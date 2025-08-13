3 vaikų mamos košmaras: po manikiūru slėpėsi vėžys

Tiesa, 35-erių mokytoja iš pradžių visai neišsigando. Tik po poros savaičių draugė patarė jai apsilankyti pas gydytoją.
Šeimos gydytoja nukreipė Lucy į ligoninę tolesniems tyrimams, nes patamsėjimas po nagu sukėlė jai įtarimų. Medikei tai atrodė kaip ponagio melanomos požymis.
Trijų vaikų mamai buvo pasakyta, kad gydytojai rado ikivėžinių ląstelių, kurias jiems pavyko pašalinti iš jos nago guolio.
Lucy mano, kad vėžinės ląstelės būtų išplitusios po visą kūną, jei ji nebūtų pastebėjusi žymės, kurią slėpė nagų dažai.
Moteris perspėja kitus būti budrius ir rimtai reaguoti į bet kokias naujas įtartinas žymes, atsirandančius ant pirštų ar kojų nagų.
Bijojo, kad vaikai liks be mamos
„Buvau susitvarkiusi nagus, bet manikiūras atitarnavo ir nulupau dažus.
Pastebėjau keistą liniją ant nago ir pamaniau, kad gal susitrenkiau pirštą ir pati nepastebėjau“, – sakė Lucy.
Ji paaiškino, kad nematė reikalo pulti į paniką ir nusprendė palaukti – gal patamsėjimas išnyks savaime.
Net kai ėjo į polikliniką, ji dar manė, kad gaus nuraminimą, jog dėmė po nagu – nieko tokio. Tačiau moteris tiesiu taikymu buvo nusiųsta į specializuotą vėžio ligoninę.
„Jie atliko biopsiją, o aš nekantriai skambinėjau, kad sužinočiau rezultatus. Labai bijojau, mačiau, kad tas brūkšnys didėja su kiekviena diena“, – prisiminė Lucy.
„Kas prižiūrės vaikus, jei man kas nors nutiks?“, – toks klausimas nuolat sukosi moters galvoje.
„Štai ko bijojau! Nenorėjau palikti vaikų be mamos“, – graudinosi moteris.
Patarė apsižiūrėti nagus
Pirmieji tyrimai nedavė aiškaus atsakymo, todėl Lucy buvo atlikta dar viena biopsija, kuri patvirtino ikivėžinių ląstelių buvimą.
„Jei nebūčiau gavusi gydymo, labai didelė tikimybė, kad būtų išsivystęs odos vėžys. Tai būtų virtę ponagine melanoma“, – sakė ji.
Moteris svarstė, kad daugelis žmonių po nagu atsiradusios tamsios linijos nesureikšmina. O tai gali baigtis liūdnai.
„Dabar reguliariai tikrinuosi visus savo nagus. Ir lakuotus nešioju savaitę, ne ilgiau“, – paaiškino Lucy.
Ji sakė, kad daug jos draugių darosi manikiūrą. Dabar moterims Lucy pataria bent retkarčiais gerai nuvalyti nagus ir juos apžiūrėti.
Ponaginė melanoma gali išsivystyti ant bet kurio – ir rankos, ir kojos – piršto, tačiau dažniausia vėžio pasireiškimo vieta yra nykštys.
Ponaginė melanoma priskiriama prie retų vėžio formų, ji įprastai sudaro kelis procentus visų melanomos atvejų, bet nuo šios ligos nėra apsaugotas niekas.
Tikslus ponaginės melanomos atsiradimo mechanizmas nėra iki galo suprastas, tačiau įrodyta, kad odos melanomą gali sukelti nesaugus elgesys saulėje ir ultravioletiniai (UV) spinduliai.
Jei ponaginė melanoma nustatoma anksti ir greitai gydoma, išgyvena apie 95 proc. pacientų.
Parengta pagal Express.co.uk inf.
nagaiakriliniai nagaimanikiūras
Rodyti daugiau žymių