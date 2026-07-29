Įspėja vidutinio amžiaus žmones: šis kasdienis įprotis gali būti pražūtingas smegenims

Šis poveikis buvo išsamiai aprašytas tyrime, kuris paskelbtas žurnale „Alzheimer’s and Dementia: Journal of the Alzheimer’s Association“.
Jo autoriai analizavo 1700 vidutinio amžiaus žmonių smegenis. Dalyviai, kurių amžiaus vidurkis buvo 53 metai, nurodė, kiek laiko laisvalaikiu praleidžia žiūrėdami televizorių, skalėje nuo „niekada/retai“ iki „labai dažnai“. Jie taip pat turėjo nurodyti, kiek valandų per dieną sėdi.
Po dviejų dešimtmečių tiriamiesiems buvo atliktas smegenų magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimas. Tyrėjai nustatė, kad dalyviai, kurie televizorių žiūrėjo „labai dažnai“, turėjo didelių struktūrinių pokyčių, palyginti su tais, kurie „niekada“ arba „retai“ leido laiką priešais televizorių.
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Televizijos gerbėjams buvo pastebėtas smegenų sričių, susijusių su ankstyvaisiais Alzheimerio ligos požymiais, sumažėjimas. Jiems taip pat buvo nustatytas didesnis baltosios medžiagos hiperaktyvumo lygis – tai smulkiųjų smegenų kraujagyslių ligos, susijusios su kognityviniu nuosmukiu ir demencija, požymis.
Taip pat pastebėta, kad televizijos mėgėjų pakaušio ir priekinės skiltys buvo mažesnės. Tai – smegenų dalys, atsakingos už vaizdo apdorojimą ir vykdomąsias funkcijas, tokias kaip planavimas ir sprendimų priėmimas.
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Blogiau nei sėdimas darbas
Svarbu, kad tyrėjai atsižvelgė į fizinį aktyvumą, kūno masės indeksą, rūkymą, alkoholio vartojimą ir kitus kintamuosius.
Tai, regis, leidžia manyti, kad televizijos žiūrėjimas, o ne tiesiog sėdėjimas, buvo pagrindinė smegenų būklės pablogėjimo priežastis.
Pavyzdžiui, tie, kurie dirbo sėdimą darbą, turėjo mažesnį baltosios medžiagos hiperintensyvumą, taip pat didesnes pakaušio ir kaktos skiltis, o tai rodo, kad jų smegenų sveikata buvo geresnė nei ištikimų televizijos žiūrovų.
Tyrėjai daro prielaidą, kad sėdimas darbas intelektualiai stimuliuoja, palyginti su pasyvia veikla, pavyzdžiui, televizoriaus žiūrėjimu.
„Daug metų koncentravomės į tai, kiek laiko žmonės sėdi, – sakė tyrimo autorius Davidas Raichlenas iš USC. – Mūsų išvados rodo, kad turėtume atkreipti dėmesį ir į tai, ką jie veikia sėdėdami.“
Įdomu tai, kad, remiantis MRT tyrimais, fiziškai pasyvios veiklos turėjo didesnę įtaką vyrų smegenų struktūrai.
Žinoma, tyrimas turėjo keletą trūkumų. Visų pirma, jo dalyviai patys įsivertino savo televizijos žiūrėjimo įpročius, o tai nėra pats tiksliausias informacijos rinkimo būdas.
Be to, eksperimento pradžioje dalyviams nebuvo atlikti MRT tyrimai, todėl nebuvo užfiksuota, kaip jų smegenys keitėsi laikui bėgant.
Galų gale, tyrimo rezultatai, kad gydytojai galbūt turėtų pakeisti savo požiūrį į sveikatos patarimus dėl sėdimos veiklos.
Parengta pagal „New York Post“ inf.
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