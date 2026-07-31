Po maudynių užgulė ausis? Vaistininkė paaiškina, kada tai gali būti pirmasis uždegimo signalas

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Jurgita Jankauskienė paaiškina, kodėl taip nutinka, kaip atpažinti pirmuosius ligos požymius ir kokių klaidų vengti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kodėl po maudynių gali užgulti ausis?
Anot vaistininkės, trumpam po maudynių užgulusi ausis dažniausiai nesignalizuoja nieko blogo – į ausies landą patekęs vanduo paprastai netrukus pasišalina savaime. Tačiau jei vandeniui nepavyksta išbėgti iš ausies ilgesnį laiką, o ausį dar paveikia vėjas, temperatūros pokyčiai ar kiti išorės veiksniai, vertėtų į tai nenumoti ranka.
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„Ilgiau ausies landoje užsilaikanti drėgmė suminkština odą ir išplauna dalį apsauginio ausų sieros sluoksnio. Kadangi siera saugo ausies landą nuo drėgmės ir mikroorganizmų, susilpnėjus šiam apsauginiam barjerui į ausies vidų lengviau patenka ir dauginasi bakterijos. Dėl to gali išsivystyti išorinės ausies uždegimas, dar vadinamas plaukiko ausimi“, – aiškina J. Jankauskienė.
Pasak vaistininkės, didžiausia rizika kyla žmonėms, kurie vasarą dažnai maudosi, nardo, daug laiko praleidžia baseinuose ar atviruose vandens telkiniuose. Taip pat didesnė tikimybė susirgti yra vaikams, žmonėms, jau anksčiau sirgusiems išorinės ausies uždegimu, sergantiems odos ligomis, pavyzdžiui, egzema ar psoriaze, bei tiems, kurie linkę dažnai valyti ausis ausų krapštukais.
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Pirmieji simptomai dažnai nežymūs
Anot J. Jankauskienės, pirmieji išorinės ausies uždegimo požymiai dažniausiai būna gana nežymūs, todėl žmonės neretai galvoja, kad ausyje tiesiog užsilaikė vanduo.
„Iš pradžių gali atsirasti užgulimo jausmas, niežėjimas, nežymus diskomfortas ar pojūtis, tarsi ausyje vis dar būtų likę vandens. Būklei progresuojant skausmas stiprėja, ypač liečiant ausies kaušelį ar kramtant, ausies landa gali parausti ir patinti, pablogėja klausa, o kartais atsiranda ir išskyrų“, – vardija „Camelia“ vaistininkė.
Jos teigimu, būtent simptomų stiprėjimas padeda atskirti besivystantį išorinės ausies uždegimą.
Didžiausia klaida – bandymas ausį atkimšti
J. Jankauskienė pastebi, kad daugelis žmonių vos pajutę užgulimą pirmiausia griebiasi ausų krapštukų ir bando jais pašalinti susikaupusį vandenį bei sierą.
„Tai viena dažniausių klaidų. Jais vandens pašalinti beveik nepavyksta, o ausų siera dažnai nustumiama dar giliau. Be to, galima pažeisti jautrią ausies landos odą, pro kurią bakterijoms tampa dar lengviau patekti į giluminius ausies kanalus ir audinius“, – perspėja vaistininkė.
Ji pataria pirmiausia pabandyti leisti vandeniui pasišalinti natūraliai. Kai kuriais atvejais pakanka palenkti galvą į pažeistos ausies pusę, švelniai patraukti ausies kaušelį arba kelis kartus pašokinėti viena koja. Išorinę ausį galima atsargiai nusausinti rankšluosčiu.
Jei tai nepadeda ir po kelių valandų ar kitą dieną vis dar išlieka jausmas, kad ausyje liko vanduo, galima rinktis ausų lašus ar purškalus, kurie padeda išsausinti ausies landą.
„Dažniausiai tam naudojamos priemonės, kurių sudėtyje yra izopropilo alkoholio, glicerolio ar kitų drėgmę padedančių pašalinti komponentų. Jei kartu susikaupė daugiau sieros, gali būti naudingi preparatai su karbamido peroksidu ar jūros vandens tirpalais, kurie padeda suminkštinti sieros kamštį“, – pataria „Camelia“ vaistininkė.
Ji primena, kad žmonėms, kuriems nustatytas ausies būgnelio pažeidimas ar įdėti ventiliaciniai vamzdeliai, bet kokias priemones į ausį reikėtų naudoti tik pasitarus su gydytoju.
Kas nutiks, jei uždegimo negydysime?
Anot J. Jankauskienės, jei jau išsivysto išorinės ausies uždegimas, savaime jis praeina retai, todėl reikėtų nedelsti ir imtis pagalbinių priemonių. Kilus įtarimams dėl ausies uždegimo, nors skausmas dar nėra labai stiprus, vaistininkė rekomenduoja kreiptis į gydytoją arba bent jau pasitarti su vaistininku dėl būklę palengvinti galinčių preparatų naudojimo.
„Negydomas uždegimas gali plisti giliau: skausmas stiprėja, ausies landa dar labiau patinsta, todėl žmogus pradeda ne tik prasčiau girdėti, bet taip pat tampa sunku užmigti, atlikti kasdienius darbus, vargina nuolatinis diskomfortas. Dėl stipraus patinimo kartais tampa sudėtinga net įlašinti reikalingus vaistus. Tokiais atvejais dažniausiai jau prireikia gydytojo paskirto gydymo receptiniais ausų lašais, kurių sudėtyje gali būti antibiotikų, gliukokortikoidų arba šių medžiagų derinių“, – aiškina vaistininkė.
Patarimai, siekiant tausoti ausų sveikatą
Vaistininkė pabrėžia, kad didelės dalies išorinių ausų uždegimų galima išvengti, jei ausys yra gerai prižiūrimos. Pagrindinė profilaktikos priemonė, ypač asmenims, kuriuos dažnai kamuoja lėtiniai ausų uždegimai – vengti maudytis nešvariuose, stovinčio vandens telkiniuose, nes būtent mikrobais užkrėstas vanduo drastiškai padidina infekcijos riziką.
Po maudynių gamtos telkiniuose ar duše visada verta nusausinti ausies išorę paprastu rankšluosčiu, o ausų sierą šalinti tik tada, kai jos iš tiesų susikaupia per daug, tam nenaudojant ausų krapštukų.
„Sieros šalinimo procedūrą galime atlikti naudojant minėtus tirpalus arba gydytojo kabinete, prieš tai įvertinus sveikatos būklę. Jei žmogus dažnai serga išorinės ausies uždegimu arba daug laiko praleidžia vandenyje, gali būti naudingi plaukimui skirti ausų kištukai ar profilaktinės ausų sausinimo priemonės“, – rekomenduoja J. Jankauskienė.
Vaistininkė primena, kad jei ausų užgulimas nepraeina ilgiau nei vieną–dvi dienas, skausmas stiprėja arba atsiranda išskyrų, delsti nereikėtų. Kuo anksčiau pradedamas gydymas, tuo didesnė tikimybė išvengti uždegimo komplikacijų.
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