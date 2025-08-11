Pamatę vyrą traukinių stotyje praeiviai galvojo, kad jis girtas: siaubinga tiesa paaiškėjo vėliau

Johnas apsilankė pas gydytoją, o šis nusprendė, kad vyrą vargina vertigo – sutrikimas, kai nuolat svaigsta galva. Tačiau tikroji brito negalavimų priežastis paaiškėjo dar po 3 mėnesių.
Magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) atskleidė, kad Johno galvos smegenyse yra gerybinis auglys. Todėl vyrui reikia kruopščiai save stebėti ir kas 2 metus išsitirti iš naujo.
Johnas dirba laisvai samdomu fotografu ir iki šiol gerai atsimena tą dieną, kai traukinyje pasijuto blogai ir ėmė baisiai prakaituoti.
„Jaučiausi lyg mane būtų ištikęs panikos priepuolis. Praradau pusiausvyra ir pasidarė sunku vaikščioti. Radau suoliuką ir dvi valandas ant jo sėdėjau vienas“, – pasakojo Johnas.
„Niekas nepriėjo pasiteirauti, ar man viskas gerai, įtariu, nes manė, kad esu girtas“, – pridūrė jis.
Vienas iš laimingųjų
Vyras paaiškino, kad baisu buvo iš gydytojos išgirsti žodžius „smegenų auglys“, bet vėliau atėjo didžiulis palengvėjimas, sužinojus, kad darinys galvos smegenyse yra gerybinis.
Pirmasis sveikatos sutrikimo epizodas įvyko 2022 m. vasarį. Vyras džiaugiasi, kad jo būklė išlieka stabili.
„Iki šiol tyrimai parodė, kad navikas nėre linkęs piktybėti, jo buvimas beveik nesukelia šalutinių poveikių. Esu vienas iš laimingųjų“, – sakė Johnas.
Laisvalaikiu jis važinėja dviračiu, įveikia didelius atstumus. Vyras pradėjo akciją, kurios metu bus renkamos lėšos smegenų auglių tyrimams paremti. Akcija vadinasi „Cycle 274 Miles“, tai reiškia, kad jis planuoja per mėnesį dviračiu įveikti 441 kilometrą.
Pasak Johno, istoriškai susiklostė, kad smegenų auglių tyrimai yra finansuojami mažiau nei kitos onkologijos sritys.
Jungtinėje Karalystėje smegenų augliai pražudo daugiau vyrų iki 70 metų amžiaus nei prostatos vėžys. Tačiau tik 1 proc. nacionalinių išlaidų vėžio tyrimams buvo skirta smegenų augliams.
„Aš nuvažiuoju iki 20 mylių (apie 32 km) per dieną, todėl turėčiau be problemų pasiekti 274 mylių (441 km) tikslą. Mano istorija galėjo baigtis kitaip, yra žmonių, kuriems pasisekė mažiau. Tikiuosi, kad ateities tyrimai atneš daug naudos“, – dėstė vyras.
Charlie'is Allsebrookas, „Brain Tumour Research“ plėtros vadovas tvirtino, kad Johno istorija nėra neįprasta.
„Smegenų augliai gali paveikti bet kokio amžiaus žmones“, – sakė jis.
„Vienas iš trijų žmonių Jungtinėje Karalystėje pažįsta ką nors, kam yra nustatytas smegenų auglys, tačiau „Brain Tumour Research“ stengiasi tai pakeisti. Tokių žmonių kaip Johnas pagalba mes galėsime investuoti į smegenų auglių tyrimus. Sėkmės Johnui!“, – linkėjo Ch.Allsebrookas.
Parengta pagal Mirror.co.uk inf.
