Vaistininkas paaiškino, kaip vartoti kolageną, kreatiną ir adaptogenus: viena klaida labai dažna

Ar kreatinas sukelia patinimą?
Vienas iš populiarėjančių maisto papildų – kreatinas. Tai organizme natūraliai gaminama medžiaga, kuri atlieka svarbų vaidmenį greitos energijos gamyboje raumenyse, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Papildomas kreatino vartojimas dažniausiai naudojamas didelio intensyvumo, trumpalaikiam fiziniam krūviui, pavyzdžiui, kilnojant svorius, bėgant sprintą. Ši medžiaga padeda didinti raumenų jėgą ir raumenų dydį jėgos treniruočių metu.
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Šis papildas naudojamas ir vyresnio amžiaus žmonių tarpe, siekiant sulėtinti natūraliai su amžiumi susijusį raumenų nykimą, visgi svarbu pabrėžti, kad vyresnio amžiaus žmonėms kreatino maisto papildų naudojimas turi būti derinamas kartu su fiziniu aktyvumu“, – paaiškina M. Rutalė.
Vaistininko teigimu, kreatinas yra natūraliai gaminamas kepenyse, inkstuose ir kasoje iš aminorūgščių, taip pat ši medžiaga gali būti pasisavinama vartojant tam tikrus maisto produktus – raudoną mėsą, ypač jautieną, žuvį ar kiaušinius.
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„Naudojant kreatino maisto papildus, svarbu žinoti ir apie vandens kaupimąsi organizme. Kreatinas padidina vandens kiekį raumenų ląstelių viduje, nes yra osmotiškai aktyvi medžiaga, tačiau tai skiriasi nuo poodinio patinimo – kreatino vartojimas matomo vandens kaupimosi po oda nesukelia.
Kreatino sukeltas vandens sulaikymas raumenyse skatina baltymų sintezę ir raumenų tūrio augimą. Tik pradėjus vartoti šį maisto papildą, žmogaus kūno svoris gali padidėti 1–2 kg, tačiau dažniausiai svoris stabilizuojasi po kelių savaičių“, – paaiškina M. Rutalė.
Vaistininko teigimu, dėl kreatino maisto papildų vartojimo būtina pasikonsultuoti su gydytoju, esant diagnozuotoms inkstų veiklos ligoms.
Subalansuota mityba – svarbi vartojant kolageną
Kolagenas – tai gausiausias baltymas žmogaus organizme, sudarantis maždaug 25–30 proc. viso organizmo baltymų kiekio. Jis veikia kaip statybinė medžiaga jungiamiesiems audiniams – odai, kaulams, sausgyslėms, raiščiams, kremzlėms bei kraujagyslėms – suteikdamas jiems struktūrą, tvirtumą ir elastingumą.
Šio baltymo gamyba organizme pradeda mažėti maždaug nuo 25-erių metų amžiaus ir toliau palaipsniui silpnėja senstant, paveikdama odos elastingumą, sąnarius ir sausgysles.
„Svarbu pabrėžti, kad vartojami kolageno papildai patys savaime nėra tiesiogiai įsisavinami audiniuose, organizmas kolageno papildus suskaido į aminorūgštis – šias medžiagas panaudodamas ten, kur jų labiausiai reikia, pavyzdžiui, naujo kolageno sintezei, audinių atsinaujinimui ir kitoms organizmo funkcijoms.
Visgi, šis procesas priklauso ir nuo kitų maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminas C, cinkas ir varis. Būtų klaida manyti, kad užtenka maisto papildų: subalansuota mityba vaidina svarbų vaidmenį, vartojant kolageno papildus.
Dėl šios priežasties rekomenduojama valgyti daugiau citrusinių vaisių, jūros gėrybių, kepenėlių, riešutų, grūdinių produktų, kuriuose yra vario ir cinko“, – prideda M. Rutalė.
Kolageno baltymu taip pat galima aprūpinti organizmą, dažniau į mitybą įtraukiant patiekalus su kaulų sultiniais, rekomenduojama valgyti vištienos ar kiaulienos patiekalus su odele. Vaistininkas pažymi, kad žmonėms, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, turintiems padidintą cholesterolio lygį pastarųjų produktų vartojimas turėtų būti labai saikingas ir kontroliuojamas.
Adaptogenai – augaliniai maisto papildai, veikiantys palaipsniui
Populiarėjantys maisto papildai, kurių sudėtyje yra ashvaganda, rodiolė ar ženšenis – tai adapotogenais vadinama augalinių medžiagų grupė, kuri reguliuoja kortizolio gamybą organizme bei padeda palaikyti homeostazę.
„Ši maisto papildų grupė dažniausiai naudojama lėtinio streso ar nuovargio jausmo mažinimui, miego kokybės palaikymui, bendros energijos ir gyvybingumo palaikymui esant padidėjusiam fiziniam ar protiniam krūviui.
Svarbu išskirti, jog šie adaptogenai veikia palaipsniui, kaupiamuoju principu. Dažna klaida yra tikėtis staigaus energijos ar nuotaikos pagerėjimo po vienos dozės“, – pažymi M. Rutalė.
Vaistininkas nurodo, jog prieš renkantis vartoti šiuos augalinės kilmės maisto papildus, žmonėms, vartojantiems skydliaukės vaistus, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Adaptogenai veikia hormoninę ir nervų sistemas, todėl nereikėtų jų vartoti derinant su raminamaisiais ar migdomaisiais, taip pat nevartoti kelių adaptogenų vienu metu.
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