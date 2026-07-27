Nemalonus burnos kvapas – paaiškino, kada jis gali signalizuoti apie sveikatos problemas

„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė paaiškina, kaip tinkamai pasirūpinti savo burnos higiena ir kaip atskirti, kada reikalinga išsamesnė medicinos specialisto konsultacija, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Persirgę liga – pakeiskite ir savo dantų šepetėlį
Viena dažniausių klaidų burnos higienos rutinoje – pernelyg ilgas dantų šepetėlio naudojimas. Rekomenduojama, dantų šepetėlį keisti kas 2–3 mėnesius, tačiau neretai nutinka taip, jog žmonės juos keičia tik tada, kai pastebi, jog ši priemonė jau yra gerokai nudėvėta.
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„Per ilgai naudojamas dantų šepetėlis ne tik prasčiau valo dantis, bet ir gali tapti bakterijų kaupimosi vieta. Šepetėlį verta pakeisti ir ankščiau, jei neseniai sirgote peršalimo liga ar gripu ar naudojamas šepetėlis dirgina dantenas“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.
Renkantis naują dantų šepetėlį rekomenduojama atsižvelgti į dantenų būklę, žmonėms su jautriomis ar linkusiomis kraujuoti dantenomis siūloma rinktis minkštus šerelius, nes vidutinio kietumo ar kieti šereliai mechaniškai gali pažeisti dantenų audinį. Elektriniai šepetėliai su slėgio jutikliu rekomenduojami tiems, kurie linkę valyti dantis per stipriai.
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Liežuvio valiklis – dažnai pamirštama priemonė
Vaistininkės teigimu, nemaža dalis žmonių burnos higienai naudoja tik dantų šepetėlį ir pastą, nors pilnavertei priežiūrai reikėtų ir platesnio priemonių rinkinio.
„Liežuvio paviršius – nelygus, su daugybe mikroskopinių įdubų, kuriose kaupiasi negyvos ląstelės, maisto likučiai ir bakterijos. Būtent ten susidaro didžioji dalis lakiųjų sieros junginių, sukeliančių nemalonų burnos kvapą. Dėl šios priežasties rekomenduojama naudoti specialų liežuvio valiklį, kuris pašalins ant liežuvio besikaupiančius nešvarumus“, – paaiškina E. Ramaškienė.
Vaistininkė pažymi, kad įprastas dantų šepetėlis nenuvalo viso dantų ploto, nes tarpdančių erdvės lieka neišvalytos, jei prižiūrint dantis, nenaudojami tarpdančių šepetėliai ar dantų siūlas, ilgainiui, šiose vietose ima kauptis dantų ėduonis, gali atsirasti dantų uždegimas.
Nemalonus burnos kvapas – dažna, bet retai aptariama problema
Nors nemalonus burnos kvapas, dar vadinamas halitoze, gali atsirasi dėl nepakankamos burnos higienos, pavyzdžiui, neišvalyto liežuvio, kartais šią būklę gali lemti ir sveikatos problemos.
„Nemalonų burnos kvapą gali sukelti ir gastritas, refliuksas, kvėpavimo takų infekcijos, pavyzdžiui, sinusitas, tonzilitas, gerklės uždegimas. Dažna nemalonaus burnos kvapo priežastis yra išsausėjusi burna, ši būklė vadinamas kserostomija, ji atsiranda, kai burnoje išsiskiriama per mažai seilių arba pakinta seilių sudėtis“, – sako E. Ramaškienė.
Vaistininkės teigimu, seilės burnoje išskiria daug įvairių funkcijų, jos natūraliai plauna burnos ertmę, neutralizuoja rūgštis, stabdo bakterijų dauginimąsi ir padeda dantų emaliui atsistatyti po valgio. Kai seilių sumažėja, ši natūrali apsauga susilpnėja, ir burnoje sparčiau daugėja kvapą sukeliančių bakterijų.
„Jei nemalonus burnos kvapas atsirado dėl burnos sausumo, gerkite daugiau vandens, bent du litrus per parą, taip pat galima išbandyti specialus burnos gleivinės gelius ar drėkinančius purškiklius.
Jei nemalonus burnos kvapas nepraeina per kelias dienas, verta kreiptis į burnos higienistą ar odontologą. Jei neturite jokių odontologinių problemų, rekomenduojama peržiūrėti savo mitybą ar pasikonsultuoti su gydytoju dėl virškinimo, kvėpavimo ar endokrininės sistemos tyrimų“, – prideda E. Ramaškienė.
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