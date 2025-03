Gydytoja apie aknę: klaidinga manyti, kad jaunatviniai spuogai išnyks savaime

Aknė – odos liga, su kuria susiduria daugelis paauglių

Aknė yra lėtinė uždegiminė odos liga, kurios dažniausiai pasitaikanti forma – paprastieji, dar vadinami jaunatviniais, spuogai (acne vulgaris), rašoma pranešime žiniasklaidai.

Brendimo metu padidėjęs androgenų kiekis skatina didesnę sebumo – odos riebalų – gamybą, dėl to užsikemša poros ir susiformuoja inkštirai. Jie gali virsti raudonais, sukietėjusiais spuogeliais (papulėmis) arba pūlingais spuogais (pustulėmis).

Klaidinga manyti, kad jaunatviniai spuogai išnyks savaime. Be tinkamos priežiūros aknė gali progresuoti ir palikti randus. Be to, ji gali paveikti paauglių emocinę būseną – sukelti nerimą, socialinį atsiribojimą ar net paskatinti atsisakyti mėgstamų veiklų.

Jei pastebimi pirmieji aknės požymiai, tokie kaip spuogai ir padidėjusi odos riebalų gamyba, svarbu nedelsti ir kreiptis į specialistus. Tai padės laiku imtis tinkamų priemonių ir užkirsti kelią aknės progresavimui.

Svarbi tinkama odos priežiūros rutina

Pasak gydytojos, pagrindinis aknės kontrolės principas – tinkama odos priežiūros rutina, kuri nereikalauja brangių ar daugybės skirtingų produktų. Svarbiausia naudoti tik keletą būtiniausių priemonių.

Pirmiausia – švelnus veido prausiklis, skirtas į aknę linkusiai odai. Veidą juo reikėtų plauti ryte ir vakare. Po valymo odą būtina sudrėkinti. Paaugliams skirtas drėkinamasis kremas turėtų būti lengvos, gelinės tekstūros, nekemšantis porų ir praturtintas spuogus raminančiais ingredientais, tokiais kaip salicilo rūgštis, niacinamidas ar azelainė rūgštis.

Kitas svarbus produktas – apsauga nuo saulės. Po spuogų gali likti rausvos dėmės, kurios dar labiau išryškėja veikiamos saulės spindulių. Taigi kasdieninis apsauginio kremo nuo saulės naudojimas padeda apsaugoti odą nuo dėmių ir užtikrina sveikesnę jos regeneraciją.

Taip pat itin svarbu nespausti spuogų, nes tai gali sukelti stipresnį uždegimą, infekcijas ir ilgalaikius randus. Jei odoje vyrauja inkštirai, rekomenduojama reguliariai lankytis pas kosmetologą profesionaliai veido valymo procedūrai, laikantis visų higienos reikalavimų.

„Klaidingai manoma, kad turint aknę negalima naudoti dekoratyvinės kosmetikos. Kosmetiką naudoti tikrai galima, tačiau būtina atkreipti dėmesį į jos sudėtį ir rinktis nekomedogenines kosmetikos priemones, kurios nekemša porų,“ – pataria gydytoja.

Būtina koreguoti mitybą bei gyvenimo būdą

Mityba turi didelę įtaką odos būklei, todėl siekiant suvaldyti aknę, svarbu atkreipti dėmesį ir į ją. Tyrimai rodo, kad per didelis cukraus, pieno produktų ir riebaus, stipriai perdirbto maisto vartojimas gali paskatinti uždegiminius procesus organizme ir padidinti spuogų atsiradimą.

Paauglių mityba turėtų būti visavertė, praturtinta vitaminais, mineralais ir antioksidantais, kurie padeda palaikyti odos sveikatą. Ypač naudingi produktai yra daržovės, vaisiai, riešutai, žuvis bei maistas, turintis omega-3 riebalų rūgščių. Subalansuota mityba ne tik padeda suvaldyti aknę, bet ir gerina bendrą savijautą.

Kitas svarbus veiksnys – streso valdymas. Stresas gali skatinti hormonų svyravimus, kurie didina riebalų gamybą odoje ir sukelia naujus bėrimus.

Paauglystėje streso šaltinių netrūksta – mokykla, socialiniai santykiai, asmeniniai iššūkiai. Todėl svarbu skatinti sveikus būdus atsipalaiduoti, pavyzdžiui, reguliarią fizinę veiklą, pakankamą miegą, meditaciją ar laisvalaikio užsiėmimus, kurie padeda sumažinti įtampą.

Priemonės, kurių rekomenduojama vengti

Pasitaiko tėvų, kurie norėdami padėti problematišką odą turintiems paaugliams pasitelkia liaudiškas priemones, tokias kaip veido plovimas ūkiniu muilu ar odos perteklinis džiovinimas rūgštimis. Tokios priemonės ne tik nepadeda, bet ir gali stipriai pakenkti, pažeidžiant apsauginį odos barjerą ir paskatinant dar didesnį uždegimą.

Viena iš dažniausių klaidų – per stiprus ir per dažnas odos šveitimas. Stiprūs šveitikliai ar dažnas jų naudojimas gali sudirginti odą, pažeisti apsauginį barjerą ir sukelti bėrimų paūmėjimą. Taip pat svarbu nepersistengti su veido prausimu – plaunant veidą daugiau nei du kartus per dieną, galima pernelyg nuvalyti natūralius odos riebalus, taip dar labiau sudirginant odą.

Kitas dažnas aknės paūmėjimo veiksnys – komedogeniniai odos priežiūros produktai, kurie kemša poras ir skatina naujų spuogų atsiradimą. Tokie ingredientai kaip kokosų aliejus, kakavos sviestas ar taukmedžio sviestas gali apsunkinti odos būklę, todėl renkantis makiažo pagrindą, drėkinamąjį kremą ar apsaugą nuo saulės, svarbu atkreipti dėmesį, kad jų sudėtyje nebūtų minėtų medžiagų.

Taip pat reikėtų vengti alkoholio pagrindu pagamintų kosmetikos priemonių, kurios pernelyg sausina odą, pašalina apsauginį sebumo sluoksnį ir taip paskatina dar didesnę riebalų gamybą bei sudirgimą.

Dažnai klaidingai manoma, kad riebios odos nereikia drėkinti, tačiau praleidžiant drėkinamąjį kremą, oda gali pradėti gaminti dar daugiau riebalų, bandydama kompensuoti drėgmės trūkumą.