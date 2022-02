Prie simptomų buvau pripratęs

Nė nepamenu, kada tiksliai pradėjau keltis naktimis į tualetą, dažniau šlapintis dieną. Kaip ir dauguma mano pažįstamų, nekreipiau į tai dėmesio. Ilgainiui prie šių pasikeitimų pripratau, ir maniau, kad tai yra normalu. Buvau skaitęs, kad tai yra gerybinės prostatos hiperplazijos (išvešėjimo) požymiai, kurie gali būti nustatomi jau 40-ies metų vyrams, o sulaukus 80-ies diagnozuojami kone visiems. Taigi maniau, kad šlapinimosi sutrikimai yra nulemti amžiaus ir niekur nuo jų nedingsi. Kaip vėliau paaiškino gydytojas, tai nėra tiesioginiai prostatos vėžio požymiai, bet jie turėjo priversti sunerimti. Tiesa, manęs jie „neatvedė“ pas gydytoją.

Gydymas – jokio gydymo

Ligos stadija buvo pradinė, tai ir ramino, ir teikė vilčių. Gydytojas paaiškino, kad mano atvejis – kliniškai mažai reikšmingas piktybinis susirgimas, todėl gydymo skirti nebūtina.

Kitaip sakant, nėra reikalo atlikti sudėtingos prostatos šalinimo operacijos, o daug naudingiau yra aktyviai stebėti naviką. Sakė, kad labai didelė tikimybė, jog, galbūt, operacijos niekada nereikės. Paaiškino, kad aktyvi stebėsena reiškia, jog turėsiu kas 3-6 mėn. atlikti PSA testą ir lankytis pas gydytoją, o kas 2-3 metus – kontrolinę prostatos biopsiją.

Prisipažinsiu, toks gydymas be gydymo, kėlė nerimo. Gyventi ir žinoti, kad tavyje tūno pikta liga ir nieko nedaryti, neoperuoti! Toks variantas mane gąsdino. Lauksi, lauksi, o po to bus per vėlu?! Todėl kreipiausi į kitą gydytoją.

Atsakymas buvo toks pat. Tuomet sutikau. Sutikau, bet nepalikau savieigai. Nuolat atlikau paskirtus tyrimus, bendradarbiavau su gydytoju, domėjausi įvairiais netradiciniais gydymo būdais, priemonėmis, kurios galėtų padėti paveikti, stabdyti onkologinius procesus. Žodžiu, dariau viską, kad liga neišbujotų.

Savo sveikata reikia rūpintis pačiam

Nuo dienos, kai išgirdau diagnozę, praėjo dešimt metų. Navikas praktiškai nekinta, o aš tvarkingai lankausi pas gydytojus.

Žalingų įpročių neturėjau ir anksčiau, tačiau, sužinojęs diagnozę, ėmiau daugiau dėmesio skirti sveikai mitybai, sportui. Tai padėjo atsikratyti nereikalingų kilogramų. Esu įsitikinęs, kad gamta daug kuo gali padėti ir prisidėti prie žmogaus sveikatos stiprinimo. Internete sužinojau apie ugniažolės augalinius preparatus.

Gydytojas paaiškino, kad drąsiai galiu vartoti augalinių preparatų, bet kartu jis pabrėžė, jog svarbu žinoti kokie augalai tinka mano atveju, bet ir kaip juos paruošti, kokius kiekius gerti.

Kadangi klausiau apie ugniažolės preparatą, gydytojas patarė visada pirkti tik vaistinėje, nevirti užpiliukų pačiam, nes ugniažolė gali būti nuodinga, jeigu vartojama netinkamai: didesni jos kiekiai gali rimtai pakenkti sveikatai.

Pasirodo, kad ruošdami vaistažolių arbatėles namie, negalime būti tikri, ar saugią dozę pasirinkame, ar tinkamai paruošiame. Todėl ugniažolės preparatą „Lidonium“ įsigijau tik vaistinėje.

Gydytojas pasakė, kad ugniažolės preparatas, kurį perku vaistinėje, yra sukurtas kartu su Nacionalinio vėžio instituto Fitoterapijos laboratorija ir fitoterapeutu J.Ruolia, kuris ugniažolės terapiją savo pacientams taiko daugiau nei du dešimtmečius.

Manau, kad tik šio preparato dėka navikinis procesas yra sulėtėjęs, auglys praktiškai nekinta, PSA – taip pat. Gydytojas paaiškino, kad šis preparatas gali padėti ląsteliniam imunitetui po vėžio gydymo, taip pat esant skrandžio, žarnyno, kepenų, tulžies pūslės latakų spazmams, uždegimams.

Fitoterapeutas J. Ruolia: „Ugniažolėje esančios medžiagos yra tarsi vėžinių ląstelių „gaudytuvai“

Augalai, kurie yra naudingi vėžiu sergantiesiems, turi turėti alkaloidų ir glikoproteinų – medžiagų, kurios veikia vėžines ląsteles. Taip pat vaistažolių veikliosios medžiagos turi pasižymėti imunomoduliuojamuoju, uždegimą slopinančiu, antispazminiu poveikiu.

Fitoterapeuto Juozo Ruolios teigimu, ugniažolės paveiktos vėžinės ląstelės (ypač adenokarcinoma – piktybinės liaukinio epitelio ląstelės) nebegali ne tik dalytis, bet ir plisti.

Būtent šiuo antinavikiniu aktyvumu pasižymi augalo sudėtyje esantys alkaloidai, su kuriais atlikta nemažai tyrimų. Visame pasaulyje ugniažolės preparatų skiriama penketą metų po radikalaus naviko gydymo. Tačiau kiekvienas sergantysis vėžiu turi žinoti: netinkamai, nesubalansuotais kiekiais vartojama ugniažolė gali būti pavojinga ir nuodinga.

Tuo tikslu kartu su Nacionalinio vėžio instituto Fitoterapijos laboratorija sukurtas specialios medicininės paskirties maisto produktas „Lidonium“, tik mitybai reguliuoti esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę, esant skrandžio, žarnyno, kepenų, tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams. Ugniažolės savybės geriausiai atsiskleidžia vartojant kartu su medetka, gysločiu.

O minėtame preparate yra ne tik medetkos ir gysločio, bet ir saugus ugniažolės kiekis, nes, kaip jau minėta, netinkamai pavartota ugniažolė gali būti pavojinga. Ugniažolės preparatai turi būti naudojami prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui.