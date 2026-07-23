Saulės vonių palikimas odai – raukšlės: ar įmanoma atstatyti per vasarą padarytą žalą?

Jei vasarą reguliariai ir ilgas valandas deginamasi, mėgaujamasi soliariumais, o SPF apsauga lieka pamiršta, matomi odos senėjimo požymiai, tokie kaip raukšlelės, gali pasireikšti gana greitai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vaistininkė pastebi, kad stipriai įdegę žmonės pasikeitusią odos tekstūrą ir gilėjančias raukšles dažniau pastebi ant kaktos, aplink akis ir lūpas, šalia nosies, ant kaklo, krūtinės srityje. Neretai raukšlės išryškėja net ir ant kojų ar sėdmenų.
„Dėl įvairių veiksnių, įskaitant ir UV spinduliuotę, pažeistose ląstelėse sutrinka kolageno ir elastino gamyba, o tai lemia odos elastingumo, apimties ir stangrumo pokyčius bei atsiradusias raukšleles. Prie vizualių odos senėjimo ženklų prisidėti gali ir odos dehidratacija, kurią lemia per mažas vandens suvartojimas bei nudegimai saulėje“, – sako V. Jokubaitytė-Tunkevičienė.
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Kas vyksta odoje, ją veikiant UV spinduliuotei?
Pasak vaistininkės, leidžiant laiką tiesioginėje saulės šviesoje, žala odai pasireiškia jau per pirmąsias dvi valandas. Nors skausmas ir nudegimo požymiai dar įprastai nebūna juntami, šiuo metu jau vyksta odos barjero ir DNR pažeidimai, oda pamažu dehidratuoja. Vėliau, kada išryškėja raudonis, jaučiamas tempimas, atsiranda patinimai – odoje vyksta uždegiminiai procesai.
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„Didžiausią diskomfortą stipriai nudegus saulėje žmogus jaučia antrąją ir trečiąją dienomis. Oda gali ne tik skaudėti, perštėti, būti jautri net švelniems prisilietimams, bet taip pat ir niežėti, mat tokiu metu prasideda odos gijimo procesai. Dar po kelių dienų ar savaitės, viršutinis – nudegęs – odos sluoksnis gali pradėti šerpetoti ir luptis“, – paaiškina „Camelia“ vaistininkė.
Klaidos, atsiliepiančios ateityje
Anot vaistininkės, nepaisant fiziškai sugijusios odos, jai padaryta giluminė žala taip greitai neišnyksta, ypač jei nudegimai saulėje buvo patiriami reguliariai, o po jų oda nebuvo tinkamai prižiūrima. Atsinaujinusi oda dažniausiai būna šviesesnė ir jautri, tačiau kai kuriems žmonėms nudegusiuose odos plotuose atsiranda tamsios ar šviesios dėmės. Pastarosios pradeda nykti po mėnesio ar kelių, o kai kuriems išlieka ir didžiąją dalį gyvenimo.
„UV spinduliuotė ir oksidacinė pažaida gali paspartinti fotosenėjimą, kuris atsiliepia odos spalvos, tekstūros ir bendro komforto pokyčiais. Negana to, maždaug nuo 25-ųjų gyvenimo metų žmogus kasmet praranda apie 1 proc. kolageno, o ties 40-aisiais gyvenimo metais šio baltymo atsargos pradeda mažėti dar sparčiau. Perteklinis mėgavimasis saulės voniomis šį skaičių dar labiau padidina, todėl ryškesnius odos pokyčius galima pastebėti vos per keletą mėnesių“, – nuramina ji.
Deja, V. Jokubaitytė-Tunkevičienė įspėja, kad šių pasekmių visiškai išvengti nepavyks, tačiau kai kuriuos senėjimo požymius sušvelninti – įmanoma.
Poilsis nuo saulės ir kokybiškos regeneracijos užtikrinimas
Vaistininkė atskleidžia, jog svarbiausia taisyklė siekiant odą kuo ilgiau išsaugoti skaisčią, stangrią ir jaunatvišką, – naudoti SPF. Kuo daugiau bus susiduriama su nudegimais saulėje, tuo greičiau ir ryškiau matysis odos senėjimo ženklai. Jeigu jau dabar matote per vasarą išryškėjusias raukšleles, dėmeles, sausumą ir elastingumo praradimą, pirmasis žingsnis turėtų būti saulės vonių atsisakymas, nes vien kosmetika, maisto papildai ar brangios procedūros (jei jos nėra invazinės) neatstatys patirtos žalos.
„Kalbant apie išorinę odos priežiūrą, labai svarbu užtikrinti pakankamą drėkinimą ir atkurti pažeistą apsauginį odos barjerą. Tam tinka produktai su hialurono rūštimi, keramidais, peptidais, pantenoliu ar glicerinu – šių veikliųjų medžiagų turinčias kosmetikos priemones lengvai galima derinti tarpusavyje tiek ryte, tiek vakare.
Į odos priežiūros rutiną pravartu įtraukti ir antioksidantų, kurie kovoja su odos senėjimą paspartinančiais laisvaisiais radikalais, prisideda prie apsauginio odos barjero atstatymo ir turi kitokių vertingų savybių, kaip odos atspalvio korekcija ar pigmentacijos mažinimas. Naudingi gali būti vitaminas C ar niacinamidas. Rekomenduočiau nepamiršti ir ląstelių regeneraciją skatinančių priemonių su retinoliu, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad siekiant išvengti neigiamos retinolio sąveikos su UV spinduliais, tokias priemones geriausia naudoti su veiksminga SPF apsauga arba vakare“, – vardija V. Jokubaitytė-Tunkevičienė.
Ji priduria, kad tam, jog pasirinkta kosmetika veiktų efektyviau, vertėtų naudoti ir toniką. Vaistininkė paaiškina, kad sveikos odos pH svyruoja tarp 4,5 iki 5,5, tačiau aplinkos veiksniai ar netinkama mityba jį gali išbalansuoti. Toniko vaidmuo odos priežiūros rutinoje – sureguliuoti pH lygį, kad oda galėtų apsisaugoti nuo išorinių veiksnių. Negana to, didžioji dalis kosmetikos priemonių yra sukurtos atsižvelgiant į minėtą pH lygio intervalą, todėl nenaudojant toniko, priemonės gali veikti ne taip efektyviai.
„Norint paskatinti odos regeneracijos procesus ir pašalinti negyvas odos ląsteles, vertėtų kartą per savaitę šveisti odą švelniais šveitikliais, turinčiais pieno ar glikolio rūgšties. Kūno odai gali tikti ir šveičiamosios kempinėlės ar stambesnių grūdelių šveitikliai. Kartą ar du per savaitę rekomenduočiau naudoti ir drėkinamąsias veido ir paakių kaukes, tačiau nelaikykite jų ilgiau, nei pataria gamintojai – tokiu atveju padidėja alerginių reakcijų tikimybė“, – sako vaistininkė.
V. Jokubaitytė-Tunkevičienė rekomenduoja atkreipti dėmesį ir į mitybą ar jos papildymą maisto papildais. Odos grožiui ir greitesnei regeneracijai naudingi baltymai, sveikieji riebalai, kolagenas, cinkas, vitaminas C, vitaminas D. Jei kyla klausimų dėl maisto papildų vartojimo ar nežinote kokią kosmetiką pasirinkti, vaistininkė ragina nebijoti kreiptis į specialistus – taip nereikės eksperimentuoti ir odos problemas bus galima išspręsti greičiau.
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