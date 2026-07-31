Rizikingos 20 minučių: įspėjo, kada uodai kanda labiausiai

Vasaros vakarus daugelis leidžia terasoje, sode ar prie ežero, tačiau būtent tuo metu uodai yra aktyviausi. Jų aktyvumą lemia temperatūra, šviesa ir oro drėgmė. Daugiausia uodų skraido valandą prieš ir valandą po saulėtekio bei valandą prieš ir po saulėlydžio. Tuo metu vėjas dažniausiai nurimsta, oras tampa vėsesnis ir drėgnesnis, todėl susidaro idealios sąlygos uodams.
Pirmosios 20 minučių lauke yra pačios rizikingiausios dėl trijų priežasčių. Pirma, uodai žmogų labai greitai aptinka pagal iškvepiamą anglies dioksidą ir kūno skleidžiamą šilumą. Antra, daugelis žmonių dar nebūna panaudoję repelento tuo metu, kai išeina į lauką. Trečia, teritoriją apsaugantiems repelentams reikia laiko, kad pasiektų didžiausią veiksmingumą.
„Thermacell“ atstovo Baltijos šalyse ir „Homeyard“ vadovo Alari Ilves teigimu, apie apsaugą nuo uodų reikėtų galvoti taip pat, kaip ir apie kepsninės įkūrimą – pasiruošti reikia dar prieš išeinant į lauką, o ne tada, kai veiklos lauke jau prasidėjo.
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Pasak jo, vien odai skirtų repelentų ne visada pakanka, ypač sodybose prie ežerų ar miško pakraščiuose, kur uodų gali būti itin daug. Tokiose vietose veiksmingiausias sprendimas – priemonė, sukurianti apsaugos zoną aplink visą žmonių grupę.
„Niekas neturėtų atsisakyti šeimos vakarienės terasoje ar poilsio su draugais gamtoje vien dėl uodų. Jei teritoriją apsaugantį repelentą įjungsite maždaug prieš 20 minučių iki planuojamų veiklų lauke, apsaugos zona jau bus visiškai susiformavusi, todėl galėsite mėgautis laiku gamtoje be jokių trukdžių“, – sako A. Ilves.
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Eksperto patarimai
– Teritoriją nuo uodų apsaugančius prietaisus įjunkite bent 15 – 20 minučių prieš planuojamas veiklas lauke.
– Odai skirtą repelentą užpurškite ar užtepkite dar prieš išeidami iš namų.
– Jei įmanoma, ilgesnius susibūrimus gamtoje planuokite dar prieš prasidedant didžiausiam uodų aktyvumui arba jau po jo.
– Venkite vietų su stovinčiu vandeniu, kur uodai kaupiasi ir veisiasi.
– Dėvėkite šviesius, laisvus drabužius, dengiančius kuo didesnę kūno dalį.