Gedinti šeima ieško teisingumo: 73-ejų moteriai ne tas tabletes sugirdžiusi slaugytoja bandė nuslėpti tiesą

Mirtina klaida šiuo metu tiriama prokuratūroje, tačiau šeima negali susitaikyti su tuo, kad slaugytojų profesinė savivalda delsia priimti sprendimus.
Krystyna Kozendra į Krokuvos „Ludwika Rydygiera“ ligoninę buvo paguldyta gruodžio 11-ąją dėl gripo komplikacijų. Tris dienas ji buvo gydyta namuose, prarado daug skysčių ir dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos nusprendė kreiptis į medikus.
Pasak sūnų Paweło ir Sebastiano, ligoninėje motina greitai atsigavo – atsirado apetitas, pagerėjo savijauta. Niekas net neįtarė, kad netrukus šeima išgyvens skaudžiausią netektį.
Lemtingą dieną moteris suprato, kad gavo ne jai skirtus vaistus ir apie tai pranešė ligoninės personalui. Tačiau, kaip teigia artimieji, jos pastaba buvo ignoruota.
Slaugytoja Katarzyna Sz., suklydusi dėl vaistų, bandė nuslėpti klaidą. Netrukus pacientės būklė dramatiškai pablogėjo – sustojo širdis ir medikams nepavyko jos atgaivinti.
Nukentėjusieji ir tragiškai mirusios pacientės artimieji neslepia pasipiktinimo dėl slaugytojos elgesio po įvykio.
„Saugytoja neparodė jokios atgailos, neprašė atleidimo, priešingai, demonstruojasi socialiniuose tinkluose taip, lyg nieko nebūtų įvykę. Praėjus mėnesiui po mamos mirties ji ciniškai parašė: „Kad suklystum, reikia būti protingam“. Citata buvo palydėta Einšteino nuotrauka. Kaip taip galima?“ – klausimą iškėlė ponios Krystynos sūnus Pawełas (49 m.).
Jis priduria esąs priblokštas profesinės bendruomenės, vienijančios slaugytojas, požiūrio.
„Ko jie laukia? Kol baigsis baudžiamasis prokuratūros tyrimas ir tik tada imsis spręsti klausimą dėl tokios akivaizdžios klaidos? Tai vilkinimas“, – pabrėžė Pawełas.
Naujosios Hutos apylinkės prokuratūra tiria, ar slaugytoja sukėlė pavojų paciento gyvybei, sugirdydama ne jai skirtus vaistus. Apklausti liudytojai, surinkti įrodymai, gauta teismo medicinos ekspertų išvada.
Iškart po moters mirties Krokuvos „Ludwika Rydygiera“ ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas. Slaugytoja atleista drausminiu pagrindu, nuobaudos skirtos ir kitiems tą dieną budėjusiems darbuotojams.
Šiuo metu niekam nepareikšti įtarimai – išvada dar analizuojama. Slaugytojų bendruomenė kol kas nereagavo ir susilaiko nuo vertinimų.
„Nepaisant to, kad apie įvykį buvo pranešta Apygardos slaugytojų ir akušerių rūmams, ilgą laiką nieko nevyko. Prieš kelias dienas gavome nutarimą sustabdyti procesą iki baudžiamosios bylos pabaigos. Tai akivaizdus profesinės savivaldos „rankų nusiplovimas“ nuo savo narių kompetencijos ir etikos kontrolės.
Esant tokiam požiūriui beveik aišku, kad slaugytojos profesinė atsakomybė nebus taikoma, nes senatis greičiausiai sueis anksčiau, nei byla bus baigta prokuratūroje ir teisme.
Šioje konkrečioje byloje klausimas, ar ji elgėsi etiškai ir laikėsi paciento teisių, atrodo gana lengvai įvertinamas, ypač kai slaugytoja, dėl kurios yra pareikšti kaltinimai, jau buvo apklausta Profesinės atsakomybės inspektoriaus“, – įvykį komentuoja šeimos advokatė Jolanta Budzowska.
Parengta pagal fakt.pl