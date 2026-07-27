Odos priežiūros klaidos, kurios gali pakenkti ir net paskatinti senėjimą

Klaida – SPF naudojimas tik lauke
Viešojoje erdvėje dažnai kalbama apie saulės apsaugos priemonių naudojimą su SPF filtru, tačiau vis dar pasitaiko manančių, jog šias priemones pakanka naudoti tik vasaros sezono metu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„UV spinduliuotė veikia odą kasdien – ir saulėtą, ir debesuotą dieną, ir važiuojant automobiliu, ir tiesiog vaikštant mieste. Kaupiamasis UV spindulių poveikis yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių oda anksčiau sensta, atsiranda pigmentacijos dėmių, o ilgainiui didėja rizika susirgti odos ligomis“, – paaiškina vaistininkė G. Nienė.
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Vaistininkė pažymi, kad apsauga nuo saulės reikalinga ir patalpose. Nors daugelis mano, kad saulės kremas reikalingas tik būnant lauke, svarbu žinoti, jog UVB spinduliai yra ilgų bangų spinduliai, prasiskverbiantys net pro langų stiklą.
„Net sėdint prie lango biure, namuose ar vairuojat automobilį, mūsų odą vis tiek veikia žalinga saulės spinduliuote, nepaisant oro sąlygų. Štai UVA spindulių poveikis nėra iš karto pastebimas, šios spinduliuotės sukelta žala kaupiasi nepastebimai, metai iš metų, dėlto ilgainiui ant odos gali atsirasti pigmentinės dėmelės.
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Dėl šių priežasčių, saulės apsaugą rekomenduojame naudoti kasdien, nesvarbu ar didžiąją dienos dalį praleidžiate paplūdimyje, ar biure“, – prideda G. Nienė.
Per dažnas odos valymas rūgštimis
Pasitaiko atvejų, kai žmonės, turinys riebią ar mišrią odą, norėdami atsikratyti odos blizgėjimo, spuogų ar smulkių raukšlelių, per dažnai valo savo odą rūgštiniais šveitikliais naudoja kitas netinkamas priemones.
„Stiprios koncentracijos, per dažnai naudojami rūgštiniai odos šveitikliai (AHA, BHA rūgštys) gali pažeisti odos barjerą, todėl oda tampa jautresnė, lengviau dirginama, paradoksalu, tačiau šiuo atveju, oda ima gaminti dar daugiau riebalų, taip kompensuodama drėgmės trūkumą.
Svarbu įsiminti, jog rūgštinius šveitiklius rekomenduojama naudoti 1–3 kartus per savaitę, priklausomai nuo rūgšties tipo ir odos jautrumo – jautriai odai pakanka karto per savaitę, o atsparesnei ir prie priemonių įpratusiai odai tinka 2–3 kartai.
Pradedant naują produktą, verta rinktis mažiausią dažnumą ir palaipsniui jį didinti, stebint odos reakciją“, – paaiškina G. Nienė.
„Eurovaistinės“ vaistininkės teigimu, rūgštinius šveitiklius reikėtų naudoti vakare, nes po valymo šiomis priemonėmis, oda tampa jautresnė UV spinduliuotei, o kitą dieną po šveitimo procedūros, svarbu nepamiršti saulės apsaugos priemonių su ne mažesniu nei SPF 50 filtru.
Skirtingų priemonių naudojimas vienu metu
Renkantis odos priežiūros priemones su aktyviais ingredientais, taip pat svarbu žinoti ne tik jų naudojimo dažnį, bet ir suderinamumą su kitomis odos priežiūros priemonėmis jūsų rutinoje.
Odos priežiūros priemonių derinimas yra vienas aktualiausių klausimų, pavyzdžiui, renkantis retinolį ir AHA/BHA rūgštys, reikia žinoti, jog abi priemonės skatina odos atsinaujinimą, todėl naudojant jas kartu smarkiai išauga dirginimo, paraudimo ir odos pleiskanojimo rizika.
Rekomenduojama šias priemones naudoti skirtingomis dienomis arba vieną ryte – kitą vakare.
Vaistininkė pažymi, kad vitamino C ir retinolis derinys dažnai kelia nemažai klausimų, tačiau šių veikliųjų medžiagų nereikėtų vengti vien tik dėl jų skirtingo pH lygio.
„Naudojant minėtus produktus, vieną po kito, gali padidėti sudirgimo, paraudimo rizika, ypač jautrios odos savininkams. Dėl šių priežasčių, rekomenduojama vitamino C serumus naudoti ryte, šiuo dienos metu, priemonės padės apsaugoti odą nuo laisvųjų radikalų ir aplinkos poveikio, o retinolio produktus – vakare, kada jie skatina odos atsinaujinimo procesus ir kolageno sintezę.
Vitamino C ir AHA/BHA rūgščių naudojimas vienu metu taip pat gali sudirginti odą, todėl, jei norima naudoti abi šias priemones, geriau tai daryti skirtingu paros metu“, – pastebi G. Nienė.
Pasibaigusio galiojimo priemonių naudojimas
Vaistininkė primena, jog didžioji dalis kosmetikos priemonių nuo jų naudojimo pradžios įprastai galioja nuo 6 iki 12 mėnesių, šis laikotarpis gali sutrumpėti, jei priemonės yra laikomos netinkamomis sąlygomis, pavyzdžiui, karštyje ar laikant produktus tose vietose, kur jie yra veikiami tiesioginių saulės spindulių.
„Netinkamose vietose laikomos priemonės praranda savo veikliąsias savybes ir gali tapti puikia terpe įvairių bakterijų dauginimuisi ir neigiamai veikti mūsų odą“, – prideda G. Nienė.
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