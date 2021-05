Viena iš dažniausiai pasitaikančių nekontroliuojamos gerybinės prostatos hiperplazijos komplikacijų yra ūminis šlapimo susilaikymas, kuriam būdingas labai stiprus pilvo apačios skausmas, visiškas negalėjimas nusišlapinti ir vis didėjanti šlapimo pūslė.

Tokiu atveju padėti gali tik medikai, tačiau kelias iki jų būna gana skausmingas ir vyro atmintyje išliekantis visam gyvenimui.

Iš tiesų, sergant gerybine prostatos hiperplazija, šlapimo pūslėje vis užsilieka tam tikras kiekis šlapimo, o nekontroliuojant ligos šis liekamasis tūris vis didėja ir didėja, todėl vis labiau auga infekcijos ir ūminio šlapimo susilaikymo tikimybė. Tad šią vyrišką ligą svarbu gydyti ne tik dėl galimų pavojingų komplikacijų, bet ir dėl to, kad jos simptomai iš tiesų nemalonūs, be to, jų intensyvumas bėgant laikui progresuoja.

Jeigu sunkiau pradėti šlapintis, dažniau vargina poreikis šlapintis ir jei šlapimo srovė pakito (susilpnėjo, tapo panaši į lašėjimą), tuomet tikrai verta nedelsti ir pasitikrinti dėl galimos gerybinės prostatos hiperplazijos.

Kas yra gerybinė prostatos hiperplazija?

Gerybinė prostatos hiperplazija, dažnai trumpinama kaip GPH, yra proliferacinis prostatos didėjimas.

Prostata kitaip vadinama priešine liauka, todėl ši liga įvairiuose šaltiniuose gali būti vadinama ir priešinės liaukos gerybine hiperplazija, ir prostatos hipertrofija.

GPH gali nulemti keletą pakitimų: gali padidėti prostata, o dėl šio padidėjimo gali atsirasti dirginančio ir obstrukcinio pobūdžio apatinių šlapimo takų simptomai, kurie gali būti susiję su padidėjusiu lygiųjų raumenų tonusu.

Kaip vystosi GPH?

GPH vystosi palaipsniui. Vyras metų metus gali net neįtarti, kad jo prostatoje jau vyksta tam tikri histologiniai pokyčiai, kurių metų vienų ląstelių daugėja, o kitas audinys tuo pačiu nyksta ir (arba) sulėtėja tam tikrų ląstelių žuvimo procesai.

Taigi GPH būdingas palaipsniui progresuojantis prostatos didėjimas, kuris paprastai labiausiai paveikia pereinamąją prostatos dalį (dar išskiriamos periferinė ir centrinė priešinės liaukos dalys).

Būtent pereinamoji priešinės liaukos dalis gaubia šlaplę, todėl dėl jos padidėjimo ir atsiranda įvairaus intensyvumo apatinių šlapimo takų simptomų.

Manoma, kad priešinės liaukos hiperplaziją stimuliuoja hormonai, vadinami androgenais. Svarbu paminėti dihidrotestosteroną, kuris susidaro iš testosterono, o šiam procesui labai svarbus fermentas 5 alfa reduktazė.

Hiperplazija paveikia įvairius audinius, be to, lygiųjų raumenų, svarbių šlapinimosi procesui, tonusas taip pat gali reikšmingai pakisti, todėl nemalonūs šlapinimosi sutrikimai gali atsirasti net dėl kelių priežasčių. Taigi apatinių šlapimo takų simptomus gali sukelti ir priešinės liaukos didėjimas, ir lygiųjų raumenų tonuso pakitimai.

Kodėl negalima delsti?

Vyrai turi būti ypatingai skatinami rūpintis savimi ir neignoruoti įvairių šlapinimosi sutrikimų. Jie gali pranešti ne tik apie nuolat progresuojančią GPH, bet ir apie kitas ligas, tarp kurių yra net ir prostatos vėžys.

Geriausia, kai vyrai rūpinasi savimi visą gyvenimą ir gydytojo urologo kabinete reguliariai lankosi bent jau nuo 30-ojo gimtadienio. Tokiu būdu prostatos pakitimus įmanoma pastebėti anksčiau, nei apie juos praneša jau pasireiškiantys šlapinimosi sutrikimai.

Pačioje ligos pradžioje vaistų ar kokio nors specialaus gydymo gali net neprireikti – užtenka šiek tiek pakoreguoti savo gyvenimo būdą, stengiantis nevartoti daug skysčių prieš svarbius planus ar prieš nakties miegą, vengiant alkoholio, kofeino, kitų žalingų įpročių, sveikiau maitinantis, rūpinantis savo fizine ir emocine sveikata bei nuolat stebint savo sveikatos būklę.

Gali būti naudingi ir tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai. „Prostamol Uno“ yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas su GPH susijusių apatinių šlapimo takų simptomų lengvinimui, gydytojui paneigus sunkias būkles.

Kiekvienoje kapsulėje yra 320 mg Serenoa repens (Bartram) Small, fructus (sabalpalmių vaisių) tirštojo ekstrakto.

„Prostamol Uno“ yra vaistas, kurio efektyvumas įrodytas klinikiniais tyrimais, skirtingai nei begalė maisto papildų, kuriems klinikiniai tyrimai nebūtini.

Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai. Jei liga pažengusi labiau, gydytojas gali spręsti dėl kitų vaistinių preparatų skyrimo ir chirurginio gydymo poreikio.