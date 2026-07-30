Protinių dantų rovimas: kiek tiesos populiariausiuose mituose ir ko iš tiesų tikėtis?

Specialistai paaiškino, kaip pasiruošti protinio danties rovimui, kokios priemonės gali padėti sumažinti diskomfortą bei paspartinti gijimą, atskleidė, kada protinius dantis iš tiesų rekomenduojama šalinti, bei paneigė dažniausiai girdimus mitus apie šią procedūrą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasiruošimas danties rovimui
Pasak BENU vaistinės Sveikos odos instituto ekspertės Ramunės Uosienės, protinio danties rovimui svarbu pasiruošti iš anksto – jau prieš procedūrą galima įsigyti gydytojo rekomenduotų skausmą malšinančių vaistų ar kitų medikamentų, kad nereikėtų vykti į vaistinę po danties rovimo:
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„Po protinio danties rovimo esamą diskomfortą padeda sumažinti paprastos, tinkamai naudojamos nereceptinės priemonės. Kuris vaistas tinkamiausias, priklauso nuo paciento sveikatos būklės, vartojamų vaistų ir gydytojo rekomendacijų. Visada svarbu laikytis vaistų vartojimo instrukcijų ir neviršyti rekomenduojamų dozių“, – sako R. Uosienė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį ir į kitus būdus, kurie padeda mažinti skausmą ir diskomfortą:
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„Verta pasiruošti ir šaltus kompresus: šaldantys paketai ar specialūs geliniai kompresai gali padėti sumažinti tinimą pirmąją parą po procedūros. Taip pat reikėtų pasirūpinti minkštu maistu – tinka jogurtas, varškė, glotnučiai, trintos sriubos, bulvių košė, kiaušinienė, bananai. Be abejo, svarbu skirti laiko poilsiui bei iš anksto pasirūpinti ir burnos higienos priemonėmis, tokiomis kaip naujas, itin minkštas dantų šepetėlis bei antiseptinis burnos skalavimo skystis. Prieš procedūrą ir po jos taip pat rekomenduojama nerūkyti, nes rūkymas didina komplikacijų riziką“, – papildo R. Uosienė.
Jei rauti – tai kada ir kiek?
Pasak burnos chirurgo med. dr. Sauliaus Žukausko, protiniai dantys šalinami tik esant tam tikroms indikacijoms – pavyzdžiui, kai jie sukelia minkštųjų audinių uždegimus, patys genda ir gadina gretimus dantis.
„Stebėjimui paliekami pilnai dantų lanke išdygę, uždegimų nesukeliantys protiniai dantys, kuriuos pacientas sugeba tinkamai išvalyti. Profilaktinis protinių dantų šalinimas pagrįstas tais atvejais, kai dantų lanke jiems nėra vietos tinkamai išdygti arba jie trukdo planuojamam ortodontiniam gydymui“, – sako dr. S. Žukauskas.
Vieno vizito metu galima pašalinti vieną, du ar net visus keturis protinius dantis. Anot dr. S. Žukausko, keturių protinių dantų šalinimo procedūra yra saugi, komfortiška pacientui ir dažnu atveju netgi rekomenduojama: „Žinoma, tokiu atveju šią procedūrą atliekame su intravenine sedacija. Kelių arba visų protinių dantų šalinimas vienu kartu su intravenine sedacija rekomenduojamas, kai pacientas jaučia nerimą prieš danties šalinimą.“
Pasak burnos chirurgo, dantų ir jų šaknų dalijimas į kelias dalis išlikęs iki šiol, tačiau nebenaudojami atgyvenę skaldymo metodai – moderniam operaciniam dantų šalinimui naudojami specialūs grąžtai, kurie aušinami steriliu fiziologiniu tirpalu, todėl dantų dalijimas vyksta ypač greitai ir neskausmingai.
