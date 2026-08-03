Odos sausėjimas – ne tik estetinė problema: paaiškino, kaip užkirsti kelią uždegiminiams procesams

Odą dirgina ir oro kondicionieriai
Oda – didžiausias organizmo organas, kurio pagrindinė užduotis yra apsaugoti organizmą nuo išorės veiksnių. Odos būklę gali veikti eilė dirgiklių: besikeičiantys metų laikai, lauko ir vidaus patalpų temperatūros svyravimais, oro kondicionieriai, nesubalansuota mityba, stresas, miego stoka, taip pat rūgštiniai prausikliai bei ultravioletiniai spinduliai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Odos paviršių dengia lipidų sluoksnis, kuris padeda išlaikyti drėgmę ir neleidžia į odos sluoksnius lengvai patekti bakterijoms, alergenams bei įvairiems dirgikliams. Kai šis barjeras pažeidžiamas, oda ima reaguoti, vyksta uždegiminiai procesai, kurie sukelia paraudimą, patinimą ir niežėjimą“, – paaiškina T. Gečienė.
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Siekant išvengti odos problemų, tinkama kasdienė odos priežiūra gali veikti prevenciškai. Vaistininkė pataria pirmiausia pasirūpinti odos barjeru – naudoti drėkinamąsias priemones su keramidais ar odos lipidams artimais komponentais.
„Vieni iš šių komponentų yra skvalanas, niacinamidas (vitaminas B3), fitosfingozinas bei pantenolis, pastarasis taip pat papildomai ramina pažeistą odą“, – prideda T. Gečienė.
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Be to, rekomenduojama rinktis priemones, su drėgmę sulaikančiomis medžiagomis, tokiomis, kaip haliurono rūgštis ar šlapalas.
Per karštas vanduo – kenkia odai
Kasdienei odos priežiūrai „Eurovaistinės“ vaistininkė pataria rinktis švelnius prausiklius, odos prausimui nenaudoti muilo, vengti per karšto vandens, o odos priežiūros priemones tepti iš karto po prausimosi, kol oda dar drėgna – taip drėgmė sulaikoma odoje ilgiau.
„Jei vargina odos sausėjimas, verta peržiūrėti savo odos priežiūros rutiną ir atsisakyti priemonių su kvapikliais, ar alkoholiu, nes pastarosios priemones odą su pažeistu barjeru gali dirginti papildomai.
Jei vasaros metu ilgą laiką praleidžiate oro kondicionieriais vėsinamoje patalpoje ar automobilyje, drėkinamąjį kremą naudokite dažniau nei įprastai – kelis kartus per dieną, ne tik ryte ar vakare. Šaltuoju metų laiku, patalpose rekomenduojama naudoti oro drėkintuvą“, – prideda T. Gečienė.
Pasirūpinkite oda iš vidaus
Vaistininkė pabrėžia, kad svarbu rūpintis oda ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Pakankamas vandens kiekis, subalansuota mityba ir tam tikri vitaminai yra būtini sveikai odai.
„Riebalų rūgštys, esančios riebioje žuvyje, linų sėmenyse ar riešutuose, gali padėti sustiprinti odos barjerą. Vitaminai E ir C, gaunami iš žalumynų, uogų, citrusų, gali padėti kovoti su oksidaciniu stresu ir palaikyti odos elastingumą.
Tuo tarpu cinkas svarbus dėl savo vaidmens ląstelių atsinaujinime, o B grupės vitaminai gali padėti palaikyti normalią odos regeneraciją bei riebalinių liaukų veiklą“, – vardina T. Gečienė.
Kada kreiptis į gydytoją?
Jei peržiūrėjus odos priežiūros rutiną, odos sausėjimas nepraeina daugiau nei per porą savaičių, jei atsiranda odos įtrūkimų, smulkių pūslelių, oda ima pleiskanoti, reikėtų kreiptis į dermatologą išsamesnei konsultacijai.
„Atopinis dermatitas ar egzema – tai lėtinės ligos, kurių požymiai gali prasidėti odos sausėjimu ar šerpetojimu, vėliau odos būklė gali stipriai paūmėti, vieni iš ryškesnių šių ligų simptomų yra niežėjimas, paraudimas, šiurkštumas.
Svarbu žinoti, kad šie odos simptomai gali atsirasti ir gana staiga – ypač jei oda buvo paveikta stipraus dirgiklio, alergeno, klimato pokyčių, infekcijos ar streso“, – prideda T. Gečienė.