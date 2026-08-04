Panašu, kad populiarus maistas padeda plisti vėžio ląstelėms

Žurnale „Nature Aging“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad po chemoterapijos nesunaikintos vėžio ląstelės siunčia signalus kaimyninėms naviko ląstelėms ir taip padeda joms lengviau plisti.
Tyrėjai mano atskleidę anksčiau nepastebėtą būdą, kaip gydymą išgyvenusios vėžinės ląstelės gali skatinti vėžio plitimą.
„Kai kurios vėžio ląstelės, išgyvenusios chemoterapiją, nebesidalina, tačiau jos vis dar yra biologiškai aktyvios“, – teigė Aidanas Cole'as, tyrimui vadovavęs Filadelfijoje įsikūrusio Wistar instituto bendradarbis.
„Sveikatos kodas“. Nuovargis, sąnarių skausmas ir priešuždegiminė mityba
Pasak jo, išlikusios vėžio ląstelės toliau išskiria molekules, kurios siunčia signalus netoliese esančioms ląstelėms. „Mūsų tyrimas yra vienas pirmųjų, parodančių, kad maistinė medžiaga – šiuo atveju fruktozė – gali būti panaudota tam signalui perduoti“, – teigė A. Cole'as.
Kiaušidžių vėžys įprastai gydomas platinos pagrindu pagaminta chemoterapija, ir daugeliu atveju pradinis atsakas į gydymą yra geras. Tačiau didelei daliai pacienčių liga atsinaujina ir beveik visada plinta per pilvo ertmę. Būtent metastazės lemia maždaug 90 proc. mirčių nuo šios ligos.
Susiję straipsniai
Netikėtas atradimas
Ankstesni tyrimai parodė, kad chemoterapijos nenužudytos vėžio ląstelės atlieka reikšmingai prisideda prie ligos atsinaujinimo. Iš dalies dėl savo gebėjimo išskirti sudėtingą signalinių molekulių mišinį. A. Cole'as ir jo kolegos pradėjo savo tyrimus nuo eksperimento: jie surinko chemoterapiją išgyvenusių ląstelių išskirtas molekules ir nustatė, kad vien jos gali žymiai padidinti vėžio ląstelių plitimą.
„Kiek mums žinoma, tai pirmas kartas, kai kas nors ikiklinikiniame modelyje, o ne tik lėkštelėje, parodė, kad būtent šių ląstelių išskiriamos molekulės, o ne pačios ląstelės, skatina vėžio plitimą“, – sakė A. Cole'as.
Šis atradimas paskatino komandą ieškoti, kas išsiskiria ir sukelia vėžio ląstelių plitimą. Paaiškėjo, kad išgyvenusios ląstelės gamino fruktozę ir ji buvo siunčiama kaip signalas vėžio plitimui paskatinti.
Įtraukiama ir maistinė fruktozė
Tyrėjai taip pat nustatė, jog didelis fruktozės kiekis, esantis saldžiuose gėrimuose, taip pat gali suveikti kaip signalas vėžio ląstelėms, kad reikia plisti. Tikėtina, paprasti mitybos pokyčiai gali padėti paveikti vėžio progresavimą.
Tai reikšmingas atradimas, ypač atsižvelgiant į fruktozės paplitimą JAV. Pavyzdžiui, dalis žmonių 8–20 proc. savo dienos kalorijų gauna iš kukurūzų sirupo.
Skirtingai nuo daugelio vėžio rizikos veiksnių, kurių pacientai negali kontroliuoti, fruktozės vartojimą galima pakeisti. Nors fruktozės vartojimo ribojimo veiksmingumas dar nebuvo tiesiogiai ištirtas pacientams, tyrimas kelia galimybę, kad tinkama mityba gali apsaugoti nuo vėžio atsinaujinimo.
Tyrėjai taip pat aiškinasi, ar jų atradimas galioja ne tik kiaušidžių vėžiui.
„Manome, kad kiti vėžio tipai, plintantys liemens srityje – kasos, gaubtinės žarnos, kepenų – gali elgtis panašiai. Kol kas negalime to pavadinti universaliu mechanizmu, bet manome, kad poveikis neapsiriboja vien kiaušidžių vėžiu“, – nurodė tyrimo autoriai.
Parengta pagal „MedicalXpress“ inf.
vėžinės ląstelėskiaušidžių vėžyschemoterapija
Rodyti daugiau žymių