Sklandus gijimas prasideda nuo tinkamos priežiūros
R. Uosienė teigia, kad pirmosiomis dienomis po protinio danties rovimo gali būti jaučiamas skausmas, gali atsirasti patinimas ir nedidelis kraujavimas: „Šie simptomai įprastai stipriausi būna pirmąsias 1–2 paras, o vėliau palaipsniui silpnėja. Taip pat gali būti sunkiau plačiai išsižioti, galima jausti žandikaulio sustingimą, diskomfortą ryjant, o po sudėtingesnio rovimo gali atsirasti mėlynių skruosto ar žandikaulio srityje.“
Po protinio danties rovimo burnos higiena yra labai svarbi, tačiau pirmosiomis dienomis ji turi būti labai švelni. Nors žaizdos vietos liesti nereikėtų, kitus dantis būtina valyti kaip įprasta naudojant labai minkštą dantų šepetėlį.
„Švari burnos ertmė padeda sumažinti infekcijos riziką ir skatina sklandų žaizdos gijimą. Kitą dieną po procedūros, jei gydytojas nenurodė kitaip, burnos ertmę galima švelniai praskalauti drungnu druskos tirpalu arba gydytojo rekomenduotu antiseptiniu skalavimo skysčiu su chlorheksidinu ar kita, panašiai veikiančia veikliąja medžiaga. Pirmąsias 24 valandas rekomenduojama neskalauti burnos stipriai ir intensyviai, neliesti žaizdos liežuviu ar pirštais. Tai padeda išsaugoti susidariusį kraujo krešulį, kuris yra būtinas normaliam gijimui“, – teigia R. Uosienė.
Mitai, kuriais vis dar tiki daugelis pacientų
Esama nemažai mitų, susijusių su protiniais dantimis ir jų rovimu. Anot dr. S. Žukausko, pacientai dažnai teiraujasi, ar jų veido forma nepasikeis po procedūros.
„Po protinių dantų šalinimo pirmas 3 dienas paciento žandai gali būti patinę ir šis patinimas sąlygoja veido asimetriją, tačiau, praėjus 5–7 dienoms po operacijos, tinimas nuslūgsta ir veidas atgauna savo ankstesnę išvaizdą. Tinimui mažinti ypač veiksmingi šalti kompresai, dedami ant skruosto pirmąsias 24 valandas po procedūros. Juos rekomenduojama laikyti 15–20 minučių, o po to padaryti tokio pat ilgio pertrauką. Šaltis padeda sumažinti patinimą ir diskomfortą.“, – sako dr. S. Žukauskas.
Kitas mitas susijęs su įsitikinimu, jog po protinių dantų šalinimo kiti dantys „išsivaikšto“. Anot dr. S. Žukausko, po procedūros kitų dantų pozicijos nesikeičia.
„Taip pat manoma, kad protiniai dantys sukelia priekinių dantų susigrūdimą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad protiniai dantys nesukuria tiek jėgos dygdami, kad sukeltų priekinių dantų susigrūdimą“, – sako dr. S. Žukauskas.
Kaip atpažinti pooperacines komplikacijas?
Pasak R. Uosienės, jei prabėgus 2–3 dienoms po protinio danties rovimo skausmas stiprėja, atsiranda nemalonus kvapas ar skonis burnoje, pakyla temperatūra, didėja veido ar kaklo tinimas, iš žaizdos pradeda tekėti pūliai arba kraujavimas išlieka gausus, reikėtų kreiptis į odontologą.
„Viena dažniausių komplikacijų yra sausasis alveolitas – būklė, kai žaizdoje per anksti prarandamas apsauginis kraujo krešulys. Tokiu atveju, dažniausiai praėjus 2–4 dienoms po rovimo, atsiranda stiprus, pulsuojantis skausmas, kuris gali plisti į ausį, smilkinį ar žandikaulį. Esant šiai būklei, reikalingas odontologo skirtas gydymas“, – teigia R. Uosienė.
Nors komplikacijos pasitaiko retai, svarbiausia – stebėti simptomų eigą. Jei savijauta kasdien gerėja, gijimas greičiausiai vyksta normaliai.
„Jei simptomai stiprėja arba atsiranda naujų, nerimą keliančių požymių, nereikėtų laukti – kuo anksčiau pacientą apžiūrės gydytojas specialistas, tuo lengviau bus parinkti gydymą ir išvengti rimtesnių komplikacijų“, – pataria R. Uosienė.