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Testas. Ar pastebite pirmuosius ekranų priklausomybės ženklus?

2026 m. liepos 30 d. 15:00
Lrytas.lt
Ar vaiko naudojimasis internetu – tik įprastas šiuolaikinis įprotis, o gal jau signalas, kad verta atkreipti dėmesį?
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Jeigu dauguma klausimų Jums pasirodys akivaizdūs, tikėtina, kad jau atpažįstate svarbiausius probleminio ekranų naudojimo požymius. Jei kai kurie atsakymai nustebino, verta daugiau pasidomėti šia tema – kuo anksčiau pastebimi pirmieji signalai, tuo lengviau padėti vaikui išlaikyti sveiką santykį su technologijomis.
Šis trumpas testas padės pasitikrinti, ar atpažįstate pirmuosius probleminio ekranų naudojimo požymius. Jis nėra medicininė diagnostika, tačiau remiasi moksliniais kriterijais, naudojamais vertinant kompulsyvaus interneto naudojimo riziką vaikams.
vaikų saugumasMRF projektaiTestas
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