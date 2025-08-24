Po gripo simptomais slėpėsi klastinga liga: jaunam vyrui – šiurpi gydytojų prognozė

Sunkvežimio vairuotojas Kieranas Shingleris iš Warringtono Jungtinėje Karalystėje pajuto galvos skausmą, perštėjo gerklė, jam atsirado sloga. Buvo 2022 m. lapkritis, todėl vyras pamanė, kad tai – gripas arba COVID-19. Tačiau koronaviruso testas buvo neigiamas, o po kelių savaičių savijauta pablogėjo.
Auglys vėl didėja
Medikai atliko skubią kompiuterinę tomografiją. Kieranas buvo perkeltas į ligoninę Liverpulyje, kur jam atliktos keturios sudėtingos operacijos. Po chirurgų skalpeliu vyras gulėsi net per Kalėdas.
Kieranui buvo vos 23-eji, kai jam netikėtai diagnozuotas pažengęs smegenų vėžys.
Detalesni tyrimai parodė, kad vyras serga trečiojo laipsnio astrocitoma. Mayo klinika rašo, kad astrocitoma – nevaldomas ląstelių augimas, kuris prasideda galvos arba nugaros smegenyse.
Auglys formuojasi iš ląstelių, kurios vadinamos astrocitais. Įprastai astrocitai palaiko bei jungia nervines ląsteles galvos ir nugaros smegenyse.
2023 m. pradžioje Kieranui skirtas intensyvus ir agresyvus gydymas, kuris padėjo sumažinti naviką. 19 mėnesių atrodė, kad pavyko sėkmingai įveikti vėžį.
Deja, liga atsinaujino. Šių metų birželį paaiškėjo, kad navikas vėl pradėjo augti.
Palaikė mama ir draugė
„Kai man buvo diagnozuotas smegenų navikas, išsigandau, supykau ir nuolat klausdavau savęs: „Kodėl?“ Be draugų ir šeimos, ypač be savo mamos ir partnerės Abbie paramos, nebūčiau ištvėręs pastarųjų kelerių metų“, – sakė Kieranas.
„Manimi jie rūpinosi labiau nei savimi, amžinai būsiu dėkingas už tai. Abbie liko šalia manęs ir parodė stiprybę, kai praėjusiais metais netekau mamos. Be jos aš nebūčiau ten, kur esu šiandien“, – pridūrė jis.
Iki ligos Kieranas buvo sportiškas vaikinas, dalyvaudavo triatlono varžybose, daug treniruodavosi. Tačiau staiga viskas pasikeitė.
„Kieranui buvo atliktas magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas ir mums pasakė, kad navikas trukdo skysčiui patekti į jo stuburą“, – sudėtingą draugo gydymą prisiminė Abbie.
Tarp eilės operacijų, kurios buvo atliktos Kieranui – ir kraniotomija. Tai – kaukolės dalies pašalinimas. Kraniotomija gali būti atliekama siekiant paimti smegenų audinio mėginį arba gydyti ligas ar traumas, kurios paveikia smegenis.
Šią vasarą, kai smegenų auglys vėl pradėjo didėti, Kieranas pradėtas gydyti chemoterapija.
Jo draugė Abbie dar prieš kelerius metus pradėjo lėšų rinkimo akciją „GoFundMe“ platformoje. Pinigai buvo skirti Kierano sveikimui palengvinti, taip pat su smegenų vėžiu susijusioms labdaros organizacijoms. Šiame puslapyje ir buvo pranešta, kad liga atsinaujino.
„Norėtume toliau rinkti pinigus labdaros organizacijoms, kurios mums artimos, taip pat kurti brangius prisiminimus ir daryti tai, ką Kieranas mėgsta, pavyzdžiui, nueiti gardžių pusryčių ir kavos“, – rašo Abbie „GoFundMe“ svetainėje.
„Surinkti pinigai leido mums įsigyti hiperbarinį deguonies balioną, raudonos šviesos aparatą ir PEMF [impulsinio elektromagnetinio lauko] aparatą, kurie visi padėjo ir pagreitino Kierano sveikimą“.
„GoFundMe“ platformoje iki rugpjūčio 19 d. buvo surinkta šiek tiek daugiau nei 32 000 eurų.
Parengta pagal People.com inf.