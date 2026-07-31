Vaistų laikymas vasaros metu: paplūdimio krepšyje paliktas vaistas gali ne tik neveikti, bet ir pakenkti

Ideali vieta – sausa ir vėsi spintelė
Patogi ir lengvai prieinama vieta, kaip pavyzdžiui, vonios spintelė prie plautuvės ar palangė, nėra tinkamiausia vieta vaistų laikymui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Tai klaida, kurią kartoja daugelis, visgi, vaistų laikymas drėgnose vietose gali pakenkti vaistų stabilumui, taip pat, kaip ir vaistinių preparatų laikymas prie orkaitės ar virtuvės – karštis gali pakeisti vaistų struktūrą“, – paaiškina T. Gečienė.
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Pasak vaistininkės, medikamentai neturėtų būti laikomi ir ant palangių, nes tiesioginiai saulės spinduliai gali sukelti chemines vaistų reakcijas. Tinkamiausia vaistų laikymo vieta namuose yra vėsi, sausa, tamsi spintelė, aukštesnėje vietoje, kad jos negalėtų pasiekti vaikai.
„Jei vaistų vartojimo instrukcijoje nurodyta laikyti šaldytuve, juos reikėtų dėti į viršutinę lentyną – ten temperatūra stabili ir ne per žema“, – pataria T. Gečienė.
Automobilis ar paplūdimio krepšys – ne vieta vaistų laikymui
Optimali temperatūra vaistinių preparatų laikymui turėtų būti ne aukštesnė nei 25 laipsniai šilumos, tad jei vasaros metu paliekate vaistus automobilyje, rankinėje, paplūdimio krepšyje, lauko temperatūra gali būti gerokai didesnė.
Karštis gali suardyti veikliąją vaistų medžiagą, pakeisti vaistų konsistenciją, taip pat gali padidėti ir šalutinių poveikių rizika.
Pasak T. Gečienės, jei vaistus būtina turėti su savimi – pavyzdžiui, insuliną ar vaistus nuo alergijos – verta naudoti šaltkrepšį arba termoizoliacinę dėžutę. Ji apsaugos nuo karščio ir šalčio.
Ką daryti su nebetinkamais vartoti vaistais?
Kalbėdama apie tinkamą medikamentų laikymą, vaistininkė pataria neišmesti vaisto pakuotės ir instrukcijos lapelio, kuriame yra nurodytos tikslios vaistų laikymo sąlygos: galiojimo trukmė po atidarymo, temperatūra, apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių.
„Rekomenduoju išsaugokite originalią pakuotę, tokiu būdų visada žinosite tikslią vaisto galiojimo datą, o ir pati dėžutė padės apsaugoti vaistą nuo išorinių veiksnių“, – sako T. Gečienė.
Vaistininkė pataria reguliariai peržiūrėti namų vaistinėlę – patikrinti galiojimo datas ir vaistų būklę. Jei vaistas pakeitė spalvą ar konsistenciją, rekomenduojama jo nebevartoti ir atnešti į artimiausią vaistinę sunaikinimui.