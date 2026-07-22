Kas nutinka, jei dažnai valgote vyšnias? 4 netikėti organizmo pokyčiai

Denveryje (JAV) gyvenanti gydytoja dietologė Lauren Panoff įvardijo 4 vyšnių naudas organizmui.
1. Geresnis atsigavimas po mankštos
Vyšniose esančios priešuždegiminės ir antioksidacinės medžiagos gali padėti greičiau atsigauti po intensyvių treniruočių ir vėl pradėti sportuoti. Šiuo atžvilgiu buvo nuodugniai ištirtos rūgščiosios vyšnios ir jų sultys.
„Sveikatos kodas“. Nuovargis, sąnarių skausmas ir priešuždegiminė mityba
Kai kurie tyrimai rodo, kad vyšnios gali būti naudingos jūsų raumenims, nes jos mažina skausmą ir skatina atsistatymą.
Su bėgikais atliktas tyrimas parodė, kad tie, kurie 10 dienų prieš bėgdami pusmaratonį kasdien vartojo po 480 miligramų (mg) rūgščiųjų vyšnių miltelių, bėgo 13 proc. greičiau nei placebo grupė, kuri nevartojo rūgščiųjų vyšnių. Be to, vyšnių miltelius vartoję bėgikai po varžybų patyrė mažesnį raumenų skausmą ir greičiau atsigavo.
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2. Gerina širdies sveikatą
Vyšniose gausu daug širdžiai naudingų junginių. Pavyzdžiui, jos yra geras skaidulų šaltinis – o tai būtina maistinė medžiaga, padedanti palaikyti normalų cholesterolio ir kitų kraujo žymenų kiekį. Jose taip pat yra kalio – mineralo, kuris padeda subalansuoti natrio kiekį ir skatina sveiką kraujospūdį.
Tyrimai rodo, kad vyšnių sultys gali padėti sumažinti kraujospūdį suaugusiesiems per dvi valandas nuo jų vartojimo ir gali padėti sumažinti padidėjusį „blogojo“ cholesterolio kiekį.
3. Palaiko sąnarių būklę
Daugelis žmonių patiria sąnarių skausmą dėl šlapimo rūgšties kristalų kaupimosi. Vyšnios buvo ištirtos dėl unikalios savybės normalizuoti šlapimo rūgšties kiekį. Štai kodėl daugeliui žmonių, kenčiančių nuo sąnarių skausmo ir susijusių ligų, tokių kaip podagra, gali būti naudinga įtraukti vyšnias į savo mitybą.
Viena tyrimų apžvalga parodė, kad vyšnios buvo naudingos mažinant susijusį sąnarių skausmą per kelias dienas. Kitame tyrime nustatyta, kad vyšnių ekstrakto ir šviežių vyšnių vartojimas buvo susijęs su proc. podagros priepuolių sumažėjimu jau po dviejų dienų.
4. Pagerina miegą
Vyšniose yra melatonino – natūralaus junginio, reguliuojančio cirkadinį ritmą (miego ir pabudimo ciklą). Dienai baigiantis, smegenys išskiria melatoniną, kuris padeda pasiruošti miegui. Artėjant rytui, melatonino kiekis mažėja, kad padėtų jums išsibudinti.
Senstant, melatonino kiekis natūraliai pradeda mažėti. Vieno tyrimo metu, kuriame buvo naudojamos rūgščiųjų vyšnių sultys, nustatyta, kad jos padidino melatonino kiekį organizme, pagerino miego kokybę ir trukmę.
Tiesa, daugumoje vyšnių ir miego tyrimų naudojamos rūgščiųjų vyšnių sultys arba vyšnių ekstraktas. Šviežios vyšnios gali neturėti tokio paties poveikio.
Kada vyšnios nėra tokios sveikos?
Vyšnias puikia dera beveik bet kokiame mitybos racione. Žemiau pateikiami pavyzdžiai, kada šios uogos gali būti ne tokios naudingos:
– Alergijos: Žmonės, alergiški vyšnioms, turėtų vengti jas valgyti.
– Apdorojimas: Intensyviai perdirbtos vyšnios nesuteikia tokios pačios naudos sveikatai kaip šviežios uogos.
– Pridėtinis cukrus: Konservuotose ir kokteilinėse vyšniose yra daug pridėtinio cukraus, kuris gali padidinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Be to, jose nėra skaidulų ir kitų augalinių junginių, esančių šviežiose vyšniose.
– Džiovintos vyšnios: Džiovintose vyšniose gali nebūti pridėtinio cukraus, tačiau jose yra didesnė natūralaus cukraus koncentracija.
– Porcijos dydis: Suvalgius daug vyšnių vienu kartu, gali atsirasti virškinimo sutrikimo simptomų.
Parengta pagal „Very Well Health“ inf.
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