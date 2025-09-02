Gydytoja įspėjo dėl kelnaičių: gali sukelti hemorojų

Gydytoja ginekologė pabrėžia, kad siaurikių dėvėjimas gali sukelti ne tik trumpalaikį diskomfortą, bet ir ilgalaikių problemų – nuo odos sudirgimų ir infekcijų iki hemorojaus rizikos. Todėl renkantis apatinius svarbiau pagalvoti ne apie vizualinį efektą, o intymių zonų saugumą.
Elizabetė Lohova, gydytoja ginekologė iš Latvijos, pabrėžia, kad stringai labai dažnai būna pagaminti iš sintetinės medžiagos. Geriau, kai apatiniai yra iš orui laidžios medžiagos.
„Tačiau svarbų vaidmenį atlieka ir stringų kirpimas – jie tvirtai priglunda prie išangės ir, moteriai judant, mechaniškai dirgina gležną odą, padidindami hemorojaus išsivystymo riziką, ypač linkusioms į šią ligą“, – paaiškino E.Lohova.
Be to, stringų dėvėjimas padidina riziką, kad į makštį ir šlaplę patekts žarnyno mikrofloros (dažniausia bakterija – E. coli). Nors moterys, turinčios gerą imunitetą, gali neturėti jokių nusiskundimų, jei jis nusilpęs, gali išsivystyti apatinių lytinių takų ar šlapimo takų infekcija.
Gydytoja rekomenduoja rinktis kitokį apatinį trikotažą, pavyzdžiui, plonas besiūles medvilnines kelnaites.