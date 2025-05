Apie kokias sveikatos bėdas išduoda rankų drebulys? Kartais tai lengvai pataisoma

„Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė pasakoja, kad rankų drebėjimo priežasčių gali būti daug ir įvairių, o kiekviena jų reikalauja skirtingo sprendimo. Kartais gali pakakti tiesiog padidinti suvartojamo vandens kiekį, o kitais atvejais prireikia ir specialių medicininių sveikatos priežiūros prietaisų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Kai stresas ir nuovargis ima viršų

„Rankų drebėjimas dažnai turi lengvai paaiškinamas atsiradimo priežastis, kurias išspręsti paprasta. Vienos dažniausių – stresas ir nuovargis. Kai organizmas patiria įtampą ar nerimą, išsiskiria adrenalinas, kuris gali padidinti raumenų įtampą ir sukelti rankų drebėjimą. Lygiai taip pat drebėjimą gali sustiprinti miego trūkumas ir ilgalaikis nuovargis“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.

Jeigu rankų drebulys atsiranda dėl miego trūkumo ar nuolatinio streso, vaistininkė pirmiausia pataria atlikti kraujo tyrimus.

„Kartais mums sunkiau užmigti ar suvaldyti stresines situacijas, kai organizmui trūksta magnio, B grupės vitaminų ar vitamino D. Tokiais atvejais gali pakakti sureguliuoti mitybą, praturtinant ją šiais vitaminais. Jei trūkumas didesnis, gali prireikti maisto papildų kurso. Taip pat svarbu rūpintis savo miego higiena – vengti mėlynųjų ekranų prieš miegą, tonizuojančių gėrimų bei gerai išvėdinti miegamąjį“, – pataria vaistininkė T. Gečienė.

Per mažai vandens ir per daug kofeino

Pasak vaistininkės, dehidratacija – dar viena dažna rankų drebėjimo priežastis. Kai organizmui trūksta skysčių, sutrinka normali raumenų ir nervų veikla, dėl ko gali atsirasti drebulys.

„Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į gėrimų su kofeinu vartojimo įpročius. Kava veikia kaip diuretikas, todėl gali paskatinti greitesnį skysčių pasišalinimą iš organizmo. Be to, per didelis kofeino kiekis gali padidinti nervų sistemos jautrumą ir taip sukelti rankų drebulį“, – pabrėžia vaistininkė T. Gečienė.

Parkinsono liga ir Esencialinis tremoras

„Tremoras – tai nevalingas rankų drebėjimas, kuris gali pasireikšti sergant neurologinėmis ligomis, tokiomis kaip Esencialinis tremoras ar Parkinsono liga. Šiomis ligomis sergantiems žmonėms drebulys trukdo atlikti kasdienes veiklas – gaminti maistą, valgyti, gerti, rūpintis asmenine higiena, naudotis išmaniaisiais įrenginiais ar rašyti“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.

Anot jos, šias ligas dažnai lydi psichologiniai sunkumai – tremoras atkreipia aplinkinių dėmesį, dėl to kylanti įtampa mažina pasitikėjimą savimi, o tai skatina socialinę atskirtį.

„Parkinsono liga ir Esencialinis tremoras yra nepagydomi, tačiau šiuolaikinė medicina leidžia juos valdyti. Gydymas yra kompleksinis ir priklauso nuo simptomų sunkumo. Dažnai šalia medikamentinio gydymo svarbų vaidmenį atlieka kineziterapija, ergoterapija ir psichologinė pagalba. Visa tai padeda palaikyti žmogaus savarankiškumą ir pagerinti gyvenimo kokybę“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.

Negana to, atsiranda vis daugiau inovatyvių medicininių prietaisų, skirtų rankų drebėjimui mažinti. Vaistininkė sako, kad tokius prietaisus galima rasti ir vaistinių lentynose.

„Šiuolaikiniai prietaisai veikia naudodami mechaninių virpesių terapiją, po kurios drebulys sumažėja arba visiškai praeina – šis efektas gali trukti nuo pusantros iki keturių valandų. Tokią virpesių terapiją rekomenduojama taikyti tris kartus per dieną, kas keturias valandas, ypač prieš veiklas, kurioms reikalingas rankų judesių tikslumas – pavyzdžiui, rašymas ar valgymas“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.

Daugiau dėmesio inovatyviems sveikatos prietaisams

„Eurovaistinės“ verslo paslaugo departamento direktorė Daiva Jozėnienė pastebi, kad vaistinių vaidmuo visuomenėje keičiasi. Šiandien vaistinė yra ne tik vieta įsigyti vaistų, bet ir pasikonsultuoti su vaistininku ar susipažinti su šiuolaikiniais sveikatos priežiūros sprendimais.

„Vaistinių asortimente atsiranda vis daugiau inovatyvių sveikatos priežiūros įrenginių, tokių kaip rankų drebulį mažinantys prietaisai. Žmonės aktyviau domisi, kaip savarankiškai stebėti savo sveikatos būklę ir ja pasirūpinti.

Todėl mes nuolat plečiame asortimentą ir stengiamės edukuoti klientus apie sveikatos priežiūros naujoves. O mūsų vaistininkai visada pasiruošę pagelbėti – atsakyti į visus klausimus ir padėti išsirinkti tinkamiausias priemones gerai savijautai palaikyti“, – sako D. Jozėnienė.