Epidemiologė kreipėsi į lietuvius: plinta egzotiškas virusas

„Čikungunija yra paplitusi įvairiose tropinio ir subtropinio klimato šalyse Afrikoje, Azijoje, Amerikoje, kuriose klimato sąlygos yra palankios daugintis pagrindiniams čikungunijos viruso platintojams Aedesaegypti ir Aedes albopictus uodams. Lietuvoje vietinių čikungunijos atvejų neužregistruota, tačiau vis dažnesni tropinių ligų protrūkiai pasaulyje primena, jog infekcinės ligos nepažįsta sienų. Todėl svarbu žinoti apie įvairiuose pasaulio kraštuose paplitusias užkrečiamąsias ligas ir taikyti tinkamas prevencines priemones kelionių metu“, – sako NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė.
Kas yra čikungunija?
Čikungunija – tai virusinė liga, plintanti per uodų, daugiausia Aedes aegypti ir Aedes albopictus (dar vadinamų tigriniais) įgėlimus. Liga dažniausiai pasireiškia karščiavimu, sąnarių, raumenų ar galvos skausmais. Daugeliui simptomai praeina per savaitę, tačiau daliai žmonių sąnarių skausmai gali užsitęsti mėnesius ar net metus. Sunkesnė ligos eiga būdingesnė kūdikiams, vyresnio amžiaus žmonėms ir sergantiems lėtinėmis ligomis.
Kaip apsisaugoti?
Užsikrėtimo per uodų įgėlimus rizika gali būti sumažinta ribojant uodų veisimosi vietas (šalinant atviras talpas su stovinčiu vandeniu namuose ir namų aplinkoje, šiukšles, vazonus, įvairias dėžes, kuriose gali susikaupti lietaus vanduo), naikinant uodus insekticidais ir kt.
Endeminių šalių gyventojams arba keliaujant į jas patariama saugotis uodų įkandimų:
– naudoti uodus atbaidančias priemones (repelentus) pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas;
– vilkėti rūbus, dengiančius didžiąją kūno dalį;
– patalpose, ypač gyvenamosiose, naudoti įvairius tinklelius nuo uodų dienos ir nakties metu;
– išpurkšti uodus naikinančiomis priemonėmis (insekticidais) tamsias patalpų vietas ir kt.
„Keliaujantiems į endemines šalis rekomenduojame ypač atidžiai taikyti visas apsaugos priemones. Jei grįžus iš kelionės per kelias dienas atsiranda karščiavimas, galvos ar sąnarių skausmai, būtina kreiptis į gydytoją ir pasakyti apie buvusią kelionę“, – pabrėžia NVSC atstovė.
Vakcina
2024 m. birželio 28 d. Europos Komisija patvirtino pirmąją pasaulyje vakciną nuo čikungunijos – „Ixchiq“, skirtą suaugusiesiems nuo 18 metų. Vakcina registruota ir Lietuvoje (nuo 2024 m. birželio 27 d.), tačiau kol kas netiekiama. Europos vaistų agentūra pabrėžia, kad vakcina rekomenduojama tik esant didelei infekcijos rizikai, įvertinus naudą ir galimas rizikas.
Lietuvoje šiuo metu nėra uodų rūšių, platinančių čikunguniją, o klimatas dar nėra palankus joms įsitvirtinti. Vis dėlto, dėl klimato kaitos ši situacija gali keistis ateityje. Todėl vakcina aktuali daugiausia tiems, kurie keliauja į endemines ar protrūkius patiriančias šalis.
