Medikų aplaidumas: moters kūne paliko kraujuotą gniutulą

„Praradau pasitikėjimą“
Po 2022 m. vasarą atliktos cezario pjūvio operacijos moteris smarkiai kraujavo. Todėl medikai panaudojo chirurginius tvarsčius, pranešė Švedijos naujienų agentūra „Siren“.
Tačiau kai moteris po kelių dienų priežiūros buvo išleista namo, tvarsliava liko jos kūne.
„Vėliau mane apžiūrėjo ginekologas ir rado pusę kilogramo pamirštų tvarsčių“, – skunde rašo švedė.
Ji teigia, kad po incidento prarado pasitikėjimą sveikatos priežiūra šalyje.
Klinika sulaukė ir Sveikatos ir socialinės rūpybos inspekcijos kritikos. Byla baigta, bet tarnyba pabrėžia akylai stebėsianti, kokių priemonių ėmėsi klinika, kad panaši klaida nepasikartotų ateityje.
Parengta Expressen.se inf.