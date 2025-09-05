Kardiologai apstulbo, kas saugo nuo kraujo krešulių – veiksmingiau nei aspirinas

Dešimtmečius milijonams žmonių buvo patariama vartoti aspiriną, siekiant sumažinti rimtų širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų riziką. Kasdien vartojama maža aspirino dozė sumažina kraujo klampumą ir padeda išvengti širdies priepuolių bei insultų.
Tačiau naujas tyrimas, pristatytas prestižinėje konferencijoje, parodė, kad klopidogrelis, kraują skystinantis vaistas, yra veiksmingesnis – ir be jokios papildomos rizikos.
Stulbinantis atradimas buvo atskleistas Europos kardiologų draugijos kongrese Madride, o duomenys, kuriais grindžiamos išvados, tuo pačiu metu buvo paskelbti medicinos žurnale „Lancet“.
Tarptautinė tyrimą atlikusi medikų komanda iš JAV, Jungtinės Karalystės, Australijos, Šveicarijos ir Japonijos teigė, jog klopidogrelis yra pranašesnis už aspiriną ir turėtų paskatinti plačiai naudoti šį vaistą klinikinėje praktikoje visame pasaulyje.
Medikų atlikta išsami beveik 29 000 pacientų, sergančių vainikinių arterijų liga (VAL), analizė parodė, kad klopidogrelis geriau nei aspirinas užkerta kelią sunkiems širdies smūgio ir insulto atvejams, nedidinant nukraujavimo rizikos.
Meta iššūkį senai rekomendacijai
Koronarinė širdies liga (KŠL) yra viena pagrindinių mirties bei negalios priežasčių visame pasaulyje. Daugiau nei 300 milijonų žmonių gyvena su KŠL diagnoze, įskaitant 2,3 milijono Jungtinėje Karalystėje.
KŠL išsivysto, kai širdies arterijas susiaurina riebalinių medžiagų sankaupos ant kraujagyslių sienelių. Tuomet jaučiamas skausmas ar diskomfortas vadinamas krūtinės angina, o jei kraujagyslė visiškai užsikemša, ištinka širdies smūgis.
Naujasis tyrimas meta iššūkį daug metų galiojusiai rekomendacijai naudoti aspiriną pacientams, susiduriantiems su ūmaus kraujotakos sutrikimo rizika.
KŠL dažnai reikalauja gydymo visą gyvenimą, siekiant išvengti širdies priepuolių, insultų ir mirties. Aspirinas tradiciškai pacientams, patenkantiems į rizikos grupę, buvo skiriamas neribotą laiką.
Tačiau įrodymų, patvirtinančių ilgalaikę aspirino naudą ir saugumą, yra nedaug. O štai naujasis tyrimas parodė, kad pacientams, vartojantiems klopidogrelį, buvo 14 proc. mažesnė sunkių nepageidaujamų širdies ir kraujagyslių ar smegenų kraujagyslių sutrikimų, įskaitant širdies smūgį, insultą ar mirtį nuo širdies ir kraujagyslių ligų, rizika, palyginti su tais, kurie vartojo aspiriną.
Taip pat pastebėta, kad klopidogrelis nekelia didesnės kraujavimo komplikacijų rizikos nei aspirinas.
„Šie rezultatai patvirtina, kad pacientams, sergantiems stabilia išemine širdies liga, taikant lėtinę antitrombocitinę monoterapiją, klopidogrelis yra pranašesnis už aspiriną. Plačiai prieinamas, generinis klopidogrelio preparatas ir įperkamumas dar labiau patvirtina jo potencialą plačiai taikyti klinikinėje praktikoje“, – pabrėžė tyrimo autoriai.
Reikės daugiau tyrimų
Analizėje dalyvavo įvairios pacientų grupės, įskaitant tuos, kuriems buvo atliktos tokios procedūros kaip stentavimas arba kurie patyrė ūminį koronarinį sindromą, ir buvo tiriami įvairūs pogrupiai, siekiant užtikrinti, kad išvados būtų taikomos plačiai.
Pažymėtina, kad net pacientai, kuriems dėl genetinių ar klinikinių veiksnių klopidogrelio poveikis gali būti silpnesnis, vis tiek gavo naudos iš jo vartojimo, palyginti su aspirinu. Rezultatai rodo, kad klopidogrelis turėtų būti laikomas pageidaujamu ilgalaikiu antitrombocitiniu vaistu pacientams, sergantiems išemine širdies liga.
Kadangi abu vaistai yra plačiai prieinami, šie rezultatai gali turėti įtakos klinikinėms gairėms visame pasaulyje ir pagerinti pacientų rezultatus. Norint pagrįsti gydymo standartų pokyčius, reikės atlikti tolesnius klopidogrelio ekonominės vertės, taip pat platesnius populiacijos tyrimus.
Profesorius Bryanas Williamsas iš Britų širdies fondo sakė: „Aspirinas yra dažnai skiriamas vaistas, padedantis išvengti pakartotinių širdies priepuolių ir insultų. Šis tyrimas rodo, kad klopidogrelis, aspirino alternatyva, gali būti veiksmingesnis užkertant kelią pakartotiniam širdies priepuoliui ar insultui.
„Svarbu tai, kad ši nauda gaunama be papildomos nukraujavimo rizikos“, – pridūrė profesorius.
Parengta pagal „The Guardian“ inf.
koronarinė širdies ligaaspirinaskrešuliai
