks. Vis dėlto, reikėtų nepamiršti, kad kai kurių dalykų neįmanoma numatyti, o jei aplink daug nepažįstamų žmonių ar vartojamas alkoholis – netikėtumų rizika išauga“, – sako vaistininkė G. Stankevičienė.
Planuojančius dalyvauti vasaros festivaliuose ji ragina susidėlioti tinkamą planą ir viskuo pasirūpinti bent keletą dienų iki išvykos. Vaistininkė primena, kad šalia reikmenų saugiai nakvynei, užkandžių, vandens, tinkamos aprangos ir avalynės, reikėtų pasiruošti ir galimiems sveikatos sutrikimams, todėl dalijasi 10-ies priemonių sąrašu, ką verta įsidėti į vaistinėlę.
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Reguliariai vartojami vaistai
Pasak vaistininkės G. Stankevičienės, prieš iškeliaujant keletui dienų, svarbu pasirūpinti kasdien vartojamais vaistais ir turėti galimoms ūmioms sveikatos būklėms reikalingų priemonių. Pavyzdžiui, esant anafilaksinio šoko rizikai svarbu nepamiršti epinefrino autoinjektoriaus, sergant širdies ir kraujotakos sistemos ligomis, pravartu turėti kraujospūdžio matuoklį, o sergant diabetu – atsarginį gliukozės matuoklį.
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Vaistai skausmui bei uždegimui
„Viena iš svarbiausių vaistinėlėje turinčių atsidurti priemonių yra nereceptiniai vaistai nuo skausmo, temperatūros ir uždegimo. Tai gali būti paracetamolio ar ibuprofeno veikliųjų medžiagų turintys preparatai, esant lengvoms traumoms vertėtų turėti ir diklofenako druskų tepalą“, – pataria „Camelia“ vaistininkė.
Ji įspėja, kad šie vaistai neturėtų būti vartojami siekiant išvengti skausmo, pavyzdžiui, jaudinantis, kad gali pradėti skaudėti galvą. Tokius preparatus reikia vartoti pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas ir stengtis neviršyti leistinos paros dozės.
Tvarsliava ir priemonės smulkiems sužeidimams
Anot G. Stankevičienės kartu su savimi reikėtų pasiimti ir pleistrų, bintų, sterilių tvarsčių. Praversti gali dezinfekuojantys antiseptiniai tirpalai, skirti naudoti ant odos, vandenilio peroksido tirpalas ar paprasčiausios dezinfekuojančios servetėlės. Užsiimant aktyvesnėmis veiklomis, verta turėti ir ledo maišelį ar šaldantį-šildantį tepalą.
Nepamirškite vabzdžių sukeliamų nemalonumų
Vaistininkė taip pat rekomenduoja nepamiršti Lietuvos gamtoje bene visur sutinkamų uodų ir erkių. Kadangi leidžiant laiką gamtoje šių kraujasiurbių išvengti dažniausiai nepavyksta, repelentai tampa būtina vaistinėlės dalimi. Vertėtų atkreipti dėmesį į DEET veikliąją medžiagą turinčias priemones, o jei kartu vyksta vaikai, reikėtų pasirūpinti švelnesne apsauga jiems su eteriniais aliejais.
Priešalerginiai vaistai
„Suaugę asmenys dažnai jau žino apie savo alergijas, tačiau patarčiau turėti omeny, kad alerginės reakcijos gali pasireikšti bet kam ir bet kada, net jei žmogus iki šiol manė, kad nėra alergiškas. Tokiu atveju praversti gali priešalerginiai vaistai su loratadino ar cetirizino veikliosiomis medžiagos. Vis dėlto, paprastai antihistamininių vaistų reikia vos vienos tabletės per parą, todėl svarbu stebėti, kad nesuvartotumėte per didelės dozės“, – sako vaistininkė.
Apsauga nuo saulės
Kitas būtinas dėmuo vaistinėlėje, leidžiantis į ilgesnę išvyką, anot G. Stanevičienės, turėtų būti SPF priemonė, turinti ne mažesnį nei 30 SPF, dar geriau – 50 SPF. Jei didžiąją dalį dienos praleidžiate atvirame lauke, reikėtų rinktis kuo stipresnį apsaugos nuo saulės filtrą ir jį aplikuoti keletą kartų per dieną, ypač jeigu maudomasi, sportuojama ar gausiau prakaituojama. Be to, tepti reikėtų dosniai – piršto ilgio kiekį kremo ant veido, kaklo, ausų, rankų ir kitų apnuogintų vietų.
Jeigu visgi teko patirti nudegimus, pagelbėti gali specialiai tam skirtos priemonės, kurių sudėtyje yra pantenolio, dekspantenolio, alavijo ir odą vėsinančių veikliųjų medžiagų.
Apsinuodijimui ir virškinimui
Kadangi festivalyje su virškinimo sutrikimais susiduriama gana dažnai, su savimi vertėtų pasiimti keletą simptomus palengvinančiu preparatų. Pavyzdžiui, jaučiant dispepsiją, sunkumo ir pilnumo jausmą skrandyje, galima vartoti kasos veiklą paspartinančių preparatų su fermentais. Susidūrus su pilvo pūtimu ar veržimo jausmu ties skrandžiu, gali padėti simetikono ar aktyvintosios anglies preparatai.
„Norint sumažinti rėmens simptomus, galima vartoti skrandžio rūgštį neutralizuoti padedančius preparatus, o jaučiant apsinuodijimo simptomus, tokius kaip silpnumas, viduriavimas, vėmimas, kūno skausmai, galima vartoti aktyvintosios anglies kapsulių, skaičiuojant vieną kapsulę 10 kg kūno svorio“, – rekomenduoja vaistininkė.
Jei organizmui trūksta vandens
Gausiai prakaituojant, apsinuodijus ar ilgai būnant saulėje, taip pat vartojant mažai vandens, gali kilti dehidratacijos rizika. Jei kojas pradeda traukti mėšlungis, jaučiamas didelis troškulys, G. Stankevičienė įspėja, kad tai gali būti pirmasis signalas, jog organizmui trūksta elektrolitų. Vaistinėlėje ji pataria turėti ir keletą rehidracinio tirpalo pakuočių, kuriose būtų chloridų, citratų, kalio, natrio bei gliukozės.
Priemonės nuo peršalimo
„Vyraujant gana permainingiems vasaros orams, vertėtų būti pasiruošus netikėtai užklupusiam peršalimui ar kitoms ūminėms viršutinių kvėpavimo takų infekcijoms. Čia gali praversti minėti vaistai nuo skausmo, temperatūros ir uždegimo, karšti gėrimai, vaistai nuo slogos, gerklės diskomfortą ir kosulį palengvinančios pastilės, purškalai ar sirupai“, – teigia vaistininkė.
Termoizoliacinis krepšelis
Kadangi kai kuriuos vaistus ir med. priemones reikia laikyti vėsioje temperatūroje, tolimesnėje kelionėje praversti gali ir termoizoliacinis krepšelis ar dėžutė. Vaistininkė taip pat priduria, kad didžiąją dalį vaistinių preparatų ar maisto papildų reikia saugoti nuo karščio, drėgmės ir tiesioginės saulės spindulių, todėl reikėtų apgalvoti, kur bus laikoma vaistinėlė.
„Žvelgiant į kelių dienų vasaros pramogas, tokias kaip festivaliai, svarbu apgalvoti įvairius scenarijus, kad iškilus netikėtumams, būtumėte pasiruošę. Taip bus galima pramogauti jaučiantis saugiai ir užtikrintai, kad sveikatos iššūkiai nesugadins išvykos“, – pabrėžia ji.
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