Šiukštu negerkite žuvų taukų kartu su šiais vaistais: įspėja apie pavojų širdžiai ir kraujotakai

1. Antikoaguliantai ir kraują skystinantys vaistai
Omega-3 papildai gali slopinti kraujo krešėjimą, bet įprastai tai nėra problema, teigė farmacijos mokslų daktaras Aaronas Emmelis.
Pasak jo, omega-3 riebalų rūgščių derinys su varfarinu arba aspirinu gali padidinti kraujavimo riziką.
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Prieš pradedant vartoti žuvų taukus, pasitarkite su gydytoju. Kad pateiktų geriausią rekomendaciją, jis gali patikrinti jūsų kraujo krešumą.
2. Ginkmedis
Ginkmedis taip pat pasižymi antitrombocitinėmis savybėmis, kurios apsunkina kraujo krešėjimą, teigė šeimos medicinos gydytoja Brynna Connor.
Štai kodėl ginkmedžio derinys su žuvų taukais padidina mėlynių ar kraujavimo riziką, paaiškino ji.
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3. Vitaminas E
Vitaminas E – antioksidantas, susijęs su imuninės sistemos, širdies ir akių sveikata – taip pat skystina kraują. Vartojant su žuvų taukais, jis gali dar labiau padidinti kraujavimo ar mėlynių riziką.
Dauguma suaugusiųjų gali gauti rekomenduojamą 15 miligramų vitamino E paros normą iš maisto produktų: tai – augaliniai aliejai, riešutai, sėklos, špinatai ir brokoliai.
4. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU)
NVNU, tokie kaip ibuprofenas ir naproksenas, malšina skausmą ir uždegimą. Tačiau jie gali padidinti vidinio kraujavimo riziką, ypač virškinimo trakte.
Kadangi omega-3 riebalų rūgštys turi antikoaguliacinių savybių, vartoti maisto papildą ir vaistą vienu metu gali būti rizikinga.
5. Kraujospūdį mažinantys vaistai
Omega-3 riebalų rūgštys gali šiek tiek sumažinti kraujospūdį.
Todėl kraujospūdis sumažėti per daug, jei žuvų taukai vartojami kartu su kraujospūdį mažinančiais vaistais, tokiais kaip AKF inhibitoriai, beta blokatoriai ir kalcio kanalų blokatoriai, teigė A. Emmelis.
„Tai nereiškia, kad žuvų taukų negalima vartoti kartu su šiais vaistais“, – sakė A. Emmelis. – Tačiau jei juos vartojate vienu metu, darykite tai atsargiai.“
Kaip vartoti žuvų taukus?
Bet koks žuvų taukų šalutinis poveikis paprastai pasireiškia vartojant didesnes dozes – daugiau nei 3000 miligramų EPA ir DHA per dieną.
„Paprastai standartinė nereceptinė dozė yra 1000–2000 miligramų viso žuvų taukų per dieną, ir ji turėtų būti saugi, jei vartojama su gydytojo priežiūra“, – sakė A. Emmelis.
Daugeliui žmonių žuvų taukų vartoti visai nereikia. Visi trys ekspertai rekomendavo prieš pradedant vartoti maisto papildus pabandyti omega-3 riebalų rūgštimis apsirūpinti su maistu.
Rekomenduojamą normą greičiausiai pasieksite, jei žuvį valgysite 2–3 kartus per savaitę.
„Maisto papildai geriausiai tinka žmonėms, kurie nevalgo žuvies, arba tiems, kuriems reikia terapinių papildų dėl didelio trigliceridų kiekio, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos ir reumatoidinio artrito“, – sakė B. Connor.
Parengta pagal Health.com inf.
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