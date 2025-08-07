Tipinis Laimo ligos simptomas atsiranda ne visiems: kas dar išduoda užsikrėtimą?

Per pusmetį – daugiau nei 4000 užsikrėtusiųjų
Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, šių metų sausio–birželio mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruota daugiau nei 4300 Laimo ligos atvejų. Laimo ligą, dar vadinama borelioze, gali sukelti borelijų bakterijomis užsikrėtusi erkė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Borelijas nešioja nemaža dalis žinduolių bei paukščių, o jų krauju pasimaitinusios erkės vėliau infekciją gali platinti ir žmonėms. Deja, Lietuvoje erkių galima rasti bene visur: nuo daugiabučių namų kiemų ar miesto parkų iki lauko sporto aikštelių ar miškų.
„Laimo ligą nešiojančios erkės taip pat gali būti iš erkinio encefalito platintojos, tačiau pats užsikrėtimo procesas skiriasi. Erkinio encefalito virusas slypi voragyvio seilėse, todėl infekcija užsikrečiama iš karto, o Laimo ligą sukeliančios borelijų bakterijos gyvena erkės žarnyne, tad infekcija į žmogaus kraują patenka lėčiau.
Pastaruoju atveju labai svarbu, kad erkė būtų ištraukiama kuo greičiau – jei tai įvyksta per pirmąsias keletą valandų nuo įsisiurbimo, užsikrėtimo rizika ženkliai sumažėja“, – paaiškina vaistininkė.
Kaip tinkamai ištraukti erkę?
Anot I. Sauserytės, į vaistinę užsukantys pacientai kartais prisipažįsta, kad įsisiurbusią erkę bandė pašalinti netinkamais būdais – pavyzdžiui, tepė aliejumi, kremu ar net nagų laku. Tokie erkės ištraukimo būdai gali ne tik būti neveiksmingi, bet ir paskatinti dar gilesnį voragyvio įsisiurbimą į odą arba jau įsiurbto skrandžio turinio pašalinimą atgal į kraują.
„Tinkamiausias būdas ištraukti erkę – naudoti ploną ir sterilų pincetą. Juo erkę reikia tvirtai suimti kuo arčiau odos paviršiaus ir staigiu, bet nesukamuoju judesiu traukti į viršų. Įkandimo vietą labai svarbu nuplauti su muilu ir vandeniu arba dezinfekuoti specialiomis antiseptinėmis priemonėmis. Jei erkės ištraukti patiems nepavyksta, visada saugiau kreiptis į artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą. Vaistinėse taip pat galima įsigyti specialių priemonių, skirtų saugiam erkių šalinimui“, – sako I. Sauserytė.
Pirmieji ženklai, kad kažkas ne taip
Vaistininkė pasakoja, jog vienas pirmųjų ir pagrindinių Laimo ligos požymių yra migruojanti 5–20 cm eritema – rausvas, apvalus, palaipsniui didėjantis bėrimas aplink erkės įkandimo vietą. Jis gali priminti taikinį – su šviesesniu centru ir raudonu apvadu. Bėrimas įprastai atsiranda praėjus 1–4 savaitėms po užsikrėtusios erkės įsisiurbimo. Visgi svarbu žinoti, kad šis simptomas pasireiškia ne visiems.
„Pirmosios Laimos ligos stadijos laikotarpiu kai kurie žmonės gali jausti į peršalimą ar gripą panašius simptomus: gali atsirasti nuovargis, šaltkrėtis, karščiavimas, galvos ir raumenų skausmai. Negydant, liga gali progresuoti į antrąją stadiją ir sukelti pažeidimus sąnariuose, nervų sistemoje ar širdyje“, – vardija I. Sauserytė.
Antroji Laimos ligos stadija – sunki ir turinti rimtesnių pasekmių. Jei nepastebimi pirmieji ligos ženklai ir nesiimama atitinkamo gydymo, gali kankinti stiprūs galvos skausmai, galūnių tirpimas, aritmija, radikulinis skausmas, kai kuriems išsivysto ir meningitas arba veido nervo paralyžius. Šios komplikacijos dažniau pasireiškia vaikams. Vėlyvoji Laimos ligos stadija sveikatos būklė dar labiau suprastėja, pažeidimai tampa lėtiniai.
Svarbu išsitirti
„Kiekvieną kartą įsisiurbus erkei, patarčiau užsirašyti šia datą ir keletą savaičių stebėti įsisiurbimo vietą bei savo savijautą. Įtariant Laimo ligą, galima pasinaudoti vaistinėse parduodamais greitaisiais testais. Juos rekomenduojama atlikti ankstyvoje ligos stadijoje – praėjus 2–6 savaitėms po erkės įsisiurbimo arba atsiradus migruojančiai eritemai.
Tyrimas atliekamas iš piršto kraujo, o rezultatas gaunamas po maždaug 10 minučių. Atkreipčiau dėmesį, kad testo rezultato tikslumas neprilygsta medicinos laboratorijose atliekamiems tyrimams ir priklauso nuo to, kuriame ligos etape jis atliekamas – vėlesnėse stadijose jis gali būti mažiau patikimas“, – paaiškina vaistininkė I. Sauserytė.
Ji priduria, kad net jeigu greitasis testas rodo neigiamą rezultatą, tačiau jaučiami simptomai atitinka būdingus Laimo ligai, o neseniai lankėtės parke, miške ar kitose žaliose erdvėse, vertėtų kreiptis į gydytoją – tai gali užtikrinti tikslią diagnozę ir laiku paskirtą gydymą.
Kaip apsisaugoti nuo erkių ir jų platinamų ligų?
„Camelia“ vaistininkė dalijasi 5 svarbiausiomis taisyklėmis, kurios padės sumažinti riziką užsikrėsti tiek Laimo liga, tiek erkiniu encefalitu:
1. Tinkama apranga.
Šviesūs, kuo daugiau kūno dengiantys, drabužiai, ilgos kojinės, galvos dangalas.
2. Repelentai ir kitos priemonės.
Siekiant atbaidyti erkes, reikėtų rinktis stipresnio veikimo repelentus, kurių sudėtyje būtų DEET veikliosios medžiagos. Rekomenduojama perskaityti priemonės naudojimo instrukciją ir reaplikuoti, kada nurodyta. Veiksmingai veikti gali ir specialiai tam skirti elektros ar ultragarso prietaisai.
3. Kūno apžiūra.
Grįžus iš lauko drabužius reikėtų nusirengti ir iškratyti, o kūną – nuprausti po dušu, atidžiai apžiūrint pažastis, galvą, pilvą, kirkšnis, kojas, intymią zoną.
4. Ankstyvas erkės pašalinimas.
Kuo greičiau pašalinama erkė, tuo labiau sumažėja rizika užsikrėsti Laimo ligą sukeliančiomis bakterijomis.
5. Vakcinacija nuo erkinio encefalito.
Skiepai yra veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito infekcijos, tačiau būtina laikytis vakcinavimo schemos. Deja, nuo Laimo ligos vakcinos nėra.
laimo liga erkės Camelia
