Skambina pavojaus varpais: Anglijoje – vaiko mirtis nuo itin užkrečiamos ligos

Šiemet tai buvo pirmoji mirtis nuo kokliušo šalyje. Kiek anksčiau specialistai įspėjo, kad vaikų ir nėščiųjų skiepijimo rodikliai JK nukrito iki žemiausio lygio per 15 metų.
Vaikas, manoma, jaunesnis nei vienerių metų, susirgo ir mirė šiemet laikotarpiu nuo vasario iki birželio, teigia JK sveikatos saugumo agentūra (UKHSA), atsakinga už visuomenės apsaugą nuo infekcinių ligų ir kitų grėsmių. Tikslesnė vaiko mirties datą nėra pateikiama dėl duomenų apsaugos.
Praėjusiais metais Anglijoje po kokliušo protrūkio mirė 11 vaikų.
„Deja, antrajame 2025 m. ketvirtyje mirus dar vienam kūdikiui, vėl primename, koks sunkus gali būti kokliušas labai mažiems kūdikiams. Užuojauta šeimai, kuri taip tragiškai neteko kūdikio“, – sakė UKHSA direktoriaus pavaduotoja dr. Gayatri Amirthalingam.
Agentūra praėjusią savaitę perspėjo, kad pradinių klasių mokinių skiepijimo rodikliai yra žemiausi per 15 metų. Beveik vienas iš penkių vaikų, šią savaitę pradedančių lankyti pradinę mokyklą Anglijoje, nėra pilnai apsaugotas nuo skiepais valdomų ligų, įskaitant kokliušą, poliomielitą, stabligę ir difteriją.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pabrėžia, kad kolektyviniam imunitetui reikalinga paskiepyti 95 proc. vaikų.
Jungtinėje Karalystėje tik 83,7 proc. penkiamečių gavo abi tymų, kiaulytės ir raudonukės (MMR) vakcinos dozes, o ikimokyklinio ugdymo revakcinacijos rodikliai, apimantys apsaugą nuo poliomielito, kokliušo, stabligės ir difterijos, tarp penkiamečių Anglijoje siekė 81,4 proc.
Nuo kitų metų šalyje bus pradėta skiepyti visus kūdikius nuo vėjaraupių.
Nėščių moterų skiepijimo nuo kokliušo rodiklis 2016 m. pasiekė aukščiausią tašką – 76 proc., tačiau pernai kovą nukrito iki 59 proc. Po kokliušo protrūkio skiepijimas atsigavo ir pakilo iki 73 proc., tačiau to dar neužtenka.
„Užtikrinti, kad moterys būtų skiepijamos nėštumo metu, dar niekada nebuvo taip svarbu“, – sakė G.Amirthalingam.
„Vakcinacija yra geriausia apsauga nuo kokliušo, todėl labai svarbu, kad nėščios moterys ir maži kūdikiai gautų skiepus tinkamu laiku, geriausia – tarp 20 ir 32 nėštumos savaitės. Tai perduoda apsaugą kūdikiui gimdoje, jis būna apsaugotas nuo pat gimimo“, – pabrėžė G.Amirthalingam.
