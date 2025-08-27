Pataria, kaip apsisaugoti nuo retos, bet pavojingos ligos, kuri vienam iš trijų baigėsi mirtimi

Kas gali pasiskiepyti?
Pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos 2024–2028 m. programą, visi 25 metų ir vyresni suaugusieji kas 10 metų nemokamai skiepijami vakcina nuo stabligės ir difterijos.
Skiepai įsigyjami valstybės lėšomis, todėl pacientams už juos mokėti nereikia.
Skiepytis gali visi suaugusieji, taip pat nėščiosios bei asmenys, kurių imunitetas yra silpnesnis.
Dėl vakcinacijos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Kodėl svarbu pakartotinai pasiskiepyti?
Lietuvoje kasmet vidutiniškai užregistruojama 1–2 stabligės atvejai, dažniausiai tarp vyresnio amžiaus žmonių. 2024 metais šalyje buvo užfiksuoti trys susirgimai, vienas iš jų baigėsi mirtimi. Ligos atvejai registruojami beveik ištisus metus. Pernai stabligės atvejai registruoti birželį ir lapkritį. Šiemet sausio–liepos mėn. stabligės atvejų neužregistruota.
Stabligės bakterijų sporos yra labai atsparios – aplinkoje jos gali išgyventi daugybę metų. Užtenka net mažos žaizdos, kad infekcija patektų į žmogaus organizmą ir sukeltų sunkius, gyvybei pavojingus simptomus, pavyzdžiui, skausmingus raumenų spazmus, greitą širdies plakimą ir kt.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad persirgus stablige imunitetas nesusidaro, t. y. susirgti galima ir pakartotinai, todėl vakcina yra vienintelė patikima prevencijos priemonė.
„Skiepai nuo stabligės yra saugūs ir veiksmingi, o periodiškai juos atnaujinant kas 10 metų užtikrinama ilgalaikė apsauga. Lietuvoje 25 metų ir vyresni asmenys kas dešimtmetį skiepijami nemokamai. Suaugusiųjų skiepijimui naudojama vakcina apsaugo ne tik nuo stabligės, bet ir nuo difterijos. Tai paprasčiausias ir patikimiausias būdas apsisaugoti nuo ligos“, – akcentuoja NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė.
Didesnė rizika susirgti stablige yra asmenims, kurie niekada nebuvo skiepyti nuo šios ligos, taip pat tiems, kurie buvo skiepyti, bet negavo viso skiepų kurso, ir sustiprinamosiomis vakcinos dozėmis nepaskiepytiems asmenims. Vakcina nuo stabligės yra saugi ir efektyvi, ja galima skiepytis bet kokio amžiaus žmonėms, tarp jų nėščiosioms ir asmenims, kurių imuninė sistema yra susilpnėjusi.
Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių vaikai skiepijami vakcina, kuri apsaugo nuo stabligės, kokliušo ir difterijos (skiepijama sulaukus 2 mėn., 4 mėn., 6 mėn., 18 mėn., 6–7 m. ir 15–16 m.).
Pasireiškia raumenų spazmais
Stabligę sukelia per atvirą žaizdą į organizmą patekusios stabligės bakterijų sporos, kurios atsparios karščiui, šalčiui, saulės šviesai ir aplinkoje gali išgyventi keletą metų. Stabligės sporos aptinkamos daugelio žinduolių ir žmonių žarnyne. Per išmatas sporos gali patekti į dirvožemį ir iš jo plisti į kitą aplinką toliau. Patekusios per atvirą žaizdą, sporos aktyvuojasi ir virsta bakterijomis, sukeldamos ligą.
Pirmieji stabligės simptomai pasireiškia trumpalaikiais raumenų trūkčiojimais užkrato patekimo vietoje, kurie gali trukti net kelias savaites. Vėliau atsiranda įvairaus stiprumo raumenų spazmai, kurie trunka nuo kelių sekundžių iki kelių minučių, spazmai intensyvėja, darosi skausmingi. Negydoma stabligė gali sukelti pavojų gyvybei. Taip pat gali pasireikšti tokios komplikacijos kaip: širdies nepakankamumas, smegenų pažeidimai, plaučių uždegimas, sunkus kvėpavimas, kaulų lūžiai ir kt.