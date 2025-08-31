Ką daryti, jei turiu aukštą kraujospūdį? Kardiologai paskelbė 5 esminius punktus

Pasak kardiologų, idealus kraujospūdis yra 120/80 mmHg. Viršutinis skaičius, vadinamasis sistolinis kraujospūdis, jis susiformuoja širdies susitraukimų maksimumo metu, kai širdis išstumia kraują. O apatinis skaičius – diastolinis kraujospūdis – parodo kraujo spaudimo minimumą, kai širdis atsipalaiduoja.
Visos gairės, paskelbtos žurnale „Hypertension“, pirmiausia skirtos gydytojams, kad jie nustatytų ir efektyviai gydytų hipertenziją. Bet galima rasti ir pacientams vertingų patarimų.
„Naujose gairėse yra keletas pakeitimų. Visų pirma, jose patvirtinama gyvenimo būdo pokyčių, padedančių kontroliuoti kraujospūdį, svarba, pavyzdžiui, patariama riboti natrio ir alkoholio vartojimą, laikytis širdžiai palankios mitybos, palaikyti fizinį aktyvumą, kontroliuoti svorį ir stresą“, – paaiškino intervencinis kardiologas Cheng-Han Chenas.
Būtina bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį
Prieš atnaujinant gaires, AHA atidžiai peržiūrėjo klinikinius tyrimus, apžvalgas ir kitus nuo 2015 m. vasario paskelbtus mokslinius duomenis apie hipertenziją.
Ekspertai apibūdina gaires kaip „gyvą, veikiantį dokumentą, atnaujinantį dabartines žinias aukšto kraujospūdžio kontrolės srityje.“
„Visi suaugusieji turėtų bent kartą per metus pasitikrinti kraujospūdį, o pacientai, turintys bet kokio lygio aukštą kraujospūdį, turėtų tai daryti dažniau. Žmonės, turintys aukštą kraujospūdį, kurio rodmenys viršija 180/120 mmHg, turėtų kreiptis į gydytoją, ypač jei pasireiškia krūtinės skausmas, dusulys, paralyžius ar kalbos sutrikimai“, – aiškino buvęs AHA prezidentas (2007–2008 m.), prie gairių rengimo prisidėjęs profesorius emeritas Danielis W. Jonesas.
5 pagrindiniai punktai
AHA taip pat paskelbė pacientams skirtą santrauką ir išskyrė 10 svarbiausių dalykų, kuriuos žmonės turėtų žinoti apie aukštą kraujospūdį.
D.W.Jonesas pabrėžė pagrindinius 2025 m. atnaujinimus:
1. Tikslas pasiekti sistolinį kraujospūdį 130 mmHg ar mažesnį, o idealiu atveju – 120 mmHg, suaugusiems, turintiems aukštą kraujospūdį;
2. Aiškesni ir tvirtesni įrodymai, kad sėkminga aukšto kraujospūdžio kontrolė sumažina kognityvinių sutrikimų ir demencijos riziką;
3. „Suaugusiems, kurių vidutinis kraujospūdis yra 130/80 mm Hg ar daugiau, ir turintiems mažesnę širdies ir kraujagyslių ligų riziką 10 metų laikotarpyje, nustatytą pagal PREVENT rizikos skaičiuoklę, rekomenduojama pradėti vaistų terapiją kraujospūdžiui mažinti, jei vidutinis kraujospūdis išlieka 130/80 mmHg ar daugiau po 3–6 mėnesių gyvenimo būdo pokyčių;
4. Rekomendacija siekti idealios 1500 mg per dieną natrio suvartojimo ribos. Verta paminėti, kad organizmui puikiai užtenka 500 mg natrio per dieną. Tai yra labai mažas kiekis – mažiau nei 1/4 arbatinio šaukštelio druskos. Deja, labai nedaug žmonių pavyksta neviršyti šios simbolinės ribos;
5. Patarimas nustoti vartoti „arba bent jau sumažinti alkoholio suvartojimą iki mažiau nei 1 alkoholio vieneto per dieną moterims ir mažiau nei 2 alkoholio vienetų per dieną vyrams, siekiant išvengti ar gydyti padidėjusį kraujospūdį ir hipertenziją.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
padidėjęs kraujospūdisHipertenzijanatris
