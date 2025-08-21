Laimo liga: kodėl neverta tikrintis iškart po erkės įkandimo?

Vienas iš būdų pasitikrinti – greitieji Laimo ligos testai, kuriuos galima įsigyti vaistinėse. Tačiau vaistininkai įspėja: neigiamas testo rezultatas dar nereiškia, kad infekcijos organizme nėra, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Tai kokybinis tyrimas, kuriuo nustatomi IgG/IgM antikūnai, susidarantys organizme reaguojant į borelijas – bakterijas, sukeliančias Laimo ligą. Tačiau šie antikūnai kraujyje atsiranda tik per 2 savaites, todėl jei testas atliekamas per anksti, rezultatas gali būti klaidingai neigiamas“, – pabrėžia „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Kada tikrintis, o kada tiesiog stebėti?
Pasak specialistės, testų tikslumas siekia apie 82 proc., o atsakymo patikimumą lemia tai, kiek tiksliai testas atliekamas, ir kada.
„Testą reikėtų atlikti ne anksčiau kaip praėjus dviem savaitėms po erkės įkandimo. Svarbu nepamiršti ir praktinių rekomendacijų – pirmojo kraujo lašo naudoti nereikėtų, nes jame gali būti priemaišų, iškraipančių rezultatą: limfos, odos riebalų ar trombocitų“, – aiškina S. Korbutaitė.
Net jei testas rodo neigiamą rezultatą, bet žmogus jaučia infekcijai būdingus simptomus, Laimo ligos galimybės atmesti negalima.
„Vienas dažniausių ankstyvųjų simptomų – migruojanti eritema, žiedo formos bėrimas, kuris pasireiškia net 85 proc. užsikrėtusiųjų. Jis gali būti šiltesnis už aplinkinius audinius, niežėti ar net skaudėti. Taip pat galima jausti silpnumą, raumenų ar sąnarių skausmus, karščiavimą – panašų į gripą. Šie požymiai gali pasireikšti net ir be bėrimo, todėl labai svarbu stebėti savo savijautą bent 30 dienų po erkės įkandimo“, – sako vaistininkė.
Pasak S. Korbutaitės, neretai žmonės elgiasi kraštutinai – arba visiškai ignoruoja erkės įkandimą, arba puola tikrintis vos ją ištraukus.
„Ne visos erkės yra infekuotos, tad įkandimas dar nereiškia, kad užsikrėtėte. Tačiau atsarga gėdos nedaro – jei per 2 savaites atsiranda simptomų, reikėtų kreiptis į gydytoją. Jei ne, galima atlikti kraujo tyrimą po dviejų savaičių – tai patikimiausias laikas“, – rekomenduoja ji.
Kaip apsisaugoti nuo erkių?
Erkių aktyvumui neslūgstant, vaistinėse didėja susidomėjimas ne tik greitaisiais testais, bet ir apsaugos priemonėmis. S. Korbutaitė sako, kad žmonės dažniausiai ieško purškiamų, tepamų repelentų ar apyrankių.
„Renkantis apsauginę priemonę svarbu atkreipti dėmesį, kiek laiko ji veikia – nuo erkių apsauga paprastai trumpesnė nei nuo uodų. Visa ši informacija pateikta ant pakuotės“, – primena vaistininkė.
Šiemet vaistinėse vis labiau populiarėja ir priemonės erkėms šalinti – tai specialūs pincetai, kortelės ar net nedidelės priemonės, kurias galima nešiotis kaip raktų pakabuką.
„Pastebėjus įsisiurbusią erkę, ją reikėtų pašalinti kuo greičiau – pincetu suimti kuo arčiau odos ir ištraukti tiesiu judesiu. Svarbu nespausti erkės kūno ir nenaudoti jokių tepamų priemonių, nes tai gali padidinti infekcijos riziką.
Jei po pašalinimo odoje lieka erkės dalelė, nerimauti nereikia – organizmas dažniausiai ją pašalina pats. Tačiau bent mėnesį būtina stebėti savijautą – jei atsiranda paraudimas, karščiavimas ar bendras silpnumas, reikėtų kreiptis į gydytoją“, – pataria S. Korbutaitė.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)vaistininkėerkės